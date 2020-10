Geen aanwijzingen voor Russische inmenging in dossier-Hunter Biden

Amerikaans ‘Director of National Intelligence’ John Ratcliffe was in een interview in het programma Mornings with Maria op FOX Business klaar en duidelijk: het dossier rond de Hunter Biden-mails maakt geen deel uit van een of andere Russiche inmenging of desinformatiecampagne, wat Adam Schiff, voorzitter van de Commissie Inlichtingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ook moge beweren.

Die laatste zei afgelopen weekend dat de opgedoken e-mails een lastercampagne zouden zijn, gestuurd door Rusland, om Democratisch presidentskandidaat Joe Biden in diskrediet te brengen. ‘We weten dat al deze laster over Joe Biden afkomstig is van het Kremlin,’ zei Schiff op CNN. ‘Het is al meer dan een jaar duidelijk dat Rusland dit valse verhaal over de vicepresident en zijn zoon naar buiten heeft gebracht.’

Geen elementen

‘Het is grappig dat sommigen die het meeste klagen over de politisering van de inlichtingendiensten, diegenen zijn die nu net proberen te politiseren. Het is Adam Schiff die zei dat de inlichtingendiensten geloven dat de laptop van Hunter Biden en de e-mails erop deel uitmaken van een Russische desinformatiecampagne. Wel, dit is simpelweg niet waar. Of het nu Republikeinen of Democraten zijn, als politici proberen de inlichtingengemeenschap te gebruiken voor politiek gewin, zal ik het niet toestaan,’ zei Ratcliffe hierover op FOX Business.

Hij voegde er nog aan toe: ‘Laat me duidelijk zijn: de inlichtingendiensten geloven dat niet, want er zijn geen elementen die dat ondersteunen. En we hebben geen informatie gedeeld, noch met Adam Schiff, noch met enig ander lid van het Congres.’

Geen commentaar van FBI

Een topman binnen de inlichtingendiensten bevestigt het verhaal van Ratcliffe dat er inderdaad geen informatie voorhanden is die de verklaringen van Adam Schiff ook maar enigszins zouden bevestigen of ondersteunen. ‘Talloze buitenlandse tegenstanders proberen de Amerikaanse politiek, het beleid en de media te beïnvloeden. Ze hebben geen hulp nodig van politici die onder het mom van inlichtingen valse informatie verspreiden.’

Verder is het onderzoek volledig in handen van de FBI. Een bron binnen het Witte Huis heeft evenwel laten weten dat ook de FBI de zaak niet behandelt als zijnde ‘Russische desinformatie’. De FBI zelf weigerde, zoals gebruikelijk, enig commentaar op de zaak te geven.

Lastige vragen uit de weg gegaan

Duidelijk is in elk geval dat de Democraten gewrongen zitten met het schandaal rond Joe Biden en zijn zoon, en trachten om de hele zaak af te doen als pure verzinsels en/of buitenlandse inmenging. Terwijl zowel de laptop als de e-mails wel degelijk bestaan. Wat ook opvalt is het gebrek aan nieuwsgierigheid hiervoor door de Amerikaanse mainstream media. Weinigen brengen het verhaal, laat staan dat ze dieper graven. Maar op dat gebied hebben de media Joe Biden al heel de campagne wat verwend. Lastige vragen worden uit de weg gegaan, kritiek op zijn beslissingen in het verleden is minnetjes. Nochtans, het dossier omtrent de laptop en e-mails van Hunter Biden bevat elementen genoeg om de redacties een paar dagen intens bezig te houden.

Maar niets van dit alles. Vorige week kreeg Joe Biden in een 90 minuten durend interview op ABC met George Robert Stephanopoulos zelfs geen enkele vraag over deze hele zaak. Hij kreeg vragen over van alles en nog wat, maar niets over de e-mails van zijn zoon en mogelijke belangenvermenging. Een groot deel van de pers neemt gewoon het standpunt in dat de affaire niet waar is. Punt uit. Zonder verder nader onderzoek.

Grof in zijn antwoord

CBS-verslaggever Bo Erickson heeft wel gedurfd een reactie aan Biden te vragen. De Democratische presidentskandidaat was grof in zijn antwoord: ‘Ik antwoord niet, het is gewoon weer een lastercampagne, helemaal in jouw straatje, dat zijn toch de vragen die je altijd stelt.’ Geen enkele journalist schoot Erickson te hulp. Laat staan dat ze vonden dat zijn vraag terecht was. Het was haast of Erickson in hun ogen verraad had gepleegd.

De reden voor de lauwheid en desinteresse in deze dubieuze aangelegenheid door de mainstream media in de Verenigde Staten en bij uitbreiding bijvoorbeeld ook in ons land is simpel. Ze zijn gewoon bang dat hoe dieper ze graven, hoe meer ongunstige elementen er naar boven zullen komen. En dat schaadt hun lievelingskandidaat…