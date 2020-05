Groene jongens, lieve meisjes en foute poesjes

In mijn kindertijd gold de regel: elke dag een andere onderbroek en dikwijls handen wassen. Toen kon je nog dood gaan aan mazelen, deed onze moeder een stevige scheut javel in de poetsemmer, en sprak men ongegeneerd over ongedierte. Het trottoir werd aangepakt met stevige herbicide en er werden grootse vaccinatiecampagnes opgezet, tegen polio, mazelen, kinkhoest etc. De natuur kon lief zijn maar ook ongenadig, beseften we, en de wetenschap moest ons redden van de ondergang. In 1969 zetten de…

In mijn kindertijd gold de regel: elke dag een andere onderbroek en dikwijls handen wassen. Toen kon je nog dood gaan aan mazelen, deed onze moeder een stevige scheut javel in de poetsemmer, en sprak men ongegeneerd over ongedierte. Het trottoir werd aangepakt met stevige herbicide en er werden grootse vaccinatiecampagnes opgezet, tegen polio, mazelen, kinkhoest etc. De natuur kon lief zijn maar ook ongenadig, beseften we, en de wetenschap moest ons redden van de ondergang. In 1969 zetten de Amerikanen de eerste mens op de maan neer.

Toen kwamen de groenen, bij ons Pater Versteylen met Agalev. In zijn brouwerij te Viersel mocht je bloot rondlopen, het liefst alleen planten eten, veel zingen en tussendoor groepsseks bedrijven. De natuur als één groot harmonisch geheel, waarvan de mens deel uitmaakt.

Een beetje vuil zijn

Ik herinner me dat toen ook het idee ontstond dat té dikwijls je handen wassen helemaal niet goed is voor de gezondheid. Een beetje vuil zijn was ok, en kinderen mochten/moesten op de grond spelen ten einde met al die bacteriën een soort van modus vivendi te ontwikkelen.

De groene beweging was meteen ook tegen onkruidverdelgers, niet alleen vanwege de schadelijke nevenwerking, maar gewoon omdat zelfs een ordinaire pisbloem een stuk natuur is en respect verdient. Weg die korte gazon, een tuin vol veldbloemen – vroeger onkruid genoemd- werd zelfs door de groendienst van de gemeente gepromoot.

Toen kwam aids en was hygiëne weer een punt: met dat HIV-virus viel niet overeen te komen, het hielp niet om een beetje onveilige seks te hebben zodat we er konden aan gewoon worden. Het werd dus opnieuw vechten tegen de beestjes, tegen de natuur, op leven en dood. Tot op vandaag is er noch een vaccin, noch een echt geneesmiddel tegen aids. Gelukkig kan je het maar krijgen door in het rond te stoeien zonder bescherming en dan nog vooral op de Griekse wijze. Brave mensen blijven er van gespaard.

Knipperlichten

Met corona echter is het idyllische bloemetjes/bijtjes-verhaal helemaal afgelopen. De groenen moeten zich bezinnen over de plaats van de mens binnen/tegenover de natuur. Dat virus laat nog veel minder met zich lachen, immuniteitsopbouw blijkt een utopie, en het is zelfs de vraag of er überhaupt ooit een echt vaccin komt.

Dus geen geknuffel en gekus met heel de aardbol. We moeten nu flink zijn, (weer) onze handen wassen, anderhalve meter afstand bewaren, met een mondmasker naar de supermarkt gaan en – belangrijk! – onze contacten met zorg kiezen. Als dierenliefhebber zal ik de knop moeten omdraaien, en ik raad Ben Weyts aan om dat ook te doen. Ik heb twee katten die ik dolgraag eens vastpakte, –honi soit qui mal y pense-, tot ik besefte dat die elke dag heel de straat afdweilen en zich door Jan en alleman laten bepotelen. Sindsdien is de liefde zwaar bekoeld.

Red Lee

Wat ons naadloos bij de sympathieke Selena en haar illegaal geïmporteerde Peruviaanse poes brengt. Gevaar voor hondsdolheid, dus volgens de regels een spuitje geven, zegt het federaal agentschap FAVV. Waarna Vlaams dierenwelzijnsminister Ben Weyts een overheidsadvocaat inschakelt om katje Lee van de euthanasie te redden. Een petitie gaat rond: Red Lee. Bizar in een land waar ondertussen 9000 mensen in een paar maanden tijd aan een virale infectie zijn gestorven. Hondsdolheid (rabiës) is een extreem besmettelijke fatale ziekte die van dier op mens overgaat en waartegen geen geneesmiddel bestaat. Het virus trekt wat op zijn coronabroer, het is alleen wat langwerpiger (zie foto boven).

Om maar te zeggen: het handvol Gaia-betogers aan het Antwerpse gerechtshof krijgt de prijs voor de belachelijkste actie van de eeuw. Sinds Covid-19 moeten we namelijk weer goed nadenken en kiezen, en kunnen we niet én groene jongens én lieve meisjes én foute poezen gelukkig maken.

Voor de geitenwollensokkensector is dat een slechte zaak. Onze relatie met de natuur – én met de medemens – is er opnieuw een van knipperlichten en grote argwaan: er sluipt een beest rond, per slot van rekening ook maar iets dat wil leven en zich vermenigvuldigen, en dat moet gestopt worden, tenzij het ons uitroeit. Snijden om de zaak een beetje onder controle te houden, en beseffen dat niet met alles vreedzaam te coëxisteren valt. U ziet een verband met cultuurspanningen, het grenzenbeleid en geïmporteerde religies? Dat laat ik dan helemaal voor uw rekening. Nog een prettige dag verder.