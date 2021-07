freetietema: dan toch dialoog tussen ASO en Tour de Tietema

#freetietema. Deze hashtag was trending in België en Nederland nadat de ASO, organisator van de Ronde van Frankrijk, de filmpjes van Tour de Tietema uit de Ronde van Frankrijk van YouTube liet bannen. Wat zegt dat over de ASO en wie heeft het gelijk aan zijn kant? Een blik op de meest belangrijke bijzaak uit de onlangs afgelopen Ronde van Frankrijk. Tour de Tietema is een YouTube-kanaal dat aanvankelijk gaat over de carrière van voormalig profrenner Bas Tietema en in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

#freetietema. Deze hashtag was trending in België en Nederland nadat de ASO, organisator van de Ronde van Frankrijk, de filmpjes van Tour de Tietema uit de Ronde van Frankrijk van YouTube liet bannen. Wat zegt dat over de ASO en wie heeft het gelijk aan zijn kant? Een blik op de meest belangrijke bijzaak uit de onlangs afgelopen Ronde van Frankrijk.

Tour de Tietema is een YouTube-kanaal dat aanvankelijk gaat over de carrière van voormalig profrenner Bas Tietema en in maart 2019 weer actief wordt als gevolg van de ALS1TEAM Challenge van Tietema. Hij fietst langs alle achttien stadions van de voetbalploegen die dat jaar in de Nederlandse Eredivise spelen en vormt met het afleggen van een traject van 1500 kilometer het logo van het Fonds Gehandicaptensport.

Als trio naar Ronde van Frankrijk

Tietema zamelt zo 23.700 euro in voor het fonds. Zijn avonturen zijn dagelijks te volgen op YouTube. Samen met Devin van der Wiel en Josse Wester trekt Tietema dan later dat jaar naar de Ronde van Frankrijk. Ze voeren in hun video’s opdrachten uit die de kijker hen oplegt.

Op korte tijd wint hun creatieve kijk op de koers enorm aan populariteit, zelfs onder de actieve profrenners. In het najaar van 2019 krijgen Remco Evenepoel, Tim Declercq en Oliver Naesen een paar codewoorden mee die ze moeten uitspreken op een persconferentie rond het WK.

Succes en stunts worden groter

Naarmate het succes groter wordt, groeien de stunts ook. Wanneer corona in 2020 uitbreekt in de UAE Tour, moeten een aantal renners in quarantaine in hun hotelkamer blijven. De Nederlandse renner Sinkeldam doet via Twitter een wellicht als grap bedoelde oproep om hem een PlayStation te bezorgen zodat hij zich kan bezighouden. Tietema speelt het klaar. Bas Tietema zet ook – zij het kort – het Garden Hour Record op zijn naam. Een liedje en een spandoek op canvas met een omvang van meer dan 1600 vierkante meter (daar is het volgende record) zijn een ode aan Wout van Aert.

Max Walscheid verpulvert het record in de jaarlijkse wheeliecontest en voert op een beklimming in de Ronde van Frankrijk een wheelie uit van liefst 174 meter! Het wekt allemaal iets te veel aandacht op, want op 13 juli stuurt Bas Tietema volgende tweet de wereld in: “We zijn ermee geconfronteerd dat de ASO al onze YouTube-video’s uit deze Ronde van Frankrijk geblokkeerd heeft. We komen hierop terug zodra we meer weten.”

Nood aan ander imago

Het nieuws slaat in als een bom bij een grote menigte wielerliefhebbers. Op sociale media krioelt het al snel van steunbetuigingen voor Tour de Tietema. Het is net door initiatieven als Tour de Tietema dat het wielrennen ook in de 21ste eeuw een populaire sport kan blijven. De wielersport draagt een oubollig imago met zich mee. De fysieke prestaties die de atleten leveren zijn fantastisch, maar het levert niet altijd boeiende televisie op. Om daar dan urenlang te naar te kijken, daar is niet iedereen voor te vinden.

Wellicht wel het iets oudere publiek in Vlaanderen, dat met het wielrennen als één van dé populairste sporten is opgegroeid. De potentiële jongere wielerfans willen iets anders. Data bijvoorbeeld. Na elke rit kom je al snel te weten welke topper welk gemiddeld haalde op de zwaarste berg of hoeveel Watt ze konden duwen. On-board camera’s die voor spectaculaire beelden zorgen bij koersincidenten, vergelijkbaar met de Formule 1. En een kanaal als Tour de Tietema.

Big Tech als voorbeeld

De ASO diende een auteursrechtenclaim in bij YouTube, zonder de mannen van Tour de Tietema te verwittigen. De organisator van de Ronde van Frankrijk liet nadien weten dat laatste te betreuren. Het lijkt op de praktijken die ze bij Big Tech zelf recent vaker toepassen: een gebruiker zonder verwittiging blokkeren en dan achteraf aanhalen dat het een “vergissing” was.

Waarom is het ook pas na drie jaar dat de ASO ingrijpt? Bij Tour de Tietema maken ze al drie jaar aan de lopende band filmpjes over de Ronde van Frankrijk. Ineens is dat een probleem. Waren ze te groot geworden? Wel, ja. Het viraal gaan van de wheeliecontest kon de ASO moeilijk negeren, nadat dit net in één van hun grootste events plaatsvond, terwijl ASO geen inkomsten genereert door het verkopen van een licentie voor mediarechten aan Tour de Tietema.

Rechten voor wedstrijdbeelden

Tour de Tietema is geaccrediteerd voor de Ronde van Frankrijk, maar dat betekent niet dat het ook over rechten op wedstrijdbeelden beschikt. De ASO organiseert ook wedstrijden als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De geaccrediteerde pers ontvangt dan een e-mail waarin duidelijk vermeld staat dat voor het gebruik van beelden bij de start, tijdens de koers of aan de finish toestemming van de ASO nodig is. De ASO zal dan wel toestemming verlenen tot bijvoorbeeld maken van beelden van de ploegenpresentatie, maar wellicht niet van wedstrijdbeelden.

Het uitzenden van van die beelden kan enkel tegen betaling voor zo’n licentie. Andere partijen betalen daar immers ook voor. En ook bijvoorbeeld beelden van de start of beelden van renners achteraan in de race, blijven wedstrijdbeelden. In plaats van zo drastisch in te grijpen en ook de publieke opinie tegen zich te keren, opteert de ASO toch beter voor een dialoog met Tour de Tietema. ‘Er is een geste gedaan om te discussiëren hoe we in de toekomst kunnen samenwerken. Dat appreciëren we’, staat in een recente mededeling van de YouTubers na telefonisch contact met de ASO.

Verhalen buiten de wedstrijdverslagen

Dat is positief. Als organisator van vele wielerwedstrijden en ook van de grootste wielerwedstrijd is de ASO een machtige organisatie, die veel meer zijn wil kan opleggen aan andere partijen dan omgekeerd. Tegelijkertijd doet het er goed aan om te beseffen hoe belangrijk Tour de Tietema kan zijn voor de populariteit van de moderne wielersport. Een mogelijke oplossing is een aparte licentie voor beelden die niet in de samenvatting komen of die niet het traditionele koersverloop beschrijven. ‘Onze enige intentie is om verhalen te vertellen buiten de traditionele wedstrijdverslagen om’, leggen ze bij Tour de Tietema nog eens uit.