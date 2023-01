Gerecht wil parlementaire onschendbaarheid Marc Tarabella (PS) opheffen

Het Europees Parlement (EP) kondigde maandag 2 januari aan dat de parlementaire onschendbaarheid van twee leden via spoedprocedure opgeheven zal worden. Dat op vraag van de Belgische gerechtelijke diensten. Alles draait rond een onderzoek naar corruptie. Eén van de betrokken is Marc Tarabella (PS), die als opvolger van PS-voorzitter Paul Magnette zetelt in het EP. Hoewel het Europees Parlement geen namen noemde en zelfs niet meer informatie gaf over de omkopers (er was sprake van een golfstaat, nvdr) is geweten…

Het Europees Parlement (EP) kondigde maandag 2 januari aan dat de parlementaire onschendbaarheid van twee leden via spoedprocedure opgeheven zal worden. Dat op vraag van de Belgische gerechtelijke diensten. Alles draait rond een onderzoek naar corruptie. Eén van de betrokken is Marc Tarabella (PS), die als opvolger van PS-voorzitter Paul Magnette zetelt in het EP.

Hoewel het Europees Parlement geen namen noemde en zelfs niet meer informatie gaf over de omkopers (er was sprake van een golfstaat, nvdr) is geweten dat het om omkoping door Marokko en Qatar gaat. De Europarlementariërs in kwestie zijn de socialisten Andrea Cozzolino uit Italië en Marc Tarabella uit België.

Gerechtelijk onderzoek

Beide kwamen in nauwe schoentjes toen tijdens een gerechtelijk onderzoek de Griekse socialistische ondervoorzitter van het Europees Parlement op heterdaad betrapt werd met grote hoeveelheden geld. Ook haar vader werd opgepakt toen hij met een koffer cash uit een Brussels hotel wou vertrekken. Kaili zit sindsdien in voorarrest. Haar toenmalige Italiaanse levenspartner, Francesco Giorgi, werkte blijkbaar niet toevallig als parlementair medewerker van Cozzolino. Rond het tewerkstellen van bedpartners of familieleden als parlementair medewerker waren in het Europees Parlement al tal van schandalen. Dus werven fractieleden dikwijls elkaars partner aan om de schijn op te houden dat er geen nepotisme of simonie in de gelederen bestaat.

Naast Giorgi sloot het net van de Belgische inlichtingendiensten en de gerechtelijke politie zich rond een oud-Europarlementslid: de Italiaanse socialist Pier-Antonio Panzeri, die blijkbaar samen met de Italiaan Niccolo Figa-Talamanca enkele valse ngo’s beheerde als brievenbus voor smeergeld. Kaili, Giorgi, Panzeri en Figa-Talamanca werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, witwassen van geld én corruptie.

Op heterdaad

Omdat Kaili op heterdaad betrapt werd, moest haar parlementaire onschendbaarheid niet worden opgeheven. In het geval van Tarabella en Cozzolino concentreerde het parket zich aanvankelijk op hun medewerkers en medewerkers van de Waalse socialiste Marie Arena. Nochtans zou al op de tweede dag van de huiszoekingen de woonst van Tarabella onder handen genomen zijn (10 december; nvdr). Na vier dagen huiszoekingen in privéwoningen, waaronder die van Tarabella, en kantoren van het Europees Parlement, duurde het niettemin drie weken alvorens justitie vroeg om Tarabella en Cozzolino vervolgbaar te maken.

Het Europees Parlement dat zeer verveeld zit met de corruptiezaken liet weten dat het geen ‘impunité’ of straffeloosheid zal dulden. Mogelijk is dat een cynische verwijzing naar de naam van één van de valse ngo’s rond de verdachten: Fight Impunity. De nochtans ook niet geheel onbesproken Maltese voorzitster van het Europees Parlement Roberta Metsola haastte zich om dat laatste via Twitter nogmaals extra in de verf te zetten. Inclusief woordspeling op ‘impunity’.

Procedure

Hoe gaat de procedure nu verder? Pas tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 16 januari in Straatsburg zal de voorzitster de betrokken leden formeel op de hoogte stellen. Daarna zal de Commissie juridische zaken (JURI) de zaak beoordelen. Achter gesloten deuren. Dat is bizar, want op 9 januari is er een commissievergadering van 15 tot 18u30. De enige Belg in die commissie is Pascal Arimont (Christlich Soziale Partei) uit de Oost-Kantons. Niettemin wil Metsola al de week van 16 januari een stemming in het Europees Parlement om Tarabella en Cozzolino hun onschendbaarheid te ontnemen. Dat wil overigens niet zeggen dat hun politieke onschendbaarheid voor 13 februari opgeheven zal zijn.

Ondertussen zijn beide Europarlementariërs door hun eigen nationale partij geschorst tot nader order. De andere namen die voorkomen op de statuten en jaarverslagen van de drie valse ngo’s, die als façade dienden voor de corruptie of illegale partijfinanciering zijn echter niet geschorst. Blijkbaar zetten de PS en zusterpartijen in Italië, Portugal en Griekenland vooral wie in het oog van de storm zit op non-actief. Wie achter de schermen betrokken is, mag voorlopig verder doen.

Italiaanse socialisten

Dat geldt ook bij de Italiaanse socialisten. Daarbij dient wel gezegd dat Europarlementslid Franco Roberti, die zetelt in de commissie juridische zaken, samen met een aantal andere Italiaanse socialisten een brief aan de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse aangelegenheden Josep Borrell stuurde op 28 november over LGBTQIA+-rechten in Qatar. Borrell is een Portugese socialist. De vraag bij die brief is of deze Italiaanse socialistische Europarlementsleden de bui zagen hangen of zij duidelijk niet betrokken waren in de omkoop-affaire.

In de wandelgangen van het Europees Parlement gaat immers het gerucht rond dat inlichtingendiensten al veel langer met de omkopingen door Qatar, Marokko en nog andere landen bezig waren. Het niet-bevestigbare verhaal gaat als volgt: voor de huiszoekingen zou de Belgische Staatsveiligheid al de woningen van Kaili en bepaalde andere betrokkenen doorzocht hebben. Na opmerkelijke vondsten tipte de Staatsveiligheid de gerechtelijke diensten.

In hoeverre dat zeer straffe verhaal door medestanders van de corruptelingen de wereld ingestuurd werd om een complottheorie te kunnen aanvoeren tijdens het proces is onduidelijk. Het zou natuurlijk ook een voorbeeld kunnen zijn van hoe het ene onderzoek tot het andere leidde en inlichtingendiensten hete aardappels doorschuiven.