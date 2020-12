‘Waarom zou ik sparen, als ik in mijn kist lig kan ik dat geld toch niet meenemen?’. Deze oneliner of een variant daarvan hoor ik per maand meerdere keren wanneer ik schrijf over financiële onafhankelijkheid of fuck you money. Je weet wel, dat financieel niveau dat je bereikt waarbij je zonder beperkingen kunt kiezen wat je wilt doen met je leven. Waarbij alles een keuze is en je zelf kiest wat je doet. Veel mensen denken dan aan palmbomen en…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Waarom zou ik sparen, als ik in mijn kist lig kan ik dat geld toch niet meenemen?’. Deze oneliner of een variant daarvan hoor ik per maand meerdere keren wanneer ik schrijf over financiële onafhankelijkheid of fuck you money. Je weet wel, dat financieel niveau dat je bereikt waarbij je zonder beperkingen kunt kiezen wat je wilt doen met je leven. Waarbij alles een keuze is en je zelf kiest wat je doet.

Veel mensen denken dan aan palmbomen en een dikke jaguar (de auto trouwens, niet de poes). Maar dat is niet mijn doel. Zitten op dat strand zou al snel gaan vervelen en waar zou ik in godsnaam die sportauto zorgeloos kunnen parkeren zonder risico op een schrammetje? Nee, financiële onafhankelijkheid draait net om de vrijheid om keuzes te maken, zelfontwikkeling, het helpen van anderen en datgeen doen wat je altijd al wou doen. En wat ik dan zou doen eens ik dat punt bereikt heb? Grotendeels hetzelfde als ik vandaag doe. Want ja, ik heb een lichtere vorm van financiële onafhankelijkheid al bereikt in de winter van 2020.

Fuck you money: de woorden die je baas niet wil horen

Maar voordat ik verder ga, is het misschien interessant om de origine van fuck you money uit te leggen. Fuck you money is eigenlijk een Angelsaksische uitvinding die slaat op de laatste twee woorden die je roept wanneer je het kantoor van je baas verlaat. En waarschijnlijk ook de laatste woorden die je ooit met hem zal uitwisselen. Want daar draait het om, het punt kunnen bereiken waarop je ‘de zekerheid’ van je vaste job kunt inwisselen om te gaan doen wat je wilt. Dat kan trouwens evengoed werken zijn bij diezelfde baas, maar misschien enkel parttime. En waarom niet zelf van je oude hobby je eigen zaak maken? Of misschien wil je wel vrijwilligerswerk gaan doen of slecht betaald werk in de sociale sector omdat je altijd al mensen hebt willen helpen. Of gewoon jezelf verder ontwikkelen door te reizen of terug een nieuw vakgebied te gaan studeren.

Want laat ons eerlijk zijn. Iedereen doet wel in zijn leven bepaalde dingen die hij liever niet graag zou doen terwijl andere dromen nooit uitgekomen zijn. Niet iedereen heeft een topjob die goed betaald is of gewoon een carrière waarin hij doet wat hij graag doet. Misschien moet je wel samenwerken met die groep collega’s waar je elke dag tegen moet lachen, maar die je vanbinnen meermaals kunt wurgen. Of zit je vast in die eindeloze cirkel van monotoon en hersendodend werk tot het einde van je pensioen.

Sparen is de sleutel tot succes

Echter, op het einde van de dag heb je wel geld nodig om te overleven. En dan zijn er maar een beperkt aantal opties om die financiële vrijheid te bereiken. Ofwel ga je zeer veel geld verdienen om jezelf vrij te kopen uit dat leven (maar zal dit vaak op korte termijn gepaard gaan met een grote opoffering van je beste levensjaren). Ofwel (en dat raad ik aan), kan je best je levensstijl eens evalueren en een plan maken om je leven te verbeteren in de komende drie jaar.

Want fuck you money verdienen, dat gaat redelijk snel. Het eerste wat je moet doen is je maandelijkse kosten op een rijtje zetten en kijken van welke uitgaven je gelukkig wordt. Wist je dat je huisvestiging, transport en eten samen al bijna twee derden van je budget bedragen? Je hoeft vaak niet op de kleine dingen van enkele euro’s te besparen, maar als je leert hoe je efficiënter kunt wonen (heb ik deze ruimte wel nodig?) of dat je geen auto nodig hebt, dan spaar je automatisch al grote sommen uit.

Consumeer, maar consumeer slim

Zo bespaar ik sinds 2018 ieder jaar 3000 euro op mijn huisvestiging. Dit omdat ik mijn mooi appartement in Leuven omgeruild heb naar een co-housing waar ik mijn kosten deel met meerdere mensen. Ook heb ik bij de aankoop van mijn auto bewust gekozen voor een kleine zuinige auto met weinig cilinderinhoud om zo weinig belastingen en brandstofkosten te betalen .

Waarna ik met mijn verzekeraar een deal sloot om ‘een bakje’ in mijn auto te installeren die mijn rijgegevens verzamelt zodat ik 25% korting kreeg op mijn verzekeringen. Dat samen met mijn trucjes om goedkoop aan eten te geraken (denk aan apps als Too Good To Go, Social Deal, samen koken, deals sluiten met restaurantuitbaters et cetera) zorgen dat ik per maand gemiddeld net geen 1000 euro uitgeef. De eerste stap richting fuck you money.

Fuck you money maakt fuck you money

Want fuck you money, dat gaat om het hebben van een financiële buffer. En liefst die ook zelf aan het werk zetten. Zo geloof ik sinds mijn doortocht in de financiële sector heilig in de kracht van kapitaal. Kapitaal groeit immers in procenten en inkomsten uit loon in euro’s. Maar als eenmaal je buffer aanzienlijk begint te worden, zal je merken dat met dezelfde moeite je resultaat wel ieder jaar exponentieel zal stijgen. En die buffer kan je dan weer inruilen voor meer vrije tijd, parttime werken, doen wat je graag doet en zo je leven in eigen handen nemen.

En moet dat veel zijn? Nee. Eens je je uitgaven kan beperken, kom je snel op een punt dat je enkele jaren vrijheid kunt kopen. Zo kan ik met mijn huidige levensstijl in principe zonder inkomsten leven tot 2027. Op vlak van geestelijke vrijheid en gezondheid is dat een enorm verschil. En kan je dan ook nog eens leren om die buffer te doen renderen, dan geef je jezelf een voorsprong die je met veel geluk nooit meer uit handen hoeft te geven.

Dus als je nog eens iemand ‘fuck you’ hoort roepen, denk dan terug aan dit artikel. En roep dan gewoon ‘fuck you’ terug. Want als je zelf de wilskracht vindt om je leven om te gooien, zal je net als mij dat punt sneller bereiken dan je zelf denkt.