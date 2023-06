Groot, groter, groots

Nafi Thiam: groot en groots Atlete Nafi Thiam is aan haar outdoorseizoen begonnen. Onder supervisie van een nieuwe coach stretcht ze zich richting haar derde Olympische goud. Daarvoor wil Thiam dit jaar eventueel de glorie van een derde wereldtitel laten passeren. Ze gaat wel mee in de competitie, maar het hoofddoel, dat waar ze zich in haar volle lengte voor uitstrekt, ligt in de buurt van de Eiffeltoren: de Spelen in Parijs. Ondanks haar lengte, Thiam meet 1m84, en haar…

Nafi Thiam: groot en groots

Atlete Nafi Thiam is aan haar outdoorseizoen begonnen. Onder supervisie van een nieuwe coach stretcht ze zich richting haar derde Olympische goud. Daarvoor wil Thiam dit jaar eventueel de glorie van een derde wereldtitel laten passeren. Ze gaat wel mee in de competitie, maar het hoofddoel, dat waar ze zich in haar volle lengte voor uitstrekt, ligt in de buurt van de Eiffeltoren: de Spelen in Parijs.

Ondanks haar lengte, Thiam meet 1m84, en haar torenhoge palmares, gedraagt ze zich niet uit de hoogte. De heptatlete is behept met een minzaamheid evenredig aan haar prestaties. Ze is groot en groots.

De Belgian Cats op het EK

Ook groot en groots zijn de Belgian Cats. De basketdames haalden al tweemaal brons op een EK. Een derde brons staat niet op het verlanglijstje. Ze willen meer. En terecht. In de groepsfase walsten ze over een thuisspelend Israël. Die wals was niet enkel verpletterend overtuigend, maar bij momenten ook oogstrelend; de passes en driepunters van Vanloo waren ronduit mooi!

Julie Vanloo in de wolken

Julie Vanloo, met 1m72 maar liefst 20 centimeter kleiner dan de boomlange Emma Meesseman, is eerder klein van gestalte in modern basket. Ze compenseert dat lengteverschil met haar technische elegantie en is al jaren één van de vaste waarden bij de Cats. Al tien jaar speelt ze in buitenlandse competities. Op dit moment is Montpellier haar werkgever.

Dat succes heeft haar geen kapsones bezorgd. Ze blaast niet hoog van de toren. Integendeel, toen afgelopen week de jonge Rode Duivels hun match tegen Tsjechië kwamen bijwonen, was Vanloo helemaal in de wolken. Ze strààlde, omdat ze op de foto mocht met Charles De Ketelaere. Niet dat De Ketelaere een kleintje is, maar de beloften van de Rode Duivels versus de Belgian Cats: daar zit toch een verschilletje in palmares. Als bedanking voor hun aanwezigheid, kregen de jonge Rode Duivels een klinkende overwinning voorgeschoteld: 41-84!

De Belgian Cats: van groot naar groter?

De laatste match voor de Cats in de poulefase was een duel tegen Italië. Het was, zoals voorspeld, verreweg de meest pittige match. Italië duwde de Belgische vrouwen in de achtervolging. Maar het draait goed bij de basketvrouwen; er is spelplezier, teamspirit en vechtlust. De sterkhouders, waaronder de eerdergenoemde Vanloo, namen de ploeg op sleeptouw. Italië werd verslagen en België is groepswinnaar. De ploeg hoeft geen barrages te spelen en kan toeleven naar de kwartfinale van donderdag. Als ze die kwartfinale tegen Servië of Groot-Brittannië binnenrijven, zijn ze zeker van een medaille en groeit hun status van groot naar groter.

Thibaut Courtois: groot, groter, maar niet groots

De teamspirit bij de Cats staat in schril contrast met de demarche van Thibaut Courtois. Zijn naam is ‘hoffelijk’, maar van courtoisie is op dit moment niets te bespeuren. Twee meter lang is hij, maar zijn tenen lijken nog langer. De beste keeper ter wereld krijgt te weinig eer om zijn ego mee te voeden. Wisselend aanvoerder met Lukaku… dat is blijkbaar beneden zijn stand. En dus gedraagt hij zich als een koppige, stampvoetende kleuter die zijn ongenoegen kracht wil bijzetten.

Je kan een grote jongen zijn en toch een kleintje. Thibaut Courtois is een wereldkeeper: groot in zijn vak. Groot is zijn verdienste als keeper van de Rode Duivels. Groter nog is zijn palmares bij Real Madrid. Maar groots? Nee, dat woord past hem niet.