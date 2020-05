Goedele Liekens breit coronacondooms

Groene kroonprinses Almaci wil dat België de maakindustrie in eigen land houdt. Doch op de superkern, waar de Groenen twee afgevaardigden hebben, beslisten ze om 15 miljoen stoffen mondmaskers niet in België te bestellen. De Vivaldi-superclub bestelde de mondmaskers via een obscuur Luxemburgs postorderbedrijf, zonder enige sociale, fair trade of milieucertificering. Leve de sweatshops. Het sjoemelfirmaatje van een Jordaanse zakenman, een Franse restauranthouder en een Frans-Italiaanse voetbalmakelaar verhuurt wagens. En kreeg, raar maar waar, een textielbestelling van 40 miljoen euro in de schoot geworpen. De Belgische textielindustrie staat met het water aan de lippen, en toch zette Vivaldi ze met de billen bloot.

Zoutwaterzever

Het zijn slechte tijden voor brede bakkesen, genre Jean Marie Dedecker. Hij moest zijn machoprevelement over het niet controleren van tweedeverblijvers niet alleen inslikken, maar ook nog eens schaamrood roede lopen op sociale media. Sophie Wilmès vecht niet in de gewichtsklasse van zwarte gordel Dedecker. Maar als koningin van Onderland deputeerde ze haar kampioen, gouverneur Carl De Caluwé, om Dedecker met ippon te vellen. Als een breed bakkes dichtvalt, echoot de stilte over de lege stranden van de vrije meningsuiting. Eerlijk, ik heb geen boodschap aan het politieke spelletje en de sfeermakerij van Dedecker. Zijn zoutwaterzever is voer voor gele-hesjespoujadisten, wier hersenactiviteit beperkt blijft tot papegaaien. Het feit of de Middelkerkse politie al dan niet controleert, maakt absoluut niets uit. Ik moet twee dozijn gemeenten en controlegekke politiekorpsen passeren, vooraleer ik aan de kust ben, en op de autosnelweg kan de wegpolitie mij van de baan rijden. Zal Dedecker mijn boetes betalen? Ik denk het niet. Dedecker kan blèren zoveel hij wil, zolang Wilmès geen gezond verstand kweekt en toelating geeft, is het praat naar de vaak en blijft mijn caravan aan zee stof vergaren.

Liberale zwelgorgie

Dat de Limburgers traag zijn, wisten we al. En dat Open Vld’ers niet vooraan stonden bij het uitdelen van de hersencellen is genoegzaam bekend. Toch was ik verbaasd toen de politie van Sint-Truiden een liberale zwelgorgie van cijferanalfabeten op slot moest gooien. De Open Vld’ers hoorden iedereen over bubbels van vier praten en knalden daarop meteen vier flessen rosé champagne. Met vier flessen bubbels vieren was niet echt wat tante Maggie bedoelde. Al bleek op De Zevende Dag dat ook zij niet al haar bubbels op een rij had. Goedele Liekens ontkende onmiddellijk dat ze niet op dezelfde orgie als haar dochter en schoonzoon aanwezig was. Wie hierbij incestueuze pornofantasieën heeft, neem ik niets kwalijk. Het wetenschappelijk coronaonderzoek van seksuologen kwam als enige nog niet aan bod in De Afspraak of Terzake, dus kunnen we er ons weinig bij voorstellen. Gelukkig is corona geen seksueel overdraagbaar ziekte, anders mocht Goedele op tv komen uitleggen hoe we condooms moeten breien. Kameelwol zou omwille van de bulten het meest geschikt zijn, maar ook pijpgaren zijn bijzonder in trek.

Het tijdperk van ‘-ologen’ en ‘- onomen’

Seksuologen kwamen nog niet op de voorgrond, maar met de coronacrisis zijn we wel te weten gekomen hoeveel wetenschappers er in anonimiteit, in solitaire labo’s hun broek verslijten. Het lijkt wel het tijdperk van de ‘-ologen’ en ‘-onomen’. Gezondsheidseconomen, welzijnseconomen, tijdssociologen, arbeidssociologen, psychologen, virologen, biostatistici, epidemiologen, sociaal geografen… alle collega’s van professor Gobelijn flaneren tegenwoordig op ons jankscherm. Apothekers klagen steen en been dat ze geen slaappillen meer verkopen, want zelfs insomnialijders vallen prompt in slaap na vijf minuten gejammer van Van Ranst en co. Ik hou het op oordoppen en Red Bull om alsnog een leuke film of serie te kunnen bekijken.

Het DNA van Vlaanderen

Volgens de wetenschappelijk analyse van Ivan De Vadder zijn 1/3 van de kiezers redeloze utopisten en 53% van de CD&V-leden uilskuikens. Het domme-kiezersdiscours van Karel De Gucht zit kennelijk in het ‘DNA van Vlaanderen’ of zit de Toscaanse wijn van De Gucht in Ivans hoofd? Voor het schrijven van zijn boek ontsnapte De Vadder de drukte en huurde voor een prikje de Toscaanse villa met zwembad van De Gucht. In zijn ‘La Macinaia’ produceert Kareltje de wijn La Macinaia ’15 – Chianti Classico. Voor geïnteresseerden: je kan zijn wijnpaleis huren — voor 8000 euro per week — via Easyreserve.com. De waanideeën en gedachte-ontwrichtingen die de wijn en villa met zich meebrengen, kunnen na een korte quarantaine bij de Broeders van Liefde verholpen worden. Goed nieuws is het feit dat bij onmenselijk psychisch lijden, naar aanleiding van een zuipvakantie in het paradijs De Gucht, de Broeders van Liefde tegenwoordig euthanasie toestaan. Halleluja.