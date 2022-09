Gevaarlijke tijden

We zijn aanbeland in een wereld waarin alles op zijn kop staat. Onder is boven, boven is onder. Links is rechts en rechts is links of op zijn minst averechts. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength om Orwell nog maar eens te citeren. Aalmoezen We leven in tijden waarbij artsen en de medische industrie uw gezondheid niet verbeteren, maar mogelijk beschadigen, in naam van hun visie op de wetenschap die geen kritiek of nader onderzoek verdraagt. We…

We zijn aanbeland in een wereld waarin alles op zijn kop staat. Onder is boven, boven is onder. Links is rechts en rechts is links of op zijn minst averechts.

War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength om Orwell nog maar eens te citeren.

Aalmoezen

We leven in tijden waarbij artsen en de medische industrie uw gezondheid niet verbeteren, maar mogelijk beschadigen, in naam van hun visie op de wetenschap die geen kritiek of nader onderzoek verdraagt. We leven in een tijd waarbij justitie gebruikt wordt om recht en de rechtvaardigheid te vernietigen. We leven in een tijd waarbij universiteiten niet langer het vrije onderzoek hoog in het vaandel dragen, maar integendeel professoren en studenten marginaliseren en bedreigen met uitsluiting wanneer die het aandurven om niet mee te dobberen op de opgelegde mening.

We leven in een tijd waarbij de overheid onze vrijheden afneemt omdat ze vinden dat ze ons moeten beschermen tegen te veel vrijheid, vermits we daar toch niet mee om kunnen gaan. We leven in een tijd waarbij die overheid haar besluitvorming uitbesteedt aan een handvol niet democratisch verkozen ‘specialisten’. Diezelfde overheid die zichzelf op de borst klopt omdat ze aalmoezen geeft aan haar bevolking, aalmoezen die uiteraard door de bevolking zélf betaald werden via hun belastingen.

KMO’s

We leven in tijden waarbij de staat nog meer geld en macht wil, daar waar ze hebben bewezen dat ze niet in staat zijn om de centen die wij – het volk – hen geven op een behoorlijke manier te beheren. Dat blijken regeringen altijd maar weer te vergeten. We leven in tijden waarbij de media informatie vernietigen, verbergen en censureren in plaats van informatie te verstrekken. Waarbij professoren met decennia ervaring in hun vakgebied worden ‘gefactcheckt’ door studenten die hun diploma nog niet eens hebben gehaald of door mislukte journalisten die elders niet aan de slag geraken.

We beleven tijden waarbij de banken de economie vernietigen en de nationale banken hen daarbij helpen. We leven in een tijd waarbij de ruggengraat van onze economie – de KMO’s – bij bosjes omvallen (dit jaar in België alleen al 34000) en geen politicus er om maalt.

We leven in tijden waarbij regeringen en supranationale instellingen zoals de EU geïnfiltreerd worden door grote corporaties die geen democratische verantwoording moeten afleggen voor hun gedrag.

Wanstaltige winsten

We leven in tijden waarbij de voorzitster van de Europese Unie weigert om haar geheime berichten vrij te geven waaruit een order van tientallen miljarden euro’s is voortgesproten.

We leven in een tijd waarbij Niet Gouvernementele Organisaties stilaan dekmantels zijn voor reusachtige lobbygroepen die onder het mom van liefdadigheid politieke beslissingen sturen in de richting die ze willen.

We leven in een corporatocratie waarin we gecontroleerd en gegijzeld worden door giga-bedrijven en onze politici strategische sectoren zoals energievoorziening in naam van de heilige privatisering hebben verkwanseld aan diezelfde bedrijven die nu wanstaltige winsten binnenrijven.

Vals discours

We leven in een tijd waarbij media – in plaats van relevante vragen te stellen – u aanraden om een trui meer te dragen in de winter en te koken in de microgolfoven.

We leven in een tijd van valsheid, hypocrisie en staatsterreur, waarbij de leugen regeert.

We leven in een tijd waar in naam van de verlichting het licht opnieuw wordt gedimd, zodat niemand de gaten in het valse discours zou herkennen.

We leven in een tijd waarbij er liever geld wordt gegeven aan reizen naar Mars of aan het kopen van wapentuig, dan dat we dat investeren in honger- en armoedebestrijding in Afrika.

We leven in een tijd waarbij men probeert om alles wat ons mens maakt te onttakelen, onze wortels los te rukken, onze identiteit te ridiculiseren en ons tegen elkaar op te zetten.

Dat wist u allemaal al lang, maar ik wilde het toch nog even op een rijtje zetten voor het geval u het even vergeten was.