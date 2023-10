Frits Bosch: ‘Natuurlijk ontkent links het cultuurmarxisme’

Frits Bosch ziet een links fascisme in opmars. Een totalitaire staat waarin de overheid oppermachtig is. Bosch is econoom en socioloog. Hij was veertig jaar werkzaam in de financiële sector en schreef veel financiële boeken. De laatste jaren schrijft hij eerder maatschappelijk geëngageerde boeken zoals het gloednieuwe Kafkaistan. Democratie bedreigd door autocratie en fascisme. De ideologie daarachter, analyseert Frits Bosch in een zestigtal bondige hoofdstukken met duidelijke titels als Omvolking, Globalisering, Genderidentiteit, Deugen, Woke, Uitsluiting, Cancelculture, Identiteitspolitiek, Groepsdenken, Populisme, Schuld,…

Frits Bosch ziet een links fascisme in opmars. Een totalitaire staat waarin de overheid oppermachtig is. Bosch is econoom en socioloog. Hij was veertig jaar werkzaam in de financiële sector en schreef veel financiële boeken. De laatste jaren schrijft hij eerder maatschappelijk geëngageerde boeken zoals het gloednieuwe Kafkaistan. Democratie bedreigd door autocratie en fascisme.

De ideologie daarachter, analyseert Frits Bosch in een zestigtal bondige hoofdstukken met duidelijke titels als Omvolking, Globalisering, Genderidentiteit, Deugen, Woke, Uitsluiting, Cancelculture, Identiteitspolitiek, Groepsdenken, Populisme, Schuld, Diversiteit, Elite, Cocaïnesmokkel, enz. maar gelukkig ook Uitweg. Een aanrader.

Je citeert Hannah Arendt: ‘De grondstroom van het totalitarisme is het blinde vertrouwen in een statistisch-cijfermatig onderbouwde “wetenschappelijke fictie” die een radicale minachting voor de feiten vertoont’. Zijn we echt al zover in Nederland en België?

Frits Bosch: ‘Zij had een vooruitziende blik, de totalitaire maatschappij is in aantocht als we niet uitkijken. We hebben dat ook gezien tijdens corona. De oorzaak van onze verdeeldheid ligt bij links. Eind jaren zestig schoof het politieke toneel naar links. Wat midden was werd links, wat links was werd extreem-links en wat rechts was werd extreem-rechts. Zo ontstond de morele kloof waarbij links de macht overnam. Deze werkelijkheid wil links nooit of nimmer erkennen. De linkse trend startte op de universiteiten en sloeg via de media over naar alle sectoren van onze samenleving.’

Is het hoogtepunt daarvan niet voorbij?

Bosch: ‘Ik ontwaar stilaan in Europa een rukje naar rechts. De sleutel voor het doorzetten daarvan ligt in Duitsland. De Alternative für Deutschland (AfD) komt opzetten, is al groter dan de SPD en gaat nu richting omvang van de CDU. Politici stribbelen uit alle macht tegen. AfD-politici worden bedreigd. Als AfD doorzet zou een domino-effect kunnen optreden, zelfs naar België en Nederland.’

‘Duitsland doet het slecht en de mensen zijn de massale immigratie meer dan zat. Ook de bevolking van België en Nederland heeft het ermee gehad, maar hier gaat het voorlopig nog te goed. We kijken er empathisch van weg, maar ‘not in my backyard’. Mijn boek gaat over de vraag: wat is de oorsprong van onze toxische verdeeldheid, wat zijn de verschijnselen, wat zijn de consequenties en wat is een uitweg? Ik geef op die vragen uitgebreid antwoord. Pas als we de achtergrond van onze verdeeldheid zien, kunnen we elkaar weer gaan vinden.

Voor zover het ‘cordon sanitaire’ daar geen stokje voor steekt…

‘In Nederland ontvangen wij met regelmaat Belgische politici van rechtse snit. Het valt op hoe voortreffelijk en bevlogen zij hun verhaal doen. Des te groter is de verbazing dat het “cordon sanitaire” in België niet doorbroken kan worden. In Nederland is de situatie identiek. België en Nederland zitten in hetzelfde schuitje op weg naar Kafkaistan. Dat is te betreuren want de idiotie schrijdt voort.’

‘We kijken in Nederland uit naar de verkiezingen eind november. Misschien maakt midden-rechts een kansje, hopelijk niet om daarvan bedrogen uit te komen als toch weer verkapt links. De periode van 16 jaar Angela Merkel was een ramp voor Duitsland. Onze premier Mark Rutte was een groot liefhebber van ‘Mutti’ en ook 13 jaar Rutte waren rampzalig voor Nederland. Mijn Vlaamse vrienden laten me weten dat het in België niet beter gaat. Hopelijk weten onze landen weer het juiste pad te kiezen en weg te blijven van Kafkaistan.’

Maar wat is uw conclusie over België? Ik lees alvast dat Antwerpen en Brussel ‘geen schim meer zijn van wat ze ooit waren. Het zijn ratholes om van weg te vluchten’.

‘Die term gebruik ik om twee redenen. Rotterdam is Nederlands rathole nummer één. Het is dé doorvoerhaven van drugs. Dat is niets om trots op te zijn. In de stad zijn er voortdurend liquidaties en ontploffingen. De handelaren zoeken nu andere havens voor hun handel, zoals Vlissingen en Antwerpen. Antwerpen is ook een belangrijke doorvoerhaven van drugs. Dat is een slechte ontwikkeling en ik hoop dat de stad die alsnog weet te keren.’

