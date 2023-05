Gedetineerde groeten van het front in Oekraïne: ‘Ze hebben ons hier achtergelaten om te sterven’

Op 21 april deed Stepan Alejnik, gevangene van strafkamp nummer 25 in Syktyvkar, een wanhopige oproep. In een op gulagu.net geplaatste video waarin hij zichzelf filmt met een mobiele telefoon zegt Alejnik een contract te hebben ondertekend met het Russische ministerie van Defensie. In ruil voor vrijheid en een royale premie verplichtte hij zich middels het zetten van zijn handtekening voor een half jaar dienst aan het Russisch-Oekraïense front. Op 1 maart wordt de groep vanuit het kamp naar Rostov…

Op 1 maart wordt de groep vanuit het kamp naar Rostov aan de Don gevlogen. Vandaar uit zouden de geronselde gevangenen zijn toegevoegd aan een militie van de Volksrepubliek Donetsk. Iets later werden ze soldaten van de eenheid ‘Storm-Z’ (Z staat symbool voor de ‘speciale militaire operatie’ en is ook de eerste letter van het Russische woord voor gedetineerde, red.).

Korte biografie

Dankzij openbaar toegankelijke informatie was het mogelijk de identiteit van deze ex-gedetineerde en huidig frontsoldaat te bevestigen en zelfs nader te beschrijven. Op 3 december 1993 werd Stepan Alejnik geboren in het stadje Severny bij Workoeta. Volgens zijn profiel op vk.com (Russische variant van Facebook, red.) diende hij in 2012 in het Russische leger. In 2016 werd de toen 22-jarige veroordeeld tot 360 uur taakstraf.

Volgens het register van de Kamer van Koophandel beschikte hij daarop van maart 2017 tot november 2018 over een vergunning als zelfstandig ondernemer voor handel in levensmiddelen, sigaretten en drank in Workoeta. In mei 2019 werd hij gearresteerd en zes maanden later wegens ‘een opeenhoping van verschillende strafdaden, waaronder het verkopen van drugs in grote hoeveelheden’ veroordeeld tot 10 jaar kampstraf. Zijn hoger beroep werd begin 2021 door de rechtbank in Sint-Petersburg afgewezen. Alejnik werd geïnterneerd in kamp nummer 25 in Syktyvkar, hoofdstad van de republiek Komi.

De autonome republiek Komi ligt ter hoogte van de poolcirkel en is met bijna 417.000 vierkante meter groter dan Duitsland. Het is een van de meest dunbevolkte regio’s van Europees Rusland. Een kwart van de 900.000 inwoners is van Komi-Zurjeense afkomst en spreekt een eigen Finoegrische taal. Ongeveer 65 procent van de bevolking bestaat uit etnische Russen. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd een groot deel van de republiek direct bestuurd door de staatsveiligheidsdienst OGPoe en haar opvolger NKVD. Een groot deel van de industrie en infrastructuur is opgebouwd door dwangarbeiders die in groten getale de kampen van de republiek bevolkten. Bovendien werden arbeiders uit alle hoeken van het immense land gehaald tegen voor nationale verhoudingen buitenissige salarissen.

Huidige situatie in Komi

Werkgelegenheid lijkt in de autonome republiek nog steeds geen probleem te zijn, het officiële cijfer bedroeg in 2022 slechts 1,5 procent. Wel opvallend zijn de slechte toestand ofwel het volledig ontbreken van een verkeersinfrastructuur. Ook zijn de grote groepen rondzwervende honden inmiddels een door de lokale politiek erkend probleem.

In het stadje Shudajag — in 1931 gesticht rond een nederzetting van dwangarbeiders van een scheepswerf — vielen ze recentelijk een jongen aan. Een voorbijganger schoot te hulp en kon de verwilderde dieren wegjagen. Nabij school nummer 7 in dezelfde nederzetting werden een lerares en een vierdeklasser aangevallen door honden. En in het nabijgelegen Oechta belandde een scholier op de intensive care nadat een hond haar op het schoolplein had gebeten. Elmira Akhmeeva, vicepremier van de republiek, sprak over het probleem tijdens een zitting van de staatsraad: ‘Het is niet in één keer op te lossen. Daarom zullen we geleidelijk aan werken aan het creëren van asielen voor zwerfhonden, zodat ze zich niet langer op onze inwoners zullen storten.’

Oorlog in het noorden

Eind februari 2022 ontdekten politici in de autonome republiek een nieuw thema dat er uitstekende toe diende de bestaande problemen te doen vergeten: de oorlog tegen Oekraïne. Gedurende de lente zorgde een plaatselijk bestuurder van het plaatsje Voektyl voor de vervanging van de eerste kyrillische letter door de latijnse letter V – eveneens teken van de ‘speciale militaire operatie’. Sindsdien wordt de zandweg die toegang biedt tot de ‘stad van de gaswinners’ opgesierd met een fiere Latijns-kyrillische aanduiding van de plaatsnaam.

Sommige lokale bewindslieden toonden een nog grotere betrokkenheid. Jaroslav Sjaposjnikov, burgemeester van Vorkoeta, zou in maart van dit jaar hoogstpersoonlijk vrijwillig naar het front zijn vertrokken. ‘De tijd is gekomen om onze jongens rechtstreeks te ondersteunen en zelf deel te nemen aan de speciale militaire operatie. Vijf collega’s uit Vorkoeta gaan met mij mee. De beslissing is bewust genomen. Vladimir Oeiba, hoofd van de republiek Komi, steunt mij. De overwinning is aan ons,’ aldus een enthousiaste burgervader. 21 van 23 afgevaardigden van de gemeenteraad stemden ervoor dat het burgemeestersambt zolang rust en Sjaposjnikov weer mag aantreden na behouden terugkeer.

Ook het onderwijs staat in het teken van de invasie. Op school nummer 35 in Syktyvkar werd een schoolbank gewijd aan Michail Rebenk, een oud-leerling die in de oorlog in Oekraïne sneuvelde. Een regionale krant berichtte: ‘Op de zogenaamde heldenbank staat een grote foto van de soldaat, een korte biografie en zijn onderscheiding. Het plaatsvervangend hoofd van Rosgvardija (speciale eenheid voor binnenlandse veiligheid waarvan de leden eveneens actief deelnemen aan de strijd in Oekraïne, red.) die verantwoordelijk is voor de patriottische opvoeding, vergeleek het met een traditie in het leger: ‘Ze maken een bed op voor een gesneuvelde soldaat waarop niemand slaapt. Er ligt een beschrijving van het leven van de soldaat naast.’

Terug naar de video

Onderwijl richtte Alejnik vanuit een vernield gebouw aan de frontlijn het woord tot zijn landgenoten: ‘Goedendag. Ik ben Alejnik, Stepan Andrejevitsj, ik kom uit de stad Workoeta. Ik richt me tot de pers en iedereen die ons kan helpen. Uit naam van de vrijwillige rekruten uit strafkamp nummer 25 in Syktykar. Ons werd 215.000 roebel (2.400 euro, red.) beloofd voor een contract van een half jaar. Ondertekend op één exemplaar.’

‘In het vliegtuig naar Rostov aan de Don kregen we geen enkel document in handen. Geen soldatenpas. We weten niet waar onze paspoorten zijn. Er is hier geen leiding aanwezig. We weten niet aan wie we ons moeten richten. Onze groep heet Storm-Z. Ons contract wordt ondertekend met het ministerie van Defensie. We werden doorgegeven aan de militie van de Volksrepubliek Donetsk.’

Locatie

‘Onze locatie is de oblast Avdejevka, Volksrepubliek Donetsk, in het dorp Vodjanoje. Hier zijn we achtergelaten zonder enige steun van het leger. Mensen worden afgeslacht als kanonnenvoer. Elke dag sterven er jonge mannen en niemand neemt hun lichamen mee. Er werd niets betaald. Ze hebben ons hier gewoon achtergelaten om te sterven. We zitten nu al een maand onder voortdurende beschietingen… Van onze groep van 65 man zijn er nog 23 over.’

‘We zitten op de natte grond en hebben ons al een maand niet kunnen wassen. Degene die weigert aan te vallen, wordt bedreigd met terechtstelling door zelfbenoemde commandanten. Gemoboliseerden lopen over, maar wij kunnen niet weg, omdat onze landgenoten een machinegeweer in onze rug duwen… (noemt mederekruten op, nvda)… Ik richt me tot onze president, Vladimir Vladimirovitsj Poetin, doe iets aan dit onrecht. We hebben niets om aan te vallen. We werden genaaid en belogen. We worden als verbruiksmateriaal naar de slachterij gevoerd… We wachten op jullie hulp. Lang zullen we het hier niet volhouden.’