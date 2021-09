‘Green Deal’ en EU bedreigen lavendel

In de Provence zetten Franse boeren steeds vaker borden langs de weg dat lavendel in gevaar is en dat ze hun activiteit zullen moeten stopzetten. De Europese Commissie ontkent na berichten in de Franse pers categoriek dat ze de lavendel wil verbieden, maar de waarheid is dat het European Chemicals Agency (ECHA) en de Green Deal van de Commissie wel degelijk de prachtige paarse velden van de Provence bedreigen. Zakjes in de kleerkast Bij lavendel denkt de lezer allicht aan…

Zakjes in de kleerkast

Bij lavendel denkt de lezer allicht aan zijn oma die zakjes lavendel in de kleerkast hing, aan wasverzachters of aan wandelingen in het zuiden van Frankrijk. Lavendel is zowel erfgoed, traditie als een landbouwproduct met toepassingen in tal van sectoren. Vooral de olie die uit lavendel wordt geperst bevat zo’n 600 verschillende moleculen met toepassingen in voeding, parfum, zeep en zelfs aromatherapie.

Lavendel bevat bijvoorbeeld linalol. Die molecule kan als ze te snel oxideert allergie opswekkend zijn. Ten minste bij de synthetische versie, de natuurlijke versie in planten oxideert blijkbaar nooit volgens de telers. Volgens de lavendeltelers negeert de Europese Commissie moedwillig dit onderscheid. Voor de EU wordt linalol een allergeen en dus verboden. De man die dat beweert is Alain Aubanel, de voorzitter van de ‘Union des professionnels des plantes à parfum, aromatiques et médicinales’ (PPAM). ‘Niet de lavendel zullen ze verbieden maar een aantal van de 300 moleculen en dus indirect het natuurlijke product.

Etiket ‘gevaarlijk’

Philippe Soguel, de baas van de distillerie Bleu Provence te Nyons uit de Drôme: ‘Het probleem is dat in de EU beperkingen in de praktijk eigenlijk altijd verboden opleveren. Als geen enkele fabrikant van cosmetica, parfums of wasproducten nog het product willen kopen omdat ze geen waarschuwingen op de verpakkingen willen zetten, is de zaak afgelopen.’ Niemand in Zuid-Frankrijk zit te wachten op een etiket ‘gevaarlijk’ op parfum of zeep. In de Drôme zou het gaan om 5000 hectaren lavendel. Volgens Eliane Brès, voorzitster van France Lavande, is het een catastrofe. Haar coöperatieve telt meer dan 100 telers.

Het European Chemicals Agency (ECHA) houdt zich bezig met CLP-wetgeving. CLP staat voor ‘classification, labelling and packaging of substances and mixtures’. ECHA consolideert alle wetgeving binnen de Europese Commissie al enkele jaren. De plannen van de Europese Commissie waren oorspronkelijk gericht tegen de chemische sector met synthetische ‘essentiële oliën’. De Commissie beweerde ondertussen wel dat ze geen verbod op ‘essentiële oliën’ willen. De 150 plantages en de 200 destilleerders denken daar echter anders over.

Toerisme

Bijna 20.000 jobs en een omzet van 50 miljoen euro staan op het spel. Tel daar de honing uit de lavendelvelden en het toerisme (1,8 miljard euro naar verluidt) bij en een hele regio vreest voor hun economie na 2025. Een online petitie zorgde al voor 150.000 handtekeningen, maar de administratieve molen van de Europese Commissie draait door en één keer het college van Eurocommissarissen over de voorstellen stemt, is een weg terug zeer uitzonderlijk. De vernieuwde wetgeving van de Europese Commissie valt onder het zogenaamd ‘groene pact’ of de Green Deal. Een enorm pakket wetgeving uit oktober 2020 dat onder het mom van maatregelen tegen klimaatverandering een nieuwe strategie wil opleggen qua scheikundige producten.

Al in 2022 zal dit beginnen met classificatie en etikettering van de substanties. Het gaat dan vooral om allergenen, carcinogenen, hormonverstoorders enzovoort. Allemaal zeer legitieme classificaties en labels op voorwaarde dat de wetenschappelijke bewijzen voor die classificatie deugdelijk blijken. Dat laatste betwijfelen de lavendeltelers en de European Federation of Essential Oils (EFEO) ten zeerste omdat de groenlinkse lobbygroepen achter die ‘studies’ reeds eerder bewezen het niet erg nauw te nemen met de wetenschap als bangmakerij beter paste in hun groenlinkse ideologie.

Rozemarijn en tijm

Boze tongen beweren zelfs dat niet enkel lavendel, maar ook rozemarijn en tijm in gevaar zullen komen. De betrokken directoraten-generaal van de Europese Commissie willen echter niet met de lavendeltelers en de distilleerders rond de tafel zitten en ze geven evenmin inzage in hun plannen. Uiteraard moeten de lidstaten via de Raad van de Europese Unie (vakministers) en het Europees Parlement nog stemmen over het pakket wetgeving van het ‘groene pact’, maar de boeren vrezen het ergste.

Daarbij komt ook nog een samenzweringstheorie. De kleine boeren zijn overtuigd dat de Commissie en de regeringen aan het handje lopen van de internationale chemische industrie, die de natuurlijke producten willen verbieden. Vooral in Frankrijk leeft die angst sterk. Velen zien er ook een aanval van het globalisme en het groot-kapitaal op hun terroir in. De zogenaamde consumentenbescherming zou maar een excuus zijn. Dat toerisme en immaterieel erfgoed in deze discussie een rol spelen is zonder twijfel.

Drastische wetgeving

Wie vindt dat de telers overdrijven moet wel beseffen dat CLP zeer drastische EU-wetgeving is. De vorige CLP-verordening wijzigde de richtlijn gevaarlijke stoffen (67/548/EEG), de richtlijn gevaarlijke preparaten (1999/45/EG) en Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), en sinds 1 juni 2015 is het de enige wetgeving die in de EU van kracht is voor indeling en etikettering van stoffen en mengsels. CLP is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken. Zonder dat daar één nationaal of regionaal parlement over stemde. Uit hoofde van CLP zijn fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers van stoffen of mengsels verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op passende wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens ze in de handel te brengen. De vrees dat op lavendelzeep een waarschuwing moet komen is dus zeker niet ongegrond.