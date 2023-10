Waar staat Greta Thunberg nu en welke invloed heeft ze nog?

Twintig is ze ondertussen, dus geklasseerd bij ‘generatie Z’, de jongeren die hun smartphones met hun duimen bedienen. Iedere mededeling van Greta Thunberg is nog altijd weinig gecensureerd wereldnieuws. De storm om de al dan niet door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is wat gaan liggen. Het ontstaan van nieuwe oorlogen die dicht bij onze leefwereld komen heeft nu meer aandacht. Oorlog schuift ecologie en duurzaamheid opzij. Bovendien wordt een toename verwacht van dergelijke conflicten. Van China tot…

Twintig is ze ondertussen, dus geklasseerd bij ‘generatie Z’, de jongeren die hun smartphones met hun duimen bedienen. Iedere mededeling van Greta Thunberg is nog altijd weinig gecensureerd wereldnieuws.

De storm om de al dan niet door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is wat gaan liggen. Het ontstaan van nieuwe oorlogen die dicht bij onze leefwereld komen heeft nu meer aandacht. Oorlog schuift ecologie en duurzaamheid opzij. Bovendien wordt een toename verwacht van dergelijke conflicten. Van China tot Mexico. En meer dan welke generatie ook zal het ‘Z’ zijn die de klappen krijgt. Direct, of indirect, via stijgende immigratie, grondstoftekorten… Greta Thunberg heeft invloed op een moeilijk in te schatten fractie van ‘Z’. Hoever reikt haar invloed nog?

Greta ontmoet Zelensky om te praten over de ecocide van de NAVO-Rusland-oorlog. Ze mag ook een ‘United Nations’-mededeling doen. Slechts kleine invloeden, maar ze heeft dus nog een zeker podium bij generatie Z. Die laatste behoort tot de steunpilaren van Biden. Poetin, die ook met ‘zijn’ generatie Z moet rekening houden, vindt haar uiteenzetting terecht maar zegt dat ontwikkelingslanden geen boodschap hebben aan elektrische auto’s.

Als Thunberg in sociale media opduikt in een protestfoto tegen de bombardementen van Israël, dan veroorzaakt ook dit heibel. De vermelde protestfoto werd verwijderd (gecensureerd), maar teruggeplaatst door Thunberg. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken vraagt haar venijnig om Hamas aan te raden raketten te maken met ‘duurzame’ zonnepanelen en windenergie. Hij weet blijkbaar niet dat Hamas duurzame natuurlijke producten zoals kaliumnitraat (meststof) en suikers (voedsel) in haar raketten stopt als aandrijfmiddel. Uit noodzaak.

Generatie Z krijgt ook deze oorlogsproblemen op haar dak. Vermoedelijk worden die laatste problemen voor hen veel acuter dan deze van stijgende CO2-concentraties. Ze beseffen dat niet want ze voelen zich veilig en ongenaakbaar in de westerse cocon die hen vertroetelt. Bij demonstraties tegen de acties van Israël in Gaza is het wel generatie Z die de boventoon voert in westerse landen (Brussel bijvoorbeeld). Bij protesten tegen wapenleveringen aan Oekraïne zijn het de iets oudere generaties waarvan de leden bij tienduizenden op straat komen, op tientallen plaatsen over gans Europa. De beelden ervan, en de berichtgeving, ga je wel moeten zoeken op niet-westerse media. Het stoppen van beide oorlogen komt NAVO-landen immers niet gelegen. Het Witte Huis lijkt conflicten in de wereld aan te trekken als een magneet. Een nummer één-positie deel je niet zonder slag of stoot met anderen.

Toch geniet de NAVO in onze media een voorkeursbehandeling. Er gaat geen dag voorbij of er wordt een vooruitgang gemeld van ‘democratisch’ Oekraïne, en een zoveelste nederlaag van de ‘autocratisch’ geleide Russen. Ook het gevecht tegen stijgende CO2–concentraties in onze atmosfeer werd door onze media als een topprioriteit behandeld. Hier bleek Thunberg nuttiger dan in de door het Witte Huis aangevuurde wereldconflicten. Die laatste doen de CO2-concentraties in de atmosfeer deftig toenemen, want een moderne oorlog heeft enkele grote behoeften: petroleum en methaangas. Als je die niet in je eigen bodem hebt, begin je best geen oorlog.

Na enkele tientallen jaren heftige discussie wijzen de neuzen van de wetenschappers wel nog altijd niet in dezelfde richting betreffende het effect van CO2-concentraties in de atmosfeer. De voorbije 100 jaar blijkt het zeeniveau met 17 centimeter te zijn toegenomen.

Thunberg’s conclusie dat dit niveau met 1 meter zou toenemen binnen vijftig jaar, komt dus onder druk. Zo’n voorspelling wordt wel gretig ondersteund door bedrijven die investeerders in duurzame technologieën willen aantrekken natuurlijk. Greta Thunberg kan daar in haar kinderlijke naïviteit zijn ingetuimeld, maar naarmate ze ervaring opdoet zal ze nieuwe inzichten verwerven. Mogelijk komen die overeen met haar oude inzichten, mogelijk niet.