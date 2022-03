De kernuitstap en de intellectuele onmacht van Groen

Groen tweette onlangs dat België ‘heel afhankelijk’ is van Russisch uranium en dat we daarom moeten overschakelen op groene energie. Het klopt natuurlijk dat Rusland een belangrijke bron van uranium is, maar dat betekent niet dat we zeer afhankelijk zijn van dat land voor de invoer ervan. Er bestaan immers nog verschillende andere belangrijke uraniumproducenten. Desinformatie Kortom: Groen probeerde het Vlaamse publiek niet objectief te informeren maar veeleer om het angst aan te jagen. Een teken aan de wand. Nochtans heeft de partij…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Groen tweette onlangs dat België ‘heel afhankelijk’ is van Russisch uranium en dat we daarom moeten overschakelen op groene energie. Het klopt natuurlijk dat Rusland een belangrijke bron van uranium is, maar dat betekent niet dat we zeer afhankelijk zijn van dat land voor de invoer ervan. Er bestaan immers nog verschillende andere belangrijke uraniumproducenten.

Desinformatie

Kortom: Groen probeerde het Vlaamse publiek niet objectief te informeren maar veeleer om het angst aan te jagen. Een teken aan de wand. Nochtans heeft de partij wel degelijk gelijk met haar kernuitstap. Tenminste, voor wie haar paradigma of denkkader deelt. Het probleem voor Tine, Petra, Meyrem, & co is dat maar weinig mensen dat doen.

Vandaar dat ze hun toevlucht moeten nemen tot het in het rond spuien van zakelijk jargon dat de indruk moet geven dat de kernuitstap de enige rationele keuze is, en tot andere vormen van bedenkelijke stemmingmakerij.

Het groene paradigma

Wat nu Groen heet, heette vroeger Agalev, een acroniem voor ‘anders gaan leven’. Dat is wat de partij nog altijd wil: we moeten meer in harmonie met de natuur leven. Wat onze energiebevoorrading betreft, betekent dit dat we kerncentrales moeten dumpen en moeten overschakelen op 100% groene of natuurlijke (‘hernieuwbare’) energie.

Het gros van de bevolking wil echter niet per se overschakelen naar 100% groene energie. Voor velen van hen is het ultieme doel een ‘net zero emissie economie’ die draait op een relatief goedkoop, betrouwbaar en CO2-neutraal energiesysteem. Kernenergie is daarbij absoluut geen taboe, ondanks het feit dat het verre van ideaal is en er wel degelijk risico’s aan verbonden zijn.

De rol van gascentrales

Als we voorlopig even abstractie maken van het ETS-argument (zie lager) is de vroegtijdige vervanging van kerncentrales door CO2-spuwende gascentrales voor de meerderheid van de Belgen dan ook waanzin. Dit aangezien ze een grote investering inhoudt die onze totale CO2-uitstoot voor vele jaren de lucht in gaat jagen, terwijl die uitstoot dit decennium nog zowat gehalveerd moet worden.

Vanuit het groene paradigma bekeken, geldt echter precies het omgekeerde: een vervanging van kerncentrales door gascentrales is dé hefboom om de droom van 100% groene energie te realiseren. Vandaar dat Groen alles op alles zet om ons hun gascentrales door de strot te duwen en in dit verband met de gekste argumenten aan komt draven.

Met gascentrales vangt Groen in feite twee of drie vliegen in één klap. Enerzijds vervangen gascentrales ‘heidense’ kerncentrales. Anderzijds maken ze een verdere uitbreiding van groene energie makkelijker (ze kunnen makkelijk aan- en uitgeschakeld worden) en uiteindelijk ook noodzakelijk, terwijl de vervelende kerncentrales die uitbreiding juist in de weg zitten. Niet alleen omdat ze CO2-neutraal zijn, maar ook omdat ze veel betrouwbaarder zijn dan gascentrales.

Gascentrales als paard van Troje?

Vaak wordt gesteld dat een Belgische overschakeling naar gascentrales en de erbij horende hogere uitstoot van CO2 op Europees niveau geneutraliseerd gaat worden dankzij de Europese handel in emissierechten van broeikasgassen (ETS).

De constructie van onze gascentrales zorgt er immers voor dat de prijs van uitstootrechten stijgt, wat ervoor zou moeten zorgen dat zwaar vervuilende kolencentrales in andere lidstaten de deuren gaan moeten sluiten. Het aantal uitstootrechten neemt bovendien elk jaar af. Dat is tenminste de theorie. In de praktijk is de ETS-handel inmiddels zo complex dat het onmogelijk is te voorspellen wat de impact van nieuwe gascentrales gaat zijn.

Bovendien is het nog maar de vraag hoe lang gascentrales open gaan kunnen blijven binnen dit systeem. Wat kolencentrales nu overkomt door de oprichting van nieuwe, CO2-armere gascentrales, zal splinternieuwe gascentrales straks ook overkomen. Een systeem dat dit toestaat, lijkt me hoe dan ook dwaas en disfunctioneel (tenzij het ook door het groene paradigma geïnspireerd is).

Gascentrales zijn sowieso een soort van paard van Troje. Eens ze er staan, gaan ze ons vroeg of laat dwingen om enorme investeringen te doen in (normaliter) groene energie. En het zal allicht veel vroeger zijn dan men ons nu probeert wijs te maken. Dat is de ultieme reden waarom Groen er zo op gebrand is ze te plaatsen.

Moreel problematisch

De uitstoot, door nieuwe gascentrales, van grote hoeveelheden stikstof, ammoniak en CO2 is in elk geval moreel zeer problematisch. Enerzijds staat Groen op de eerste rij om boeren te dwingen hun stikstof uitstoot drastisch te verminderen, ook al dreigen velen daardoor in nog zwaardere problemen te komen.* Anderzijds wil diezelfde partij ons dwingen om gascentrales te bouwen die diezelfde stikstof en ammoniak uitstoot vele jaren de hoogte in gaat jagen.

Hetzelfde geldt voor CO2: Groen staat op de eerste rij om ons te dwingen fors minder CO2 uit te stoten maar wil anderzijds zelf gascentrales doen bouwen die die CO2-uitstoot fors gaan doen toenemen.

En dat alles om iets door te voeren tegen de zin in van de meerderheid van de Belgen! Een mens kan zich afvragen: waar haalt Groen in hemelsnaam die arrogantie vandaan? (Antwoord: die arrogantie is een klassiek links euvel en is, in dit geval, geïnspireerd door de overtuiging van Groen dat groene energie moreel superieur is. Het doel heiligt de middelen).

Naar net zero emissie via kernenergie

In plaats van onze toevlucht te nemen tot gascentrales, moeten we de bestaande kernreactoren zo lang mogelijk open houden. Later dit decennium kunnen we dan overschakelen op een combinatie van modulaire reactoren en zoveel mogelijk groene energie, in combinatie met opslagsystemen voor groene energie. Tot slot kunnen we dan ten laatste in de tweede helft van deze eeuw overschakelen naar de ongevaarlijke kernfusie technologie.

Wat die opslag betreft kan het nog prille netwerk van privé-batterijen in huizen en ‘vehicle-to-grid’ batterijen in elektrische auto’s interessant zijn. Het gaat de komende jaren snel groeien en steeds meer elektriciteit opslaan.

Verder bestaan er nu al tal van andere systemen om elektriciteit voor langere termijn op te slaan, waaronder thermische opslag in basalt. Nemen we die wel voldoende ernstig?

Twee voor twaalf

Tot slot nog dit: het IPCC liet enige dagen geleden weten dat het ‘raam’ om iets te doen aan het klimaat snel aan het sluiten is.

Naarmate dat raam het komende decennium effectief steeds verder dicht gaat, en het klimaat nog meer op hol slaat, dreigen we sneller dan verwacht steeds meer dwingende maatregelen te slikken te krijgen. Waaronder allicht ook een veel snellere verlaging van jaarlijkse uitstootrechten dan nu voorzien. Dan zitten we daar te blinken met onze net gebouwde gascentrales.

Wat gaan de gutmenschen van Groen dan tweeten?

* Nochtans daalt de algemene stikstof uitstoot al dertig jaar (p. 7) (heeft U daar veel van gezien of gemerkt?). Bovendien gaat ze dat dit decennium sowieso blijven doen dankzij de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Is het stikstof dossier niet veel meer dan een stok om de vermaledijde agro industrie half kapot mee te slaan?