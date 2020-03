Geen unaniem akkoord voor verdeling Europees geld

Vorige week stemde het Europees Parlement gestemd voor verdeling van fondsen die ten goede zouden moeten komen voor de bestrijding van de coronacrisis. Slechts enkelen van de Europese parlementsleden stemden tegen of onthielden zich. De drie Europese parlementsleden van N-VA waren de enigen die zich onthielden. Manier waarop In een stemverklaring gaven zij aan niet tegen het gebruik te zijn van Europees geld in de bestrijding van de coronacrisis, maar wel tegen de manier waarop het verdeeld werd. De verdeling…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vorige week stemde het Europees Parlement gestemd voor verdeling van fondsen die ten goede zouden moeten komen voor de bestrijding van de coronacrisis. Slechts enkelen van de Europese parlementsleden stemden tegen of onthielden zich. De drie Europese parlementsleden van N-VA waren de enigen die zich onthielden.

Manier waarop

In een stemverklaring gaven zij aan niet tegen het gebruik te zijn van Europees geld in de bestrijding van de coronacrisis, maar wel tegen de manier waarop het verdeeld werd. De verdeling geschiedt immers door een technische uitwerking waarbij niet-gebruikt geld uit de cohesie fondsen niet moet worden teruggestort.

Deze cohesie fondsen zijn echter in het leven geroepen om economisch achtergestelde gebieden te helpen. Vaak komt het niet overeen met de gebieden die het hardst getroffen zijn door het coronavirus. Zo wordt op dit moment Vlaanderen harder getroffen door het virus dan Wallonië, maar krijgt Wallonië 25 van de 37 miljoen euro. Ook Lombardije is hard getroffen maar krijgt weinig geld. Daarom hebben de drie N-VA-parlementsleden zich onthouden, aldus Geert Bourgeois.

Meer nood aan solidariteit

Er is echter ook nood aan meer solidariteit. Deze crisis heeft aangetoond dat Europa faalt op dit punt. Er zijn momenten geweest dat landen export van noodzakelijk medisch materiaal naar elkaar verboden. Ook de verdeling van ziekenhuisbedden kan beter. Regio’s die zwaar getroffen zijn en te weinig capaciteit hebben, moeten kunnen rekenen op andere regio’s die nog extra opvangcapaciteit hebben.

Deze crisis toont ook aan dat Europa totaal niet voorbereid was. Strategische voorraden van medisch materiaal bleken onbestaand. Meer nog, men moest vaststellen dat door de vergaande globalisering men te veel afhankelijk was van productie in lagelonenlanden. Dit alles zal dus moeten herbekeken worden wanneer deze crisis bedwongen is.

Omdat te kunnen doen zal de EU werk moeten maken van nieuwe wetgeving en nieuwe ondersteuningsmaatregelen. Om bedrijven te motiveren massaproductie niet meer te exporteren naar lageloonlanden, zal het nodig zijn om bepaalde vormen van staatssteun toe te laten volgens Geert Bourgeois. Strategisch vooruitdenken zal bijgevolg de grote uitdaging zijn na de crisis waarin de EU het voortouw moet nemen.

Extra taak voor de Europese commissie

De Europese Commissie moet degene zijn die de leiding neemt in het leren van lessen uit de coronacrisis. Er is in norm veel solidariteit getoond en heel veel sectoren zijn creatief aan de slag gegaan met bijvoorbeeld telewerken. We zien nu het positieve effect daarvan op het gebruik van onze wegen en de filevorming. Met de juiste stimulans kunnen zulke effecten misschien blijvend worden gemaakt.

De N-VA betreurt dan ook dat ze zo aangevallen is terwijl de partij stelt helemaal geen probleem te hebben om zich solidair te betonen. Ze wilde enkel een kanttekening plaatsen bij de toekomst van de EU om er voor te zorgen dat ze bij een volgende epidemie veel efficiënter zou kunnen optreden.

Beluister het volledige interview met Geert Bourgeois hier.