‘Wat ik ook betreur is dat Antwerpen er qua aanblik niet op vooruit is gegaan met de getto’s en bevolkingsgroepen die elkaar niet weten te vinden. Ook Brussel vind ik niet meer de chansende en dansende stad die Liesbeth List bezong. Nederlanders zullen er niet heengaan voor een vakantie. Vroeger, vijftig jaar gelden, deden ze dat wel.’

Wat leert ons gezamenlijk verleden ons?

‘Als we de historie van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden overzien, dan vallen tenminste twee dingen op. In de eerste plaats dat beide regio’s pas sinds kort hun eigen bestemming kunnen bepalen. We zijn altijd als het ware heen en weer geslingerd geweest door grote mogendheden, zoals Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Binnen dat krachtenspel hebben de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zich telkens tot elkaar aangetrokken gevoeld, maar vaak ook niet, vanwege grote verschillen.’

‘De Noordelijke Nederlanden waren protestants, het waren handelaars en ze spraken Nederlands. De Zuidelijke Nederlanden waren katholiek, industrieel en de leidinggevende figuren spraken veelal Frans, maar als ze Nederlands spraken, dan beter dan de Noordelijke Nederlanders. Nu deze verschillen wat afgevlakt zijn lijkt het erop dat de twee regio’s weer naar elkaar toe neigen. Ik zou dat toejuichen.’

‘Cultuurmarxisme’ is een term die door de linkerzijde systematisch wordt afgewezen. Is dat geen werkelijkheidsontkenning? Hoe komt het dat cultuurmarxisme in onze landen zo succesvol is?

‘Natuurlijk wordt cultuurmarxisme door de linkerzijde ontkend! Die is altijd meester geweest in het ontkennen van feiten. De achterliggende reden is dat we in de jaren zestig steeds minder godsvruchtig werden. We waren protestants, calvinistisch, katholiek of hervormd, maar we twijfelden steeds meer. “Kunnen we na Auschwitz nog geloven in de Lieve Heer?” In die morele leemte sloeg het gedachtegoed van Karl Marx toe bij ‘anti-autoritaire’ studenten. Ik herinner me dat een goede vriend tegen me zei: “Ik ben niet langer gereformeerd, maar marxist. Ik heb wat in Das Kapital gelezen en dat beviel me wel”. Het marxisme ging in De Lange Mars door de Instituties, door alle lagen van de westerse bevolking. Het was revolutionair en gewelddadig.’

Dat doet me aan Gramsci denken…

‘Inderdaad, de Italiaanse marxist Antonio Gramsci (1891-1937) zei dat het niet voldoende is om te strijden voor de rechten van de arbeiders, maar dat het marxisme in aller brein moest worden gebracht. Indoctrineer ze. Dat lukte uitstekend via wetenschappers als Michel Foucault en Jacques Derrida. Ik heb in de jaren zeventig college gelopen bij socioloog Willem Frederik Wertheim, een liefhebber van Stalin en Mao Zedong, de bekende moordenaars. Mijn economie-examens moesten plotseling vanuit een duidelijk marxistisch gezichtspunt afgelegd worden.’

‘In de VS kwam de zwarte hoogleraar Derrick Bell met zijn Kritische Ras Theorie, CRT, een als antiracisme voorgestelde, maar in wezen racistische theorie die onderwezen wordt op een aantal Amerikaanse universiteiten. Ik beschouw wat we nu meemaken qua woke, LHBGTI, BLM en klimaathysterie als uitlopers van het marxistisch gedachtengoed, maar bijna niet als zodanig herkenbaar.’

‘Ik acht dit een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling omdat ze totalitair is en naar de bevolking gebracht wordt als: ‘We moeten dit doen, anders gaan we ten onder’ Er wordt ingespeeld op angstgevoelens. Het resulteert in dwang. De rechtsstaat en de democratie gaan eraan onderdoor. In Nederland blokkeren klimaatdemonstranten al dagenlang de centrale verkeersader A12 naar Den Haag zonder dat de politie effectief optreedt. Het is terreur, goedgepraat met “het doel heiligt de middelen”. Utopia moet bereikt worden. Maar dan slaat de idiotie op alle mogelijke manieren toe, zelfs in de taal.’

Waarom heb je je boek Kafkaistan genoemd?

‘Naar de roemrijke auteur Franz Kafka (1883-1924), uiteraard. Hij leefde in een tijd dat de democratie van de Duitse Weimarrepubliek ten onder ging en je kon beginnen vermoeden dat ze zou overgaan naar een autoritaire samenleving, naar het nazisme. De essays van Kafka geven blijk van de vreselijke sfeer in, op metaniveau, het land van achterdocht, dwang, moord en rechteloosheid. Kafka roept ons toe: “Ga daar niet heen. Keer om”. Het is aan ons om dat te doen.’

‘Ik ben nog niet zo optimistisch voor België en Nederland. Het cordon sanitaire is nog springlevend. De verdeeldheid is groot. Ga maar na: op alle belangrijke onderwerpen wordt frontaal het tegenovergestelde geoordeeld. Maar de macht ligt bij links. Dat voert mij weer terug tot Gramsci: men is geïndoctrineerd, maar erkent dat niet. Het klassiek geworden ‘Hoe kom je erbij!’ Maar we zullen keuzes moeten maken.’

Frits Bosch, Kafkaistan. Democratie bedreigd door autocratie en fascisme. Met medewerking van Paul Cliteur, Laurens Buijs, Piet Emmer, Kees de Lange, Lásló Máracz en Wim van Rooy.