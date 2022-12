Halt! Geef uw geld en uw privacy

Europa gaat u en mij belasten voor onze CO2 uitstoot. Met die nieuwe klimaatwetten, waarvoor de regeringen van de lidstaten en het voltallige parlement nog wel definitief goedkeuring moeten geven, wil de EU haar gestelde klimaatdoelen halen. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag, zodat de EU in 2050 helemaal 'klimaatneutraal' kan zijn. Het zal daarmee ook de eerste, echte Europese belasting zijn, bovenop alles wat we nu al betalen. Er zijn een heleboel problemen met het hele…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Europa gaat u en mij belasten voor onze CO2 uitstoot. Met die nieuwe klimaatwetten, waarvoor de regeringen van de lidstaten en het voltallige parlement nog wel definitief goedkeuring moeten geven, wil de EU haar gestelde klimaatdoelen halen. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag, zodat de EU in 2050 helemaal ‘klimaatneutraal’ kan zijn. Het zal daarmee ook de eerste, echte Europese belasting zijn, bovenop alles wat we nu al betalen.

Er zijn een heleboel problemen met het hele CO2 verhaal, waarvan het belangrijkste is dat het verhaal wetenschappelijk aan alle kanten rammelt. Het is in dat opzicht te vergelijken met het covid discours. Daar werd en wordt gesuggereerd dat er een wetenschappelijke consensus is. Die is er niet. Het is niet omdat je opinies uitsluit die onwelgevallig zijn, dat er geen andere wetenschappelijke meningen zijn. De onthulling van de Twitter files door Elon Musk laat duidelijk zien dat gerenommeerde wetenschappers die andere meningen durfden verkondingen van het platform werden gebannen op eenvoudige vraag van de regering.

Wetenschappelijke tijdschriften -gesponsord door big pharma of aandeelhouders in big pharma- staken wetenschappelijke publicaties die de massale uitrol van vaccins in vraag stelden in de schuif en lieten ze daar zitten. Hetzelfde geldt voor de CO2 waanzin die nu over ons wordt uitgestort en waarvoor ons niet alleen een schuldgevoel wordt aangepraat, maar waarvoor we nu dus ook zullen moeten boeten door middel van aflaten. Niet door drie weesgegroetjes en een onze-vader te bidden, maar uiteraard door te betalen. Laat me toch maar enkele feiten op een rijtje zetten.

De ‘line of death’

Sinds 140 miljoen jaar is het aandeel van CO2 in de lucht enorm afgenomen van 2500 ppm (parts per million) naar ongeveer 180 ppm. Dat is slechts 30 ppm, boven wat natuurwetenschappers de ‘line of death’ noemen: als er namelijk maar 150 ppm CO2 in de lucht hangt, sterven de planten uit. Dàt zou pas een ramp zijn.

CO2 is namelijk eten voor planten; ze floreren er van. In groeikassen van groenten en planten wordt trouwens CO2 bijgegeven om de groei te bevorderen. In uw bier en cola zit overigens ook CO2. Schol.

De huidige niveau’s van CO2 zijn historisch gezien de laagste ooit. De relatie tussen CO2 en de opwarming van de aarde is totaal niet lineair en begon al 300 jaar geleden.

Het klopt dat er na WO2 een stijging van de CO2 niveau’s kwam, maar de zogenaamde global warming volgde die trend niet, het volgt gewoon de trend die het al 300 jaar doet.

Kortom: het klimaat doet wat het al eeuwen doet: veranderen. Maar dat geruststellende nieuws is niet taxeerbaar, er valt geen geld mee te verdienen door bedrijven en u krijgt er geen schuldgevoel van, laat staan paniekaanvallen . De politieke recuperatie geldt