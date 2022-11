Ghostwatch, het meest angstaanjagende BBC-programma ooit

De BBC bestaat honderd jaar en in de lange geschiedenis van ’s werelds meest bekende openbare omroep vind je heel wat hoogte- en dieptepunten terug. Een van die dieptepunten is een nogal bizarre uitzending, met wel heel trieste gevolgen.

‘Het zijn de leidingen maar’

De BBC presenteerde in 1992 voor Halloween een pseudo-documentaire over een huis dat geplaagd werd door een poltergeist, een klopgeest. Het programma heette Ghostwatch en werd gepresenteerd door de populaire en gerespecteerde talkshowhost Michael Parkinson.

Met een uitgestreken gezicht, en bijgestaan door experten, legde de gevierde presentator aan de kijkers het verhaal uit van de klopgeest Pipes. Zoals het bij dat type spoken past – auntie Beeb deed haar research – waren er in het verhaal twee kinderen betrokken. Zij leefden bij hun alleenstaande moeder. De klopgeest werd door de twee meisjes ‘Pipes’ genoemd, omdat hun moeder het vreemde geluid altijd linkte aan de leidingen in het huis. Het bleek dat de geest van ene Raymond Tunstall contact zocht met de kinderen. Tunstall was een pedofiel die in de jaren zestig in het bewuste huis zelfmoord pleegde. Dat deed hij nadat hij per ongeluk opgesloten kwam te zitten met zijn uitgehongerde katten die zijn ogen uitkrabden. Zelf was Tunstall bij leven ook bezet door een andere geest, een oude vrouw die vondelingen doodde.

In Ghostwatch kwamen de paranormale onderzoekers in contact met ‘Pipes’. Meer nog, Pipes veroorzaakte chaos bij alle betrokkenen.

Uit de hand gelopen grap

Het verhaal klinkt op zijn minst nogal bij de haren getrokken en de hele uitzending was vrij spectaculair: panische reporters, schreeuwende kinderen, de donkere stem van de klopgeest, lichten die in de studio uitvielen en ten slotte Michael Parkinson zelf die ook nog eens bezeten raakte door Pipes. Kortom, Ghostwatch was een echte griezelshow.

Tijdens de uitzending hadden de kijkers de kans om in te bellen. Wie belde, die kreeg te horen dat het allemaal om te lachen was. Het programma was ook vooraf aangekondigd als fictie. Maar blijkbaar hadden veel kijkers niet door dat het om een mockumentary ging. Onder de meer dan 30 000 bellers zat ook de bezorgde moeder van Michael Parkinson die wilde weten waar haar zoon in hemelsnaam mee bezig was. Verschillende mensen gingen in behandeling bij een psycholoog om het programma te verwerken. Erger nog, een achttienjarige jongeman met mentale problemen verhing zich. De Britse pers sprak er dagen schande van en de BBC deed er alles aan om erop te wijzen dat de kijkers op voorhand ingelicht waren over het fictieve karakter van de uitzending.

De BBC probeert sindsdien Ghostwatch vooral te vergeten, al hadden andere media de afgelopen tijd wel aandacht voor de dertigjarige verjaardag van de uitzending. Canvas zond overigens Ghostwatch uit in 2008 en je vindt diverse fragmenten nog terug op Youtube.

Harry De Paepe schreef met Erik De keersmarcker ‘Haunted. Over geesten en spoken in Groot-Brittannië’. Het boek is te koop in onze webwinkel.