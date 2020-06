Groene deugcensuur van politieke correctheid rolt over Planet of the Humans

Het is zover, na meer dan 8 miljoen views is Planet of The Humans, de nieuwste documentaire van Michael Moore van Youtube gehaald. Op eenvoudige klacht van fotograaf Toby Smith, wiens werk kort te zien is in de film, censureerde Youtube het werk van Moore & Gibbs.

Smith is niet akkoord met de inhoud en de context van de documentaire en diende op 23 mei rechtstreeks bij Youtube een klacht in voor copyrightovertreding. De fotograaf had zelf een project Rare Earthenware en kleine stukjes ervan waren te zien in de nu gecensureerde documentaire. Eerdere klachten van groene groepen en extreme activisten werden door Youtube verworpen, omwille van het recht op vrije meningsuiting.

Milieuvernietiging

Het stond natuurlijk in de sterren geschreven dat de groene eco-censuurpolitie met alle mogelijke middelen verder zou proberen om de voor hun erg belastende documentaire het zwijgen op te leggen. Laten we hopen dat het Streisand effect hier ook zijn werk doet. Wie de documentaire, die reeds 8 miljoen maal werd bekeken op Youtube toch nog wil zien, dat kan hier.

De documentaire veegt de vloer aan met de groene bewegingen en hun gedweep met hernieuwbare energie en elektrische wagens als oplossing voor een imaginair klimaatprobleem. Vooral de vreselijke corruptie en hypocrisie van de zogenaamde milieuleiders en groeperingen zijn stuitend. Om over de onhaalbaarheid, onbetaalbaarheid en de vreselijke milieuvernietiging nog te zwijgen. In naam van het redden van het klimaat en de planeet, dat spreekt.

Groene hypocrisie

Jarenlang roepen groene extremisten dat de Koch-broers achter de sceptici staan en de sponsors zijn van de klimaatontkenners, terwijl juist de Koch-broers rijk worden van de hernieuwbare energie. Niet alleen de Koch-broers, maar een ganse reeks van oliebedrijven, tot bosbouw en energiemaatschappijen toe. Maar ook banken, investeringsgroepen en grote groene ngo’s. Ze schurken allemaal tegen elkaar aan in een innige dans van crony capitalism. Rijk worden met belastinggeld. Uw geld. De EU Greendeal.

Moore en Gibbs zijn links/groene ecologisten en misantropen van het zuiverste water. Dat staat vast. Ze bieden zelf geen enkele leefbare, haalbare en betaalbare, laat staan aanvaardbare oplossing aan voor hun imaginaire klimaat en milieuproblemen. Voor hen is het kapitalisme en de overbevolking de grote schuldige voor alle ellende op de wereld, dus zeker voor het klimaat en het milieu.

Vooral de hypocrisie over biomassa, het gebruik en de verwoesting van bossen én dit verkopen als groene energie, was een hoofdthema in de film. De verwevenheid en de pure corruptie alsook het voortdurend met dubbele tong spreken van de groene leiders en de multinationale bedrijven, was verbluffend om te zien.

Bedroevende factchecks

De kritiek is uiteraard eenzijdig en beperkt zich tot wat schaduwboksen over de kleinere fouten die ontegensprekelijk in de documentaire zitten. Maar dat was bij alle voorgaande documentaires van Moore ook het geval. Maar toen hoorden we de links-progressieve deugmens niet klagen. Dat was zeker het geval bij Al Gore en zijn An Inconvenient Truth science fiction-film. Die kreeg zelfs van een rechter van het Britse hooggerechtshof in de UK een vonnis aan de broek omwille van negen flagrante leugens die erin naar voor werden gebracht.

Maar deze documentaire is een directe bedreiging voor de ecologische beweging, die jarenlang een free pass kreeg van de medeplichtige en gewillig meewerkende links/groene gevestigde media.

Elke factcheck (zoals deze bij de VRT) is weer van een bedroevend, eenzijdig, doorzichtig en uiterst laag niveau. Men probeert de vis in jargon te verdrinken en af te leiden van de keiharde waarheid. Die is dat klimaatpolitiek vernietigend is voor het milieu, door en door corrupt is en aan het klimaat niets zal veranderen.

Nu twee jaar geleden zond Canvas het programma Watt uit. Dat ging over hernieuwbare energie. Dat was toen zo slecht, er kwam toen zoveel kritiek op van academici en experten, maar blijkbaar leren ze er niet uit geleerd en volharden ze in de boosheid. Het zal nog even wachten zijn op een eerlijk en open debat over energie en klimaat bij de gevestigde media. Ze moeten nog even over dat ego-drempeltje om dan toe te geven dat de sceptici al die jaren al gelijk hadden.