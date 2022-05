G7-top in Duitsland: nieuwe Russische grenzen zullen nooit erkend worden

De G7-landen gaven in Gut Weißenhaus enkele heel duidelijke boodschappen aan China en Rusland. Vooral de gezamenlijke verklaring naar Rusland toe, op zaterdagavond, gaf een overzicht van het menu dat de G7 de Russen zal serveren in alle mogelijke intergouvernementele organisaties. De Duitsers en Italianen haalden wel hun slag thuis betreft het Russisch gas. Het gas mag - onbegrijpelijk - blijven stromen. Bedreiging van de wereldvrede De zeven grootste en geavanceerde economische machten kwamen donderdag, vrijdag en zaterdag bijeen te…

De G7-landen gaven in Gut Weißenhaus enkele heel duidelijke boodschappen aan China en Rusland. Vooral de gezamenlijke verklaring naar Rusland toe, op zaterdagavond, gaf een overzicht van het menu dat de G7 de Russen zal serveren in alle mogelijke intergouvernementele organisaties. De Duitsers en Italianen haalden wel hun slag thuis betreft het Russisch gas. Het gas mag – onbegrijpelijk – blijven stromen.

Bedreiging van de wereldvrede

De zeven grootste en geavanceerde economische machten kwamen donderdag, vrijdag en zaterdag bijeen te Gut Weißenhaus (Wangels) in Duitsland. Vrijdag riepen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan samen met de Europese Unie, die als observator aan tafel zat, de Chinese regering op om de soevereiniteit van Oekraïne te steunen en vooral niet de Russische Federatie te helpen. De groep waarschuwde China dat de niet-uitgelokte aanvalsoorlog tegen Oekraïne de wereldvrede bedreigt en ook een enorme voedsel- en energiecrisis kan veroorzaken.

De G7 gaf die duidelijke boodschap na drie dagen vergaderen. Peking moet tevens stoppen ‘met deelnemen aan manipulatie van informatie en andere manieren om Ruslands illegale agressieve oorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen.’

De openingszin van de slotverklaring gaf de toon perfect aan:

‘We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States of America, and the High Representative of the European Union, are steadfast in our solidarity with and our support for Ukraine as it defends itself against Russia’s unjustifiable, unprovoked and illegal war of aggression, a war in which Belarus is complicit.’

Ook Wit-Rusland kreeg de boodschap te stoppen met het faciliteren van de Russische oorlogsinspanningen en ‘zich te houden aan zijn internationale verplichtingen’.

Globale voedsel- en energiecrisis

De Russische invasie dreigt immers de meest kwetsbaren op de aarde te treffen door een ernstige voedsel- en energiecrisis. Daarom moeten de door de Russen geblokkeerde voorraden graan van Oekraïne vrij worden gegeven voor uitvoer. De Russen halen nu soms het nieuws door het moedwillig verbranden of opblazen van graanopslagplaatsen.

De handel verloopt normaal via de Zwarte Zee, maar Rusland blokkeert nog steeds alle Oekraïense havens. Zo’n 25 miljoen ton graan zit vast in de havens (al begon Kiev afgelopen week met treinen graan naar Slovakije en Polen te sturen). Vooral landen in het Midden-Oosten en Afrika dreigen volgens de G7 het slachtoffer te worden.

Complete isolatie Rusland

De ministers van Buitenlandse Zaken in Gut Weißenhaus zwoeren ook de economische en politieke isolatie door sancties te versterken. Bovendien zullen ze Kiev blijven wapens en militaire steun geven zolang als nodig. ‘We zullen nooit de grenzen die Rusland probeerde te veranderen door militaire agressie erkennen. We zullen de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne steunen en dat omvat ook de annexatie van de Krim in 2014.’ Desnoods willen de G7-ministers Kiev nog vele jaren bewapenen om de Russische strijdkrachten te bestrijden.

De G7 zei eveneens dat alle aankopen van Russische olie en steenkool verder zullen worden afgebouwd om de druk op Moskou op te drijven. Van de EU-landen verwacht de G7 dat volgende week een overeenkomst wordt bereikt om de invoer van Russische olie te verbieden. Ondanks Hongaarse tegenstand. De Duitse en Italiaanse regering slaagden dus alsnog in het vrijwaren van een embargo op gas dat nochtans volgens de Atlantic Council Rusland 950 miljoen euro per dag opleverde sedert het begin van de oorlog.

Escalatie naar Moldavië?

Belangrijk was ook de opmerking dat in aanwezigheid van de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Moldavië de G7 en de Europese Unie onderstreepten dat de soevereiniteit, territoriale integriteit, onafhankelijkheid en het recht op zelfverdediging volgens het VN-Verdrag gegarandeerd zijn.

Rusland kreeg meteen ook een schot voor de boeg betreft eventuele geplande avonturen in Transnistrië. De voormalige Sovjetrepubliek Moldavië (geannexeerd van Roemenië na de Tweede Wereldoorlog) mag op dezelfde steun rekenen als Oekraïne. De G7 drukte haar grote bezorgdheid uit betreft de toestand in de separatistische regio Transnistrië in Moldavië. Die verwijzing mag als een voorproefje voor acties bij de Verenigde Naties gelden.

Daarnaast eiste de organisatie het respecteren van internationaal mensenrecht en het toelaten en faciliteren van snelle, veilige en onbelemmerde humanitaire hulp zowel als de humanitaire evacuatie van burgers, het beschermen van de vrijheid van de geëvacueerden en de vrije keuze van hun bestemming.

Oorlogstribunalen à la carte

Wat dat betreft moet Rusland het wettelijk bindend bevel van het International Court of Justice of het International Gerechtshof (ICJ) van 16 maart 2022 gehoorzamen en zich houden aan de relevante resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en haar militaire agressie stoppen. De troepen moeten onvoorwaardelijk uit het gehele grondgebied van Oekraïne teruggetrokken (volgens de internationaal erkende grenzen).

Rusland schond volgens de G7 het VN-Verdrag, ondermijnde de beginselen van de Europese veiligheidsarchitectuur zoals verankerd in de Helsinki Final Act en het Charter of Paris. De Russische Federatie zal de gevolgen van haar acties dragen. Elke notie van ‘invloedsferen’ verwerpen de G7-landen resoluut omdat het niet bestaat in internationaal recht. De organisatie steunt de onderzoeken van de aanklager van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court), de procureur-generaal van Oekraïne en andere nationale procureurs die volgens hun nationaal recht vervolging kunnen instellen.

Oorlogsmisdaden

De G7 steunt ook de Onderzoekscommissie gemandateerd door de VN-Mensenrechtenraad, de VN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine en inspanningen van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s al spreekt de G7 zelf van ‘civil society organisations’) om oorlogsmisdaden te documenteren en te onderzoeken.

De toplanden zullen onderzoekers en onderzoeksmiddelen leveren. Ze zullen technische expertise, financiering en andere bijstand bieden opdat de aansprakelijkheid van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de gruwelijkheden en begane misdaden niet onbestraft zal blijven.

Qua persvrijheid gaf de G7 ook aan te betreuren dat Rusland en Wit-Rusland onafhankelijke media, burgerinitiatieven, de oppositie en zelfs burgers die geweldloos hun ongenoegen uitten onderdrukken.

Nucleaire gevaren

De top veroordeelde de Russische acties die de veiligheid en zekerheid van nucleaire materialen en installaties bedreigen. De G7 steunt dan ook het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) en haar directeur-generaal Rafael Mariano Grossi volledig. Op 11 mei stuurde deze laatste een perscommuniqué uit met zijn klachten. Het IAEA moet alle installaties kunnen bezoeken zonder enige beperkingen.