Gewezen Chinese dranktycoon verdwijnt levenslang achter de tralies

Moutai produceert premium baijiu. Dat is de favoriete sterke drank van elites in China. Hij genoot onder meer de voorkeur van Mao Zedong en Zhou Enlai. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf geprobeerd om de brede, door de staat gecontroleerde distributienetwerken te omzeilen en meer van zijn product rechtstreeks aan consumenten te verkopen. Sinds de Chinese president Xi Jinping aan een tweede ambtstermijn is begonnen moet het vrijemarktdenken van de laatste decennia opnieuw wijken voor de hogere communistische idealen. Miljardenbedrijven als Moutai worden daarbij met ‘zachte dwang’ aangespoord om opnieuw in de pas lopen.

De voormalige CEO van de Chinese drankengigant K Weichow Moutai, ’s werelds grootste producent van sterke drank, werd op donderdag 23 september veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens corruptie en het aanvaarden van steekpenningen. De 64-jarige Yuan Renguo stond in Guiyang, in het zuiden van de provincie Guizhou, terecht. Dit voor het aanvaarden van betalingen in cash en het ontvangen van eigendommen en geschenken ter waarde van meer dan 112,9 miljoen yuan ($ 17,5 miljoen). Dat gebeurde in de periode tussen 1994 en 2018. Hij bekleedde toen diverse topposities bij K Weichow Moutai.

De rechtbank ontnam Yuan — een voormalig hoog kaderlid van de Chinese Communistische Partij (CCP) en lid van de lokale overheid — zijn politieke rechten. Ze gaf ook opdracht om zijn persoonlijke eigendommen meteen in beslag te nemen. Hij was al in mei 2019 ontslagen uit zijn openbaar ambt en uit de partij gezet wegens beschuldigingen van corruptie. Volgens de Chinese staatsmedia kreeg hij deze ‘milde’ strafmaat omdat hij in de loop van het gerechtelijk onderzoek erg constructief had meegewerkt met de autoriteiten.

Yang is de nieuwste spraakmakende zakenman en gewezen communistisch kaderlid die achter de tralies verdwijnt als gevolg van de anticorruptiecampagne van president Xi Jinping. Door de geschiedenis heen hebben Chinese leiders vaak hun toevlucht genomen tot anticorruptiecampagnes. Hoewel deze campagnes een middel zijn om de veel voorkomende corruptie te beteugelen, bleken ze ook vaak een effectieve methode om politieke doelen na te streven. De laatste leider die deze techniek gebruikt, is de huidige president Xi Jinping. Zijn campagne is bijna van het niveau van de drastische anticorruptie-initiatieven van zijn meest beruchte voorganger, Mao Zedong.

In maart 2018 werden tijdens het 13e Nationale Volkscongres in Peking drie belangrijke resoluties goedgekeurd. Die resulteerden in een gevoelige machtsuitbreiding voor Xi Jinping. Niet alleen werd Xi voor een tweede ambtstermijn verkozen, maar ook werden de grenzen van de presidentiële termijnen afgeschaft. Bovendien werd er overgegaan tot de creatie van bijzonder machtige nieuwe overheidsinstantie: de Nationale Toezichtscommissie. Dit laatste was het sluitstuk van een anticorruptiecampagne die in feite al in 2012 was opgestart. Die kon door de oprichting van deze instantie nog worden geïntensifieerd.

Yang Xiaodu werd aangesteld als hoofd van deze commissie. Hij was een vertrouweling van Xi. Zijn selectie voor deze functie gaf volgens waarnemers aan dat het in feite Xi zélf was die de touwtjes stevig in handen had in deze nieuwe fase in de strijd tegen corruptie. Het gaf Xi in ieder geval beduidend meer macht en invloed dan voorheen. Te meer daar er in de Grondwet werd ingeschreven dan noch de wetgever, noch de regering restricties kunnen uitvaardigen. En dat de Nationale Toezichtscommissie qua status hoger staat dan het Chinese Hooggerechtshof. Ze is enkel en alleen verantwoording verschuldigd aan de top van de CCP.

Concurrenten uitschakelen