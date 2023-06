Green Deal loopt opnieuw een blauwtje

Het verzet tegen de Europese natuurherstelwet blijft aanhouden. Tot groot onbegrip van onder meer de groene, de socialistische en een deel van de liberale fractieleden, verwierp de commissie Milieubeheer van het Europees Parlement gisteren de al lichtjes afgezwakte tekst. Als ook de plenaire vergadering van het Europees Parlement begin juli tegen stemt, dan verdwijnt de omstreden wet wellicht definitief in de prullenmand. Vooral voor Europees commissaris Frans Timmermans zou dat zwaar gezichtsverlies betekenen. Timmermans, binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor…

Het verzet tegen de Europese natuurherstelwet blijft aanhouden. Tot groot onbegrip van onder meer de groene, de socialistische en een deel van de liberale fractieleden, verwierp de commissie Milieubeheer van het Europees Parlement gisteren de al lichtjes afgezwakte tekst. Als ook de plenaire vergadering van het Europees Parlement begin juli tegen stemt, dan verdwijnt de omstreden wet wellicht definitief in de prullenmand. Vooral voor Europees commissaris Frans Timmermans zou dat zwaar gezichtsverlies betekenen.

Timmermans, binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Green Deal, zette hoog in met deze natuurherstelwet. ‘Het sluitstuk van de Europese Green Deal’, zo omschreef hij de wet. Die moet de biodiversiteit en grote stukken aangetaste natuur in Europa opnieuw in haar oorspronkelijke staat herstellen. Nadat vorige maand ook al de commissie Visserij van het Europees Parlement tegenstemde, volgde gisteren dus een nieuwe opdoffer voor Timmermans. Na een uiterst spannende stemming spraken 44 leden van de commissie Milieubeheer zich uit vóór de wet, exact evenveel leden verwierpen de tekst. Geen meerderheid vóór dus, waardoor het parlement nu op 11 juli als geheel een standpunt moet innemen. Eerder deze maand bereikten de EU-milieuministers wél al overeenstemming over een gemeenschappelijk standpunt, maar zonder de goedkeuring van het parlement schieten ze daar niets mee op.

Trumpianisering van de Europese politiek

Op een persconferentie kort na de stemming viel het Franse Europarlementslid Pascal Canfin, lid van de liberale Renew-fractie én voorzitter van de commissie Milieubeheer, zwaar uit naar de christendemocratische EVP. Die speelde een sleutelrol in het verzet tegen de nu voorliggende tekst. Dit voorstel biedt in de ogen van EVP-fractieleider Manfred Weber te weinig rechtszekerheid en zou ook een bedreiging vormen voor heel wat landbouwers, en dus ook voor de voedselzekerheid in Europa.

Volgens Canfin manipuleerde de EVP de stemming door een aantal gematigde EVP-commissieleden te laten vervangen door conservatieve scherpslijpers die sowieso tegen zouden stemmen. ‘Zonder die tegenstemmen zou de wet het wél gehaald hebben’, maakte hij zich sterk. ‘Het is nu aan de EVP om duidelijk positie te kiezen. Ofwel volgt de EVP commissievoorzitter Ursula Von der Leyen – voor wie de Green Deal het absolute vlaggenschap blijft van deze legislatuur – ofwel lopen ze Manfred Weber achterna.’

Canfin had het ook over een ‘Trumpianisering’ van de Europese politiek. ‘Extreemrechts en een deel van klassiek-rechts binnen de EVP vinden elkaar almaar vaker terug in een retoriek die anti-migratie, anti-feminisme en anti-milieubescherming is’, klonk het nog.

Juridisch moeras

‘Ik waarschuw al maandenlang dat sommigen in dit parlement deze natuurherstelwet er absoluut in zijn huidige vorm wilden doorduwen’, zegt Tom Vandenkendelaere, Europarlementslid voor CD&V. ‘Ikzelf heb altijd gezegd dat de tekst niet goed in elkaar zat, maar blijkbaar dringen al onze bezorgdheden pas nu door, zodat er zelfs voor een al aangepaste versie geen meerderheid werd gevonden.’

Vandenkendelaere sluit niet uit dat de tekst die begin juli in de plenaire zitting wordt voorgelegd de komende weken nog fors gewijzigd zal worden. ‘Meestal stemt de plenaire vergadering nog iets conservatiever dan de bevoegde commissie, en zou deze verwerping in juli dus nog meer steun kunnen krijgen. Maar sowieso zal er nog heel veel gelobbyd worden. Het blijft dus een dubbeltje op zijn kant. Los daarvan: dit is wat mij betreft geen keuze voor of tegen Von der Leyen en voor of tegen de Green Deal. Er leeft binnen de EVP al veel langer ongenoegen over het zwakke niveau van wetgeving van heel wat onderdelen uit de Green Deal, en hier trekken wij dus de lijn.’

Een vergelijkbare reactie krijgen we van Hilde Vautmans (Open Vld), hoewel sommige leden van haar Renew-fractie het voorstel wél steunden. ‘De consequenties van deze wetgeving zijn niet voldoende duidelijk, en dus belanden we in een juridisch moeras. Bindende Europese regelgeving met zulke verregaande gevolgen kan ik niet goedkeuren. Dit is een verordening met rechtstreekse werking in ons land en dus afdwingbaar voor rechtbanken. We zijn niet tegen natuurherstel, we zijn wel tegen slechte regelgeving.’