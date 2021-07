GB News zwalpt naar scherper profiel

GB News startte op 13 juni met indrukwekkende kijkcijfers. Veteraan in de journalistiek Andrew Neil opende de uitzendingen in een ietwat slecht belichte studio. Hij beloofde de kijker vuur- en weerwerk tegen de toenemende greep van het woke-denken. Het kanaal diende een ‘verfrissende uitdaging’ te worden tegen ‘het gevestigde dieet van de Britse nieuwszenders’. Op zoek naar een profiel De zender is nog geen twee maanden ver en GB News bevindt zich al in een crisis. Andrew Neil rust op…

GB News startte op 13 juni met indrukwekkende kijkcijfers. Veteraan in de journalistiek Andrew Neil opende de uitzendingen in een ietwat slecht belichte studio. Hij beloofde de kijker vuur- en weerwerk tegen de toenemende greep van het woke-denken. Het kanaal diende een ‘verfrissende uitdaging’ te worden tegen ‘het gevestigde dieet van de Britse nieuwszenders’.

Op zoek naar een profiel

De zender is nog geen twee maanden ver en GB News bevindt zich al in een crisis. Andrew Neil rust op dit ogenblik uit in zijn woning in Zuid-Frankrijk. Hij beloofde de kijkers dat hij sowieso terugkeert, maar de ijverig tweetende Neil is akelig stil over zijn zender. Die kijkers lijken het jonge kanaal in de steek te laten. Het blijkt vooralsnog niet goed genoeg.

Het management van GB News is bijgevolg onderling verdeeld over welke weg het wil inslaan met de zender. De weg van – zoals critici van voor de lancering al ijverig etiketteerden – een Britse versie van FOX News of de weg van een kritische, maar centrumrechtse zender – zoals Andrew Neil het ziet. De eerste versie focust dan vooral op de heersende ‘culture wars’ en de tweede versie mikt op een breder nieuwsaanbod vanuit andere gebieden dan Londen.

‘Taking the knee’

Na de voetbalfinale tussen Italië en Engeland op 13 juli 2021 besloot de Welshe GB News-presentator Guto Harri te knielen in de televisiestudio als reactie tegen de vele racistische commentaren ten overstaan van verschillende voetballers van het verliezende Engelse team. Die handeling schoot in het verkeerde keelgat van de kijkers – wat leidde tot een boycot van de zender – en van verschillende bestuursleden van GB News.

GB News stands four square against racism in all its forms. We do not have a company line on taking the knee. Some of our guests have been in favour, some against. All are anti-racist. We have editorial standards that all GB News journalists uphold. — GB News (@GBNEWS) July 15, 2021

De presentator verweerde zich door erop te wijzen dat GB News ‘boven alles’ voor het vrije debat is. Dat baatte niet en de man werd geschorst. GB News zelf liet weten dat het ‘elke vorm van racisme’ veroordeelt, maar dat een presentator meedeed aan ‘taking the knee’ was een breuk van bedrijfsregels.

Focus op ‘anti-woke’

De hele heisa leidde tot de keuze voor een focus op de ‘culture wars’. Niemand minder dan Nigel Farage werd aangetrokken als nieuwe presentator voor GB News. ‘Ik kniel voor niemand!’, klopte de vroegere politicus zich op de borst. Harri besloot daarop om definitief ontslag te nemen. ‘De zender is bijzonder snel een parodie geworden van zichzelf’, sneerde de vroegere werknemer teleurgesteld. Een van de programmatiedirecteurs die zich verzette tegen het inperken van het regionale nieuwsaanbod nam intussen ook ontslag.

Andrew Neil blijft er vooralsnog gerust in. Op 16 juli tweette hij nog een keertje over GB News: ‘Startups zijn vaak beladen en verdeeld. GB News is daarbij geen uitzondering. Maar de nieuwszender vindt zijn weg en heeft een geweldige toekomst. Hou deze plek in het oog.’ Naar verluidt maakt de populaire en ophefmakende presentator Piers Morgan binnenkort zijn komst naar de zender bekend.