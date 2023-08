Grondwettelijk Hof vervangt registratieplicht door opkomstplicht

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die 16- en 17-jarigen stemrecht geeft bij de Europese verkiezingen, voor zover die wet hun stemrecht afhankelijk maakt van verplichte voorafgaande registratie. Daardoor heeft de Vivaldi-regering nu een groot politiek probleem Het was ‘een meerderjarige Belg die zich beroept op zijn hoedanigheid van kiezer’, luidde het persbericht van het Grondwettelijk Hof, die om de vernietiging van de wet van 1 juni 2022 vroeg. Bij deze beken ik die ‘meerderjarige Belg’ te zijn. Ik…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die 16- en 17-jarigen stemrecht geeft bij de Europese verkiezingen, voor zover die wet hun stemrecht afhankelijk maakt van verplichte voorafgaande registratie. Daardoor heeft de Vivaldi-regering nu een groot politiek probleem

Het was ‘een meerderjarige Belg die zich beroept op zijn hoedanigheid van kiezer’, luidde het persbericht van het Grondwettelijk Hof, die om de vernietiging van de wet van 1 juni 2022 vroeg. Bij deze beken ik die ‘meerderjarige Belg’ te zijn. Ik heb een verzoekschrift tot vernietiging ingediend omdat ik vind, dat parlementsleden die zweren de grondwet na te leven geen wetten mogen goedkeuren die strijdig zijn met de grondwet. Dat hebben 95 van de 150 Kamerleden nochtans gedaan. Ook volgens de rechters van het Grondwettelijk Hof is de wet ongrondwettig.

Kiesleeftijd

In uitvoering van het regeerakkoord van 30 september 2020, hebben de Vivaldi-partijen met de wet van 1 juni 2022 de kiesleeftijd verlaagd van 18 tot 16 jaar, maar enkel voor de verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement. Onder het gras van de wet zat een giftig addertje. Terwijl de meerderjarige kiesgerechtigden vanzelf op de kiezerslijst worden ingeschreven en daardoor verplicht zijn te gaan stemmen, was dat voor de 16- en 17-jarigen niet het geval. Zij kregen de mogelijkheid zich vrijwillig als kiezer te laten registreren. Enkel in dat geval zouden zij onder de opkomstplicht vallen.

Toen de groene kamerleden Kristof Calvo en Guillaume Defossé in de lente 2021 een eerste wetsvoorstel daarover indienden, vroeg ik mij al af of dat voorstel grondwettig was. Want het creëerde twee soorten kiezers. De eerste, vanaf de leeftijd van 18 jaar, zijn verplicht te gaan stemmen en worden daarom vanzelf op de kiezerslijst ingeschreven. De tweede, de 16- en 17-jarigen, zijn niet verplicht te gaan stemmen, tenzij ze zich als kiezer laten registreren.

Hoewel er bij de bespreking van het wetsvoorstel op die ongelijkheid en dus mogelijke ongrondwettigheid is gewezen, hebben de Vivaldi-Kamerleden het wetsvoorstel toch goedgekeurd. Zij kregen daarbij de steun van de communisten (PvdA-PTB), de Franstalige christendemocraten (Les Engagés) en de post-FDF’ers (DéFi). Alleen N-VA, Vlaams Belang en Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) stemden tegen.

Discriminatie

Als principieel tegenstander van de opkomstplicht ben ik naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Want als kiezer bij de Europese verkiezingen werd ik gediscrimineerd, omdat ik, en zo’n acht miljoen Belgen met mij, verplicht ben naar de stembus te trekken, terwijl de 16- en 17-jarigen wél stemrecht kregen maar niét verplicht werden te gaan stemmen.

Ik stelde in mijn verzoekschrift een verschil in behandeling vast tussen de meerderjarige kiesgerechtigden, die vanzelf op de kiezerslijst worden ingeschreven en onder de opkomstplicht vallen, en de minderjarige kiesgerechtigden, die zich vrijwillig op de kiezerslijst kunnen laten inschrijven en slechts dan onder de opkomstplicht vallen. Die verschillende behandeling, zo argumenteerde ik, is strijdig is met het grondwettelijke gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel.

Twee maten en gewichten

In tweede orde vroeg ik de vernietiging van artikel 2 van de wet van 1 juni 2022, dat de kiesleeftijd voor de Europese verkiezingen verlaagt van 18 naar 16 jaar. In zijn arrest laat het Grondwettelijk Hof uitschijnen dat 16- en 17-jarigen volgens mij ‘niet de vereiste politieke rijpheid hebben’ om stemrecht te krijgen, maar dat klopt niet. Ik heb enkel opgemerkt, dat de 16- en 17-jarigen wel geacht worden de politieke rijpheid te hebben om aan de Europese verkiezingen deel te nemen, maar blijkbaar niet de politieke rijpheid hebben om de leden van het federaal parlement en de deelstaatparlementen te verkiezen. Voor de federale en deelstatelijke verkiezingen is de kiesleeftijd immers niét verlaagd naar 16 jaar. Ook hier worden twee maten en twee gewichten gehanteerd, en het is dat verschil in behandeling dat ik heb aangeklaagd.

Dat de 16- en 17-jarigen kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen, heeft tot gevolg dat het gewicht van mijn stem én die van zo’n acht miljoen meerderjarige kiezers vermindert. Bovendien krijgen de 16- en 17-jarigen inspraak in beleidszaken waarin zij geen inspraak zouden hebben indien onze federale en deelstatelijke parlementen met het Verdrag van Lissabon (2008) de bevoegdheid voor die beleidszaken niet had afgestaan aan het Europees Parlement.

Politiek gevoelig?

In zijn arrest van 20 juli laat het Grondwettelijk Hof de verlaging van de kiesleeftijd voor de Europese verkiezingen tot 16 jaar ongemoeid. Het zegt dat het zich ter zake niet in de plaats kan stellen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als er al sprake is van verschil in behandeling, dan komt dat volgens het Hof niet door de verlaging van de kiesleeftijd voor de Europese verkiezingen, maar door de leeftijdsvoorwaarde bij de andere verkiezingen – een bizarre redenering, aangezien het verschil in behandeling net is ontstaan door de verlaging van de kiesleeftijd bij de Europese verkiezingen.

Over de opkomstplicht doet het Grondwettelijk Hof geen uitspraak, althans niet expliciet. Waren de twaalf rechters (te) verdeeld over de kwestie? Of vonden zij het onderwerp te politiek gevoelig om er zich openlijk over uit te spreken?

Niet redelijk

Impliciet heeft het Grondwettelijk Hof zich wel over de opkomstplicht uitgesproken, door de verplichte registratie voor de minderjarigen die willen gaan stemmen te schrappen. Als de 16- en 17-jarigen geacht worden in staat te zijn ‘om zich een politieke mening te vormen en te kiezen voor de partij of de kandidaat die hun mening het best vertegenwoordigt’, dan is het volgens het Grondwettelijk Hof ‘niet redelijk verantwoord om de uitoefening van dat recht afhankelijk te maken van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst’.

Om die reden vernietigde het de wet van 1 juni 2022, ‘in zoverre zij het stemrecht voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst’. Met andere woorden: de registratie voor 16- en 17-jarigen bestaat niet meer.

Gevolg

In een eerste reactie verheugden de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en Melissa Depraetere, de kamerfractievoorzitster van Vooruit, zich over de afschaffing van de registratie. Depraetere leidt uit het arrest zelfs af dat de 16- en 17-jarigen op de dag van de Europese verkiezingen kunnen beslissen om te gaan stemmen, een lezing die Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen overnamen.

De VRT en Le Soir zijn, als enige, dieper op het arrest ingegaan en komen tot een andere conclusie: de opkomstplicht zou wel eens voor alle minderjarige kiezers kunnen gelden. Want volgens professor Céline Romainville (UCL) in Le Soir zegt het Grondwettelijk Hof dat men de kiezers niet verschillend mag behandelen. Dat geldt niet alleen voor de registratie, maar ook voor de opkomstplicht.

Dat door de afschaffing van de registratie álle 16- en 17-jarigen ambtshalve op de kiezerslijst moeten worden ingeschreven en verplicht zijn aan de verkiezingen voor het Europees Parlement deel te nemen, lijkt mij het enig mogelijke en het enig juiste gevolg van het arrest te zijn. Met andere woorden: het Grondwettelijk Hof heeft de registratieplicht voor de vrijwillige 16- en 17-jarige kiezers vervangen door de opkomstplicht voor alle 16- en 17-jarige kiezers.

Vivaldi wordt minder dan een jaar voor de verkiezingen met een politiek probleem geconfronteerd. Ofwel wordt het kiesrecht voor de 16- en 17-jarigen ingetrokken. Ofwel worden alle 16- en 17-jarigen verplicht aan (enkel) de Europese verkiezingen deel te nemen. Ofwel wordt de opkomstplicht voor ten minste de Europese verkiezingen afgeschaft. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bestudeert het arrest nog, dus het verhaal wordt later vervolgd…