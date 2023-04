Groen en de liberalen van Trudeau krijgen klappen in kleinste provincie van Canada

Op 3 april jongstleden trok het kiezersvolk van de kleinste Canadese provincie, Prince Edward Island, naar de stembus om een provinciaal Parlement te kiezen. Het werd een uitslag waarmee de liberale EM Justin Trudeau te Ottawa niet bepaald kan lachen.

Uitslag

De uitslag , met een turn out van 68%, is gewonnen door de conservatieve partij met Dennis King. Inderdaad, de conservatieven behalen 55,9% der stemmen of een vooruitgang van 19% in vergelijking met de verkiezing 2019. De liberalen met Sharon Cameron vallen terug op 17,2% ( minus 12,1%) en de groenen met Peter Bevan-Baker zakken naar 21,5% ( minus 9%). In zetels levert dat de volgende uitslag op voor het provinciale Parlement:

Conservatieven: 22 zetels ( plus 7 )

Liberalen: 3 zetels ( min 1 )

Groenen: 2 zetels ( min 6 )

De conservatieven gaan dus van 15 zetels op 27 naar 22 ! Dat impliceert een 4/5 meerderheid in het Parlement van de kleinste Canadese provincie. De sociaaldemocraten van de NDP behalen 4,5% , maar geen zetels in deze verkiezing op basis van een districtenstelsel à la de Angelsaksische wereld. Het is al langer geweten dat de liberale achterban niet hoog oploopt met de nationale coalitie met de NDP. Hetzelfde moet gezegd worden over de NDP achterban, die ook niet bijster positief is over de nationale Ottawa coalitie. Het komt erop neer dat de liberalen een nationale minderheidsregering vormen met oppositiesteun van de NDP. Opvallend is ook dat het klimaat- en milieuprogramma van de groenen werd afgeschreven door de kiezers van deze prinselijke provincie.

Prince Edward

Deze kleinste Canadese provincie telt 155.000 inwoners en is 5.660 km2 groot of 0,1% van de totale Canadese oppervlakte. Sinds 1 juli 1873 is het eiland lid van de Canadese confederatie. Op basis van de volkstelling van 2016 is zowat 95% van de inwoners Engelstalig en dan volgen de Franstaligen met 3,5% aandeel of 4.900 mensen. Opvallend is dat 465 mensen of 0,3% Nederlandstalig blijken te zijn en 320 of 0,2% Duitstalig. Traditioneel is het eiland landbouw- en visserijgebied. Daarbij kwam de laatste decennia nog het toerisme als bron van welvaart. De laatste jaren ontdekte ook de ICT wereld en de ruimtevaartindustrie Prince Edward Island.

Ottawa

Na deze verkiezing volgt er op 29 mei de Alberta verkiezing en dat gaat hoogstwaarschijnlijk opnieuw een conservatief electoraal feest worden. Gezien de macht van de tien provinciale staten heeft de liberale EM Trudeau meer dan een politiek probleem. Buiten de provincie New Foundland & Labrador zitten de liberalen overal in de oppositie. De NDP bestuurt de rijkste provincie: British Columbia en het Franstalige Québec kent een absolute meerderheid voor de Coalition d’Avenir Québec met François Legault. Al de andere zeven provincies ( Alberta, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan en Prince Edward ) worden bestuurd door de conservatieve partij. Voor de liefhebbers van de politieke kleuren: blauw is de kleur van de Canadese conservatieven en rood van de liberalen.

Het overlegcomité in Canada moet een geanimeerd politiek gesprek zijn tussen de twee liberale vertegenwoordigers, de zeven conservatieven, de CAQ premier en zijn NDP collega uit BC.

Los daarvan dient opgemerkt dat Canada een land is waarmee het exportgerichte Vlaanderen meer zaken zou moeten doen.