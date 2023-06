Hadja Lahbib (MR) overtuigt alweer weinig over Irangate

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) moest zich gisteren voor een derde keer verantwoorden in het parlement, nadat ze een visa verleende aan een Iraanse delegatie, waar ook de veel besproken burgemeester ‘slager’ van Teheran deel van uitmaakte, en waarover ze tegenstrijdige verklaringen aflegde. De minister toonde schuldinzicht en ging op de knieën voor haar collega’s, maar kon niet alle regeringspartijen tevreden stellen. Het einde van Irangate lijkt nog niet in zicht. Nadat veertien Iraniërs een visa kregen om…

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) moest zich gisteren voor een derde keer verantwoorden in het parlement, nadat ze een visa verleende aan een Iraanse delegatie, waar ook de veel besproken burgemeester ‘slager’ van Teheran deel van uitmaakte, en waarover ze tegenstrijdige verklaringen aflegde. De minister toonde schuldinzicht en ging op de knieën voor haar collega’s, maar kon niet alle regeringspartijen tevreden stellen. Het einde van Irangate lijkt nog niet in zicht.

Nadat veertien Iraniërs een visa kregen om een burgemeestersconferentie in ons Belgenland te bezoeken, laaiden de gemoederen hoog op. Zeker omdat ook de burgemeester van Teheran op visite in Brussel zou komen. Alireza Zakani heet de man, al wordt hij ook de ‘Slachter van Teheran’ genoemd. Zakani zou schuldig zijn aan folteringen en zelfs moord, vooral tegen studenten.

Een tijdje na het verlenen van de visa nam de Brusselse staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen Pascal Smet (Vooruit) ontslag. Niet zonder slag of stoot, want hij wees nog voor hij de laan uitstapte met een beschuldigende vinger naar minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), die de eindverantwoordelijkheid in het dossier zou dragen.

Verantwoording

Gisteren verscheen Lahbib voor de derde keer in de kamer van volksvertegenwoordigers. De minister moest er uitleggen waarom de verklaringen die ze eerder deed in plenaire zitting niet overeenkwamen met haar uitleg in de commissie. Zo bleek bijvoorbeeld dat de visa die aan de Iraniërs werden verleend, al werden gegeven nog voor Staatsveiligheid en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) een advies konden uitbrengen. De coalitiepartners waren furieus en beschuldigden Lahbib zelfs van ‘leugens’.

Naast oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang die het ontslag van de minister eisten, weigerden vooral PS en de groenen om de kwestie achter zich te laten: ‘Het parlement is geen biechtstoel, ik ben niet geïnteresseerd in uw excuses. Wat mij na al die tegenstrijdigheden en aangetoonde leugens interesseert is of u uw politieke verantwoordelijkheid erkent en vindt dat u nog voldoende geloofwaardig bent om onze diplomatie te leiden.’ Ze wilden daarom dat de minister op haar knieën ging — wat ze ook deed — en haar verontschuldigingen aanbood.

Communicatiefout

Maar van leugens was er volgens Lahbib geen sprake. ‘U zal zien: het dossier is heel complex. Er zijn heel veel parameters die spelen’, zei ze aan VRT Nieuws. ‘Ik heb niet gelogen. Er was een onduidelijkheid, maar geen leugen.’ De minister erkende uitdrukkelijk dat er verkeerd gecommuniceerd werd en dat ze de zaken anders had moeten aanpakken.

Verder zei ze dat het ‘anders kan en moet’, maar dat ze opnieuw een visa zou verlenen aan de burgemeester van Teheran als die naar Brussel zou worden gestuurd, een uitspraak waarmee ze opnieuw tegen verschillende schenen schopte. Al valt die beslissing te verantwoorden, vindt de minister, aangezien Brussel een internationaal diplomatieke hoofdstad is. Of de politieke relaties nu hersteld zijn is dus nog maar de vraag.

Voor Ecolo zijn de verontschuldigingen alvast niet genoeg: ‘Het spijt me, maar op dit moment hebben we de noodzakelijke garanties niet gekregen om het volledige vertrouwen te geven.’ Ook Vlaams Belang en N-VA vinden dat er geen enkele garantie is dat het Iran-incident in de toekomst niet meer kan voorvallen.

Steun

Niet iedereen trok aan hetzelfde zeil: MR en Open Vld schaarden zich achter de minister. Of de scores van de liberalen in de recente peilingen daarmee te maken hebben, is nog maar de vraag. De val van de regering door het ontslag van een minister zou wel eens op een hoogst ongelegen moment kunnen komen…