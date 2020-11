Geweld tegen politie: Van Quickenborne kondigt lik-op-stukbeleid aan

Dinsdagochtend kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn omzendbrief aan waarmee hij het geweld tegen de politie wil aanpakken. Na de incidenten van de laatste weken en dagen, vooral in het Brusselse gewest, verwachtten de politievakbonden een kordaat antwoord. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had al aangekondigd dat ze zich consequent burgerlijke partij gaat stellen wanneer de federale politie wordt aangevallen. Ze riep de burgemeesters op hetzelfde te doen bij geweld tegen de lokale politie.…

Dinsdagochtend kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn omzendbrief aan waarmee hij het geweld tegen de politie wil aanpakken. Na de incidenten van de laatste weken en dagen, vooral in het Brusselse gewest, verwachtten de politievakbonden een kordaat antwoord. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had al aangekondigd dat ze zich consequent burgerlijke partij gaat stellen wanneer de federale politie wordt aangevallen. Ze riep de burgemeesters op hetzelfde te doen bij geweld tegen de lokale politie.

Geen opportuniteitssepot, fysieke voorleiding en snelrecht

De omzendbrief van Van Quickenborne is duidelijk op drie punten. Eerst en vooral verdwijnt de mogelijkheid van het zogenaamde opportuniteitssepot. Dat betekent dat de feiten altijd vervolgd moeten worden. Tweede punt is dat de daders altijd fysiek worden voorgeleid bij het parket. Dat kan naar aanleiding van die confrontatie direct doorverwijzen naar een onderzoeksrechter. Ten derde wordt bij een gerechtelijke afhandeling de voorkeur gegeven aan het systeem van snelrecht. Er wordt aan de dader een dagvaarding meegegeven en eenmaal de zaak gefixeerd is, moet er binnen de twee maanden een uitspraak zijn. Zo komt er een lik-op-stukbeleid.

Carlo Médo, nationaal voorzitter van de onafhankelijke politievakbond NSPV, is opgetogen over de actie van Van Quickenborne. ‘Dit is een heugelijke dag. De minister heeft een duidelijk signaal gegeven. Dat hadden we ook verwacht. Er kan niet meer geseponeerd worden en elk geval zal onderzocht worden.’

Graag beleid in wettekst gieten

‘Ook de keuze voor snelrecht is een belangrijk signaal. Wanneer een dossier twee, drie jaar aansleept, verliest het zijn maatschappelijke relevantie. Het parket handelt in naam van de maatschappij en stelt nu duidelijk dat dit soort feiten niet door de beugel kunnen. Je moet heel kort op de bal spelen. Dat kan nu, en zo denk ik dat we ook resultaat kunnen boeken op het terrein. Wanneer je door dit beleid de cijfers met 20% kan terugdringen, is dat al significant. Gaan we alles kunnen uitsluiten? Nee, maar een snel en kordaat signaal is nodig.’

Médo zou graag zien dat er ook een wetgevend initiatief komt. ‘Van Quickenborne produceert hier een glashelder statement met de drie punten die hij in zijn omzendbrief naar voren schuift. Wij hadden nu wel graag gezien dat dit ook in een wettekst gegoten werd. Dan is de rechtbank ook verplicht te volgen. Nu heb je een vervolgbeleid van de procureurs, zodat de zaken voor een rechtbank komen. Daar zijn we heel blij over, maar een lik-op-stukbeleid zal ook pas effectief zijn wanneer de magistraten volgen met een effectieve bestraffing.’

Stakingsdreiging van de baan

De stakingsdreiging is hiermee voorlopig afgewend. Médo blijft wel de vinger aan de pols houden. ‘U heeft wel gemerkt dat wij momenteel niet oproepen om tot actie over te gaan. Onze mensen zijn en blijven netjes aan het werk. Ze wachten wel op ons teken, maar we gaan het onmogelijke niet vragen en willen geen conflictsituatie creëren. We hebben nu het duidelijke signaal van Justitie en Binnenlandse Zaken. Morgen gaan we aan tafel zitten en onderhandelen over een aantal zaken. We gaan dat rustig bekijken.’

‘Ik heb de indruk dat er langs de politieke kant nu een ploeg zit die zich wil bewijzen. Het enige dat ons als neutrale, apolitieke syndicale vereniging interesseert is een partner vinden die zich het lot van onze mensen aantrekt. Wanneer die zich aandient, vindt die in ons een goede bondgenoot.’

‘Het is een heugelijke dag’, besluit Médo. ‘Ik vind dit positief. Het signaal is bij ons heel goed aangekomen. We zouden dit natuurlijk graag in een wet zien gieten, maar we zijn zeer tevreden dat de minister rechtstaat en een duidelijk statement maakt. De minister heeft dit snel gedaan na de reeks ernstige incidenten van de laatste dagen. Wij hebben luid aan de alarmbel getrokken, en dat werd op de kabinetten gehoord. Wij kunnen daar alleen maar gelukkig om zijn. Vooral na de boodschap die dit weekend kwam van de belangrijke Brusselse magistraat Luc Hennart, was het vertrouwen dat noodzakelijk is tussen de politie en justitie naar een dieptepunt gezakt. De reactie vandaag van minister Van Quickenborne steekt ons een hart onder de riem.’