Grondwetswijziging in Rusland: Poetin blijft tot 2036

Van 25 juni tot 1 juli 2020 mogen de Russen beslissen over een grondwetswijziging die het mogelijk gaat maken dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht blijft. Een verlenging van het ‘systeem Poetin’ met nog eens 16 jaar. Een systeem dat wordt geleid door een bureaucratisch apparaat gebaseerd op een onbegrensde corruptie waarvan alle lagen en sferen van de Russische samenleving zijn doordrongen. Zelfs de meest doorgewinterde apparatsjik uit de Sovjet-Unie zou blij verrast zijn bij het zien van zoveel raffinement. In principe is in het hedendaagse Rusland niets meer mogelijk zonder steekpenningen.

Een diploma kopen

Wie zijn kind naar een goede school willen sturen, moet al met een leuk bedrag over de brug komen. Voor een plek aan een Moskouse universiteit is minstens 50 000 dollar nodig. Een diploma kost ongeveer 300 000 dollar. Maar dan zonder te hoeven studeren. Natuurlijk is het ook mogelijk met gesloten portemonnee te betalen: een leidinggevende medewerker van het belastingkantoor kan bijvoorbeeld bepaalde dingen door de vingers zien, waarvoor zoon of dochter dan een mooi getuigschrift naar wens krijgt.

In de jaren negentig had Rusland topuniversiteiten. De ooit vermaarde Lomonosov-Universiteit is inmiddels gedaald tot het niveau van een hogeschool in de Derde Wereld. Ook de dienstplicht, waarbij een niet geringe kans bestaat dat de geliefde zoon in een bouwbataljon terechtkomt met louter Tsjetsjenen of naar de oorlog in Oost-Oekraïne of Syrië wordt gestuurd, is door de juiste connecties en een flinke afkoopsom te voorkomen.

Goedgevulde envelop voor de dokter

Maar ook alledaagse dingen, zoals een bezoek aan de apotheek, staan in het teken van de steekpenningen. In principe zijn de kosten voor medicijnen met een doktersvoorschrift nog acceptabel. Het probleem echter is het verkrijgen van dit recept.

Door een massale emigratie van Russische medische specialisten in de jaren negentig, is er een vacuüm ontstaan dat eerst werd opgevuld door dokters uit de Kaukasus en later met medici uit Tadzjikistan en andere exotische republieken. Wie op goede voet staat met de Tadzjiekse diaspora kan zonder dagenlang op een afspraak te wachten elk gewenst recept krijgen. Wie geen connecties heeft, moet zich via de ziekenhuisterminal aanmelden en kan slechts in ruil voor een goedgevulde envelop zijn felbegeerde recept krijgen.

Kapotte schommel

Dat het middelpunt van de corrupte maatschappij het bestuurlijk apparaat van de president is, wil er bij de meeste Russen helaas niet in. Een vriendin zei onlangs dat er al maandenlang een schommel in de speeltuin kapot was. Ze had gebeld met het wijkbestuur, daarna met iemand van de stad. Het had allemaal niets geholpen. De schommel bleef stuk. ‘We hebben gisteren een mail aan Poetin gestuurd, nu zal het wel snel in orde komen.’

Het referendum verloopt tot dusver naar wens. Mijn schoonmoeder die slecht ter been is, kreeg reeds bezoek van afgevaardigden van de kiescommissie. Ze mocht haar stembiljet zelf bij de juiste plek invullen en door de commissie laten controleren. Hiervoor kreeg ze als beloning een fraaie kalender (zonder afbeelding van de president), een pen, een mondkapje en handschoenen. Om het bescheiden werk van de kiescommissie aantrekkelijk te maken, bestaat er zelfs een speciale loterij voor de enthousiaste ‘vrijwilligers’. De voorzitster van de centrale kiescommissie in Omsk heeft al per toeval een nieuw appartement gewonnen.