Geneeskunde in Bergen: het dossier dat de Franse gemeenschapsregering bijna deed vallen

Twee belangrijke dossiers hielden de Franstalige politiek wekenlang intensief bezig: een nieuwe opleiding geneeskunde aan de Universiteit van Bergen, en de mogelijke komst van een Lego-pretpark in Charleroi. Het eerste dossier is opgelost, maar heeft de relaties tussen coalitiepartners PS en MR verder verzuurd. Het tweede laat heel Wallonië met een forse kater achter. Een jaar voor de verkiezingen lijkt er ook in Wallonië nog bitter weinig te winnen. Eerst het goede nieuws. Het lang aanslepende Latijnse drama rond de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Twee belangrijke dossiers hielden de Franstalige politiek wekenlang intensief bezig: een nieuwe opleiding geneeskunde aan de Universiteit van Bergen, en de mogelijke komst van een Lego-pretpark in Charleroi. Het eerste dossier is opgelost, maar heeft de relaties tussen coalitiepartners PS en MR verder verzuurd. Het tweede laat heel Wallonië met een forse kater achter. Een jaar voor de verkiezingen lijkt er ook in Wallonië nog bitter weinig te winnen.

Eerst het goede nieuws. Het lang aanslepende Latijnse drama rond de oprichting van een nieuwe opleiding geneeskunde aan de universiteit van Mons is het voorbije weekend tot een goed einde gekomen. Politiek althans. Op papier oogt het een goed compromis: Mons krijgt een volwaardige master in de geneeskunde, zoals de bestuursraad van die universiteit (en de PS) dat al lang wou. Maar na vijf jaar moet die nieuwe opleiding wel al doorgelicht worden door een onafhankelijk bureau. Zodat de Waalse politiek binnen evenzoveel tijd kan oordelen of die opleiding daadwerkelijk nodig was.

Dat laatste is een toegeving aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, tevens rebels lid van de raad van bestuur van de universiteit. Bouchez wou absoluut geen nieuwe opleiding geneeskunde in zijn stad. Hij vond dat de universiteit zich op andere gebieden moest specialiseren, zoals technologie, en dat er al genoeg geneeskunde-opleidingen waren in Franstalig België. Nu is hij echter voor het eerst sinds lang tot een compromis gedwongen. Al heeft hij natuurlijk wel op verschillende eisen zijn zin gekregen: het is de universiteit van Mons verboden om ondanks de geneeskunde-opleiding een eigen universitair ziekenhuis op te richten.

Privé-investeerder

Bouchez’ logica was altijd dat zoiets te veel kost en er al genoeg universitaire opleidingen met academische ziekenhuizen zijn in Franstalig België. Mogelijk bracht een extra machtige speler (naast de Brusselse ULB en UCL en de ULiège) precaire evenwichten in het zuiden van het land aan het wankelen. Ander punt waarop Bouchez zijn zin heeft gekregen: de meerkost van de nieuwe opleiding aan de universiteit van Mons zal voor een bedrag van 150.000 euro met privémiddelen gefinancierd worden, en dus niet volledig ten koste vallen van de armlastige Franse gemeenschap.

Op zich is het dossier vreemd. Zoals enkele Franstalig kranten ook opmerkten: eigenlijk lag deze politieke oplossing al lang voor de hand en kon ze ook in de luwte opgelost worden. Waarom Bouchez alsnog stampei maakte in de media? Niemand die het weet. Waarom de MR er de Franse gemeenschapsregering van zijn eigen Pierre-Yves Jeholet voor dreigde op te blazen, is een nog groter mysterie. PS-voorzitter Paul Magnette vond het gedrag van Bouchez op een bepaald moment zo stuitend dat hij overwoog om de goedkeuring van de nieuwe opleiding er desnoods door te duwen met behulp van oppositiepartij Les Engagés.

Legoland

Eind goed al goed voor de Franse gemeenschapsregering. Maar ook al zijn de violen gestemd, de vraag is of PS en MR voor de verkiezingen van 2024 nog echt collegiaal zullen regeren. De financiële toestand van Franstalig België is al lang uiterst precair. Daar komt dan nog eens een tweede dossier bovenop dat de voltallige Franstalige politiek een ferme dreun heeft verkocht. Meerderheid zowel als oppositie.

Sinds 2022 was er tussen de Waalse PS-Ecolo-regering van Elio Di Rupo en het Brits-Amerikaanse concern Merlin Entertainment een princiepsakkoord gesloten om een nieuw Legoland te bouwen op een oude industriële site in Charleroi. Dat project zou goed geweest zijn voor een investering van 400 miljoen euro en – belangrijker – een duizendtal nieuwe jobs. Maar ondanks het akkoord besloot Merlin Entertainment afgelopen weekend om zich eenzijdig terug te trekken. Zonder veel uitleg, behalve dat een strategische heroverweging het bedrijf heeft doen besluiten om meer in de al bestaande pretparken te investeren. Waaronder in China.

Niet meer dromen

De eenzijdige terugtrekking van Merlin Entertainment ontslaat de Waalse overheid van de plicht om 100 miljoen euro mee te investeren in het project, zoals het akkoord voorzag. De meer intelligente opmerking van afgelopen weekend over het mislukte project, kwam echter van Waals Les Engagés-parlementslid François Duquesne: ‘Dromen creëert geen werk. We moeten dringend van perspectief en methode veranderen. Alle heil verwachten van een grote weldoener die in één klap duizend of tweeduizend jobs creëert, dat werkt niet.’