Geen hervorming voor vernietigende overheidssector, wél meer belastingen

De Nationale Bank stelt dat de schulden van de deelstaten veel sterker stijgen dan die van de federale overheid. De schuld van alle deelstaten is van 2019 tot 2022 met meer dan 50 procent gestegen. Die van Wallonië staat op 34,2 miljard euro en Vlaanderen staat juist daaronder met 32,2 miljard euro. De schuld van de Franse Gemeenschap is nu al 11,4 miljard euro. Die van Brussel staat 1 miljard euro lager met 10,4 miljard euro. Men schrijft dit toe…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Nationale Bank stelt dat de schulden van de deelstaten veel sterker stijgen dan die van de federale overheid. De schuld van alle deelstaten is van 2019 tot 2022 met meer dan 50 procent gestegen. Die van Wallonië staat op 34,2 miljard euro en Vlaanderen staat juist daaronder met 32,2 miljard euro. De schuld van de Franse Gemeenschap is nu al 11,4 miljard euro. Die van Brussel staat 1 miljard euro lager met 10,4 miljard euro. Men schrijft dit toe aan corona, overstromingen in Wallonië, energiecrisis, … Maar er is meer aan de hand, vooral als we vergelijken met het buitenland.

De volgende cijfers spreken meer dan boekdelen:

– Als we enkel naar de Vlamingen (60 procent van de Belgische bevolking) kijken hebben we 32 miljard euro, maar voor de Franstaligen (slechts 40 procent van de Belgische bevolking) gaat het om veel meer: 54 miljard euro.

– De schuldgraad tegenover de beschikbare ontvangsten bedraagt in Vlaanderen slechts ongeveer 65 procent, maar in Franstalig België is het een ramp. De ratio schuld/inkomsten bedraagt in Wallonië ongeveer 260 procent. In Brussel is het rond de 220 procent en voor de Frans Gemeenschap zitten we aan 105 procent.Deze ratio geeft de echte terugbetalingscapaciteit weer.

Federaal

Daarnaast is er natuurlijk nog de federale schuld, die vooral toeneemt door Franstalig België: 578 miljard euro, of 105 procent van het bruto binnenlands product (bbp, de Europese maatstaf). De Nationale Bank zegt dat alle overheden, behalve Vlaanderen, aanzienlijke extra saneringsmaatregelen moeten nemen. Maar men doet echter niets onder druk van de Waalse socialisten (PS, of Parti Socialiste):

– begrotingscontrole: amper 1,8 miljard euro besparingen;

– volgend jaar: maximum 1,2 miljard euro besparen, wat al te veel is voor PS die enkel opnieuw belastingen wil verhogen om ze te kunnen verspillen tot hun groot jolijt.

Ondertussen is het begrotingsdeficit meer dan 30 miljard euro, of 5,2 procent van het bbp, waardoor de boven vermelde schuldcijfers nog zullen verergeren. Het impliceert dat België en de deelstaten erg kwetsbaar zijn voor een hogere rente.

Europa trekt aan de alarmbel

Nu de coronaweeën beëindigd zijn, werkt de Europe Unie (EU) aan een grondige hervorming van de begrotingsregels. Het begrotingstekort moet in iedere lidstaat zakken onder 3 procent van het bbp. Daarboven wordt het als ‘buitensporig’ beschouwd. Wanneer het tekort boven die 3 procent ligt moet de lidstaat jaarlijks minstens 0,5 procent van het bbp besparen. In België kan dat nog hoger liggen omdat zowel de schuld als het begrotingstekort al erg slecht zijn in vergelijking met andere EU-landen. In deze context moet België zich houden aan een besparingsoefening van ongeveer 5 miljard euro per jaar.

Eventueel kan men over een langere periode van maximum zeven jaar orde op zaken zet, maar enkel als de lidstaat geloofwaardige investeringen en hervormingen doet. De ervaring van de laatste jaren was op dit vlak erg negatief. Men slaagt er zelfs niet in hervormingen door te voeren in ruil voor euro’s van het Europees herstelfonds.

Hoogste belastingdruk

PS wil hogere belastingen, maar ze vergeet echter dat België reeds de hoogste belastingdruk binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft, en dus in de wereld. Van de loonkosten voor een alleenstaande met een gemiddeld loon gaat al 53 procent naar de overheid. We worden gevolgd door Duitsland (47,8 procent) en Frankrijk (47,0 procent). Zelfs in de Scandinavische landen is het nog lager. De gemiddelde belastingwig binnen de OESO bedraagt slechts 34,6 procent. Nederland bevindt zich daar niet ver van met 35,5 procent, en het Verenigd Koninkrijk goed daaronder met 31,5 procent. Het positieve hieraan is wel dat volgens Eurostat België met 0,24 bijna de laagste Gini-coëfficient heeft in de EU, wat wijst op een heel beperkte inkomensongelijkheid.

Men kan dus moeilijk de belastingen op de lonen nog verhogen, en men kijkt dus naar alternatieven: in het fiscaal plan van Van Peteghem wordt de jonge effectentaks van 0,15 procent verhoogd, en de socialisten zoeken naar allerlei mogelijkheden om de vermogens te treffen. Nochtans worden daarop reeds veel taksen geheven met de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing, de successie- en schenkingsrechten, … Als men nog een vermogensbelasting gaat heffen zal dit vooral de middenklasse treffen. De echte grote vermogens zullen door allerhande technieken toch grotendeels buiten schot blijven. Men moet vooral stoppen om zij die niet actief zijn, allerlei sociale voordelen in de handen te duwen. De arbeidsmarkt is goed, en het geld is op. In deze context is het positief dat zelfs de Vlaamse socialisten nu blijkbaar gewonnen zijn voor een beperking van de werkloosheidsverzekering in de tijd.

Lamme Vivaldi-regering

Na 2,5 jaar Vilvaldi wordt het ook duidelijk waarom De Croo eerste minister van België mocht worden van PS. Als lid van slechts de zevende grootste partij van België kon en kan hij zijn stempel immers niet doordrukken op het beleid. De enige ambitie die Decroo nog heeft is de rit uit te doen tot juni 2024, en dus een regeringscrisis te vermijden. Anders valt België in zijn ogen toch weer voor lange tijd in lopende zaken, en dat is te vermijden. Hervormingen zijn dus van geen tel meer. De rekening is voor de volgende generaties.

We hebben reeds dikwijls gezegd dat in plaats van de belastingen te verhogen, wat een teken van zwakte is, men er veel beter aan zou doen om de zware overheidssector geleidelijk aan te reduceren en efficiënter te maken. In Vlaanderen werkt over het algemeen ongeveer 15 procent in de overheidssector. In Wallonië is dat in sommige regio’s gemakkelijk 25 procent (bijvoorbeeld in Luik). De ervaringen van de afgelopen weken hebben trouwens aangetoond dat er op diverse vlakken besparingen mogelijk zijn.

Macht corrumpeert

Maar een terugschroeven van de overheid is heel moeilijk, omdat de politieke partijen daarbij in hun eigen vlees snijden. Via het dienstbetoon zijn vele militanten daar beland met een mooi salaris. Politiek benoemden zien soms veel geld passeren, en dan kan de verleiding heel groot worden. Hoeveel keer worden de regels van de openbare aanbestedingen niet met de voeten getreden, bv. door erop te wijzen dat er toch niet genoeg kandidaten zullen zijn. Of als iemand een veel lagere prijsofferte heeft ingediend, de duurdere tegenpartij het toch haalt omdat de door hem geleverde kwaliteit van het werk veel beter zou zijn.

Ook de politici hebben haar in de boter. Na het tumult rond de royale pensioenen van de kamervoorzitters, blijkt nu ook dat de parlementsleden er onder elkaar voor gezorgd te hebben dat ze kunnen genieten van pensioenen die tot 20 % boven de maximumgrens van de Wet Wijninckx zitten, zodat men rond 10.000 EUR per maand zit. Na 20 jaar heeft men reeds recht op het volledige pensioen. In de privé-sector moet men 45 jaar werken, en komt men zelfs dan nog niet met een hoog salaris aan 3.000 EUR per maand. Er zijn wel de belastingen die deze bruto-bedragen weer afromen, of gelden er ook hier weer speciale voordelen voor de excellenties die de burger niet kent? En het geldt voor alle parlementen, zowel federaal als de die van de deelstaten. Gelet op het feit dat de Franstaligen ook hier weer creatief in zijn met een veelvoud aan parlementen, hebben zij het meest geprofiteerd van deze misbruiken.

Het debacle van Bpost

Het management binnen de overheid laat zeker te wensen over. De saga binnen Bpost duurt voort. Na de vaudeville rond ceo’s die, alhoewel ze gerecruteerd werden door dure headhunterbureaus, na een korte tijd allemaal moesten afdruipen, blijkt nu dat de overheid voor diverse diensten Bpost te veel heeft betaald.

De Vilvaldi-regering besloot dan ook om alle overheidsopdrachten van Bpost te onderzoeken. Maar dit kan evengoed gelden voor andere overheidsbedrijven zoals Proximus. Het gaat om beursgenoteerde bedrijven, die voor meer dan 50 procent nog toebehoren aan de staat. Hun raad van bestuur is grotendeels politiek benoemd, wat reeds tot belangenvermenging kan leiden. De voorzitster van Bpost behoort tot PS. Deze partij wil dat Bpost zoveel mogelijk arbeidsplaatsen handhaaft, maar verzwakt daardoor het bedrijf gelet op de uitdagingen voor de toekomst. Vooral binnen de context van de liberalisering van deze markt. Het is nu ruimschoots bewezen dat politieke inmenging enkel leidt tot een fiasco, en dat de bedrijven beter volledig geprivatiseerd worden. De overheid is per definitie een slechte manager. Vooral als PS er zich mee moeit: voor haar gelden enkel politieke motieven, geen bedrijfseconomische.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Als je al het bovenstaande in overweging neemt krijg je als burger toch een heel slecht gevoel. De overheid en de politiek zouden het voorbeeld moeten geven van beheer als een goede huisvader, maar het omgekeerde gebeurt. Je kan bij verkiezingen bepaalde politieke partijen straffen, maar in een land met twee verschillende werelden zal dit weinig opbrengen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk overtreden van de wet of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel. Het is geweldloos, en gebeurt niet uit eigenbelang. Maar als er niets verandert lopen we naar de afgrond. De huidige politieke generatie is onmachtig. Als het zo verder blijft duren lijkt burgerlijke ongehoorzaamheid de enige uitweg waarbij de burger het initiatief neemt.