Grondwetspecialist Paul Van Orshoven: ‘Schaf het algemeen stemrecht af’

‘Red de democratie, schaf het algemeen stemrecht af!’ titelt professor grondwettelijk recht Paul Van Orshoven in een bijdrage voor het Feestschrift voor Koen Geens. In dat liber amicorum bij het emeritaat van de gewezen minister van Justitie verdedigt Van Orshoven de invoering van het meervoudig stemrecht.

De professor maakt een scherpe analyse van de hedendaagse politiek, die volgens hem focust op de korte termijn. Belangrijke problemen worden zo verwaarloosd. Het ontbreekt politici bijvoorbeeld aan moed om onpopulaire beslissingen te nemen over armoede, belastingen, criminaliteit, migratie, vergrijzing, de werkloosheidsval en de energietransitie.

Hij verwijst naar een uitspraak van ex-partijvoorzitter Bruno Tobback (Vooruit): ‘Bijna elke politicus weet wat je moet doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Er is alleen geen enkele politicus die weet hoe hij daarna nog verkozen moet raken.’ Het gevolg? ‘Al bekvechtend willen partijen nog wel het perceptiegevechtje van de dag aangaan. Iets ambitieuzer, laat staan een systeemhervorming, zit er niet in. Daarvoor is de kiezersangst te groot.’

Stuntende rattenvangers

De professor laakt de ‘stuntende rattenvangers, die het blijkbaar beter doen dan plichtbewuste voortrekkers’ en de ‘loze optredens in banale tv-programma’s, schattige fotootjes en smileys’. ‘Verkiezingen worden populariteitspolls die op de meest economische manier gewonnen moeten worden, en plat populisme is het goedkoopst’, meent hij.

Het algemeen enkelvoudig stemrecht werkt volgens hem populisme in de hand. ‘De impulsieve stem van de kwibus die naar niemand luistert of uitsluitend naar de (a)sociale media, fake news inbegrepen, weegt even zwaar als de weloverwogen stem van de verantwoordelijke huisvader die zich zorgvuldig informeert, vooraleer zijn “single shot” af te vuren’, ’stelt Van Orshoven vast. ‘Een meerderheid van de kiezers weet kennelijk niet waarover het gaat. En dus verschillen zij niet zozeer van mening, zij hebben geen mening, laat staan een door méér dan slogans gedragen perceptie.’

Meervoudig stemrecht

Hij wijst spielereien zoals de loting van kiezers of burgerinitiatieven als alternatief voor het huidig electoraal systeem af. Wel pleit hij voor een variante op het meervoudig stemrecht, zoals het bestond van 1893 tot 1919 voor gezinshoofden, woningbezitters, gediplomeerden en ambtenaren.

De professor suggereert ook vandaag een groter gewicht te geven aan stemgerechtigden op basis van hun gezinssituatie, belastingbijdrage, diploma en (hogere) leeftijd: ‘Iedereen mag nog steeds stemmen, maar een kiezer die (méér) weet, minstens (beter) begrijpt waarover het gaat en/of anderszins meer betrokken is, moet méér in de pap te brokken krijgen. Zo reduceren we het marktaandeel van de populisten.’

Elitaire fictie

Is dit een elitaire fictie, vraagt de professor zichzelf af? ‘Ongetwijfeld, maar dat belet niet om na te denken over de actuele, perverse effecten van het algemeen, enkelvoudig stemrecht.’

Voor alle duidelijkheid vroegen we hem zelf of hij meent wat hij schrijft. ‘U denkt toch niet dat dit om te lachen is’, reageert hij. ‘Uiteraard sta ik daar helemaal achter. Het is een denkoefening. Ik vraag iedereen eens grondig na te denken over het gebrek aan leiding, die dit land – net als vele andere– kenmerkt in een periode van enorme uitdagingen. Politieke moed ontbreekt om om onpopulaire beslissingen te nemen.’

En wat vindt Koen Geens zelf van de stellingname van Paul Van Orshoven? ‘Ik ben het uiteraard absoluut niet eens’, meldt hij. ‘Maar ik herken en erken de originaliteit en durf van een goede vriend.’