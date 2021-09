Geld versmossen in besparingstijd

Voor het zomerreces legde de Vlaamse regering aan het Vlaams parlement een decreet voor inzake erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet werd uitgewerkt door minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Het moest het toezicht op de gelovigen in en om de lokale kerk, moskee of synagoge regelen. Het decreet scherpte de erkenningsregels aan, definieerde de verplichtingen van de besturen van de erediensten, en voerde een inspectiesysteem in. Meest performante inspectiedienst Dat inspectiemechanisme, met 15 inspecteurs en…

Voor het zomerreces legde de Vlaamse regering aan het Vlaams parlement een decreet voor inzake erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet werd uitgewerkt door minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Het moest het toezicht op de gelovigen in en om de lokale kerk, moskee of synagoge regelen. Het decreet scherpte de erkenningsregels aan, definieerde de verplichtingen van de besturen van de erediensten, en voerde een inspectiesysteem in. Meest performante inspectiedienst

Dat inspectiemechanisme, met 15 inspecteurs en 3 miljoen per jaar, zou wel alleen die geloofsgemeenschappen controleren die een erkenning vroegen en kregen. Een imam die geen erkenning vraagt, wordt dus door dit systeem niet gecontroleerd. Als die imam zou oproepen tot geweld of geld uit het buitenland binnen sluist, dan moet de federale staat blijven optreden: politie, onderzoeksrechters, staatsveiligheid. De nieuwe inspectiedienst, die volgens Somers ‘de meest performante van de Vlaamse administratie’ moet worden, zou dus enkel moskeeën — en kerken, tempels en synagogen — met doorsnee gelovigen controleren. Een veilig, risicoloos werkterrein voor inspecteurs die in Genk en Waterschei het vrijdaggebed willen afluisteren, in de zondagsmis nagaan of de priester wel ‘onze waarden’ respecteert, en bij protestanten nagaan vanwaar zij giften ontvangen.

Na een debat in het Vlaams parlement, kort voor het zomerreces, trok minister Somers zijn voorstel onverwacht in en beloofde een verbeterd wetsvoorstel. Dat nieuwe voorstel komt er nu aan. Het lijkt erop dat men, na gesprekken met de erediensten, ‘sociaal relevante’ geloofsgemeenschappen die al voor 2005 erkend waren, niet meer zou controleren. Dat is het geval voor de meeste kerken. Protestantse en orthodoxe nieuwkomers en nieuwe moskeeën zouden wel onder dit gereduceerd systeem vallen. 3 miljoen per jaar voor symbooldossiers

Dat zou betekenen dat ‘de meest performante inspectiedienst van de Vlaamse regering’, jaarlijks 15 tot 20 inspecteurs zou inzetten om enkele tientallen erkende erediensten te bespieden, met misschien hoogstens een drietal rotte appels. Terwijl voor de echt gevaarlijke moskeeën die niet geen erkenning vragen, de federale staat verantwoordelijk blijft. Concreet gaat het in Vlaanderen om een ongeveer 60 lokale gemeenschappen: 27 moskeeën, 25 protestantse en een paar orthodoxe kerken. Meer niet. En zo’n Vlaams symbooldossier zou dan 3 miljoen euro per jaar kosten.

Weegt dit symbooldossier bij de vrijzinnigen zo zwaar dat zij in tijden van besparing daar personeel en geld willen op zetten? Dat alles om ‘het kaf van het koren te scheiden’, zoals Somers zei? Weegt dit symbooldossier bij de Vlaamse independentisten zo zwaar, dat zij de federale staatsdiensten willen doubleren met een eigen stellage van administratieve koterijen? Weegt dit symbooldossier zo door bij de partijstrategen, die willen aantonen dat zij streng zijn in de aanpak van moslimgemeenschappen?

Tegen het nieuwe voorstel van Somers ligt binnen de Vlaamse regering CD&V dwars. Hoe dwars, weten we niet. Of de liberalen dit decreet, dat de controle tot in 2005 beperkt, willen doorzetten, is niet nog duidelijk. Zij beseffen wel de eenzijdigheid van zo’n controlesysteem. En ze zouden uiteraard liever hebben dat alle kerken er volledig bij zitten. N-VA houdt zich op de vlakte. Als de controle vooral naar de moskeeën gaat, zien ze zo’n nieuw bijgebouw in de Vlaamse administratie, hoe bouwvallig ook, wel zitten. Kerntaken uitbesteden

Het is een vreemd fenomeen: een staat die almaar vetter wordt, ontdoet zich systematisch van zijn kerntaken. Die kerntaken zijn veiligheid, justitie, binnenlandse orde. Het zijn precies die taken die in toenemende mate uitbesteed, afgewenteld worden op half-officiële instanties, met een ideologisch geladen personeelsbezetting. En dat terwijl de ministeries (regionaal zowel als federaal) honderden juristen, duizenden vaak gemotiveerde gediplomeerden tellen, die verondersteld worden een machine draaiende te houden die orde in de samenleving in stand houdt. Door dat afwentelen van de kerntaken is UNIA ontstaan, MYRIA en het nieuwe instituut voor Gelijkheid Mannen en Vrouwen. Zo gaat een UNIA Vlaanderen er in de nabije toekomst ook uitzien. En nu dit inspectiesysteem.