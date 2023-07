Georges-Louis Bouchez (MR) wil extra kerncentrales vanaf 2035

De Franstalige liberalen van MR willen nieuwe kernreactoren bouwen met 8 gigawatt aan productievermogen. ‘Die beslissing moet nu of ten laatste de komende regeringsvorming genomen worden’, zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez. Noodzakelijk is voor Bouchez ook dat er minstens vijf van de huidige zeven al bestaande kernreactoren in Doel en Tihange blijven werken. Bouchez deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie waar hij het energieplan van zijn partij voorstelde. Volgens de Franstalig-liberale partijvoorzitter zal kernenergie een belangrijk onderdeel worden van de toekomstige…

De Franstalige liberalen van MR willen nieuwe kernreactoren bouwen met 8 gigawatt aan productievermogen. ‘Die beslissing moet nu of ten laatste de komende regeringsvorming genomen worden’, zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez. Noodzakelijk is voor Bouchez ook dat er minstens vijf van de huidige zeven al bestaande kernreactoren in Doel en Tihange blijven werken.

Bouchez deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie waar hij het energieplan van zijn partij voorstelde. Volgens de Franstalig-liberale partijvoorzitter zal kernenergie een belangrijk onderdeel worden van de toekomstige Belgische elektriciteitsproductie.

‘Om die productie mogelijk te maken, is het nodig om een vierde reactor in Tihange of twee nieuwe reactoren in Doel te bouwen voor 2040. Een andere optie is om samen met onze Nederlandse of Franse buren te kijken welke nucleaire reactoren in de grensgebieden kunnen worden uitgebreid in een soort joint-venture’, zo klinkt het samengevat.

Antwerpse haven

Bouchez tempert daarmee de verwachting dat kernenergie nu al kan, middels kleine moduleerbare reactoren – de zogenaamde SMR’s. Die zullen volgens hem pas tegen 2040 efficiënt genoeg zijn voor intensieve productie.

‘SMR’s kunnen nu bijvoorbeeld al gebruikt worden om de Antwerpse haven van energie te voorzien. Maar als je ze nu zou bouwen voor de grote elektriciteitsproductie, dan hebben we gewoon te weinig plaats.’ Tegen 2040 wil de partijvoorzitter wel nieuwe meer moduleerbare reactoren in België ter waarde van een extra drie tot vier gigawatt aan productievermogen. ‘Dat moet ten laatste in 2030 beslist worden’, zegt Bouchez.

Vijf reactoren open

De extra reactoren zullen onze energieproductie wel alleen veiligstellen als ook minstens vijf van de nu al bestaande kernreactoren in Tihange en Doel open blijven. Volgens de MR is dat altijd al mogelijk geweest. En zal dat ook altijd mogelijk blijven. ‘Niets houdt uitbater Engie-Electrabel tegen om reactoren te verkopen aan geïnteresseerde energiebedrijven.’

De persconferentie kaderde in een bredere energiefilosofie van de MR. De partij wil naar eigen zeggen de burger een degelijk energie-alternatief voor de toekomst bieden dat de uitstoot van koolstofverbindingen vermindert. Dat alternatief is voor een groot deel gebaseerd op de productie van elektriciteit uit kernenergie en uit hernieuwbare energie.

Niet uitsluitend elektrisch

Vandaag is de helft van onze geproduceerde elektriciteit voor rekening van onze kerncentrales. Maar omdat we nog massaal fossiele brandstoffen verbruiken, is uiteindelijk nu slechts 9% van onze energieconsumptie het gevolg van kernenergie. In een geëlektrificeerde toekomst wil Bouchez daar 19% van maken.

Maar de toekomst is voor de Franstalige liberalen niet uitsluitend elektrisch. Bouchez denkt dat nog ongeveer de helft van de Belgische energieconsumptie in 2050 zal bestaan uit waterstofgassen, bijvoorbeeld in de zware mobiliteit en de industrie. Die waterstofgassen zullen hoofdzakelijk uit het buitenland komen. Ook rekent hij op efficiëntiewinsten in verbruik door technologische vooruitgang.

Biefstuk eten

‘Als je sommigen hoort, dan wil men eerst sociale revolte creëren nog voor er ook maar iets effectief aan het klimaat wordt gedaan. Onze visie is realistischer. Een volledige elektrificatie van de samenleving is onmogelijk, zeker op wereldschaal. Zeggen dat het wel kan, getuigt van een erg eurocentrische visie. We kunnen de mensen niet zeggen dat ze minder moeten eten, zich niet meer mogen verwarmen of zich niet meer mogen verplaatsen. Wij gaan alleszins niet zeggen dat u minder biefstukken moet eten.’

Bouchez staat met zijn pro-kernenergievisie niet alleen in de Vivaldi-regering. Ook CD&V stelde enkele maanden geleden voor – weliswaar voorzichtig – om een nieuwe kernreactor te bouwen. In Vlaanderen zijn N-VA en Vlaams Belang enthousiastere voorstanders van kernenergie. Maar beide partijen maken geen deel uit van de federale regering. Net als MR ging de N-VA het onderwerp tijdens de regeringsdeelname in 2014 eerder uit de weg.