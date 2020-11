Geen The Crown zonder Sausage

De Britse monarchie is eeuwenoud, maar blijft telkens weer boeiend actueel. De succesvolle Netflix-serie The Crown maakt van de vaak wat duffe ‘royals’ bekende tv-personages. Dat de Windsor-familie ook in Vlaanderen populair is, bewijst het succes van Sausage: Een blik op Elizabeth II , een boek geschreven door Doorbraak-medewerker Harry De Paepe. Hij onderscheidt feit van fictie en schreef daarmee een leuke handleiding voor de liefhebbers van de Netflix-reeks. Zowel voor wie nog moet beginnen met het eerste seizoen, als wie al zijn of haar tanden zet in het net verschenen seizoen 4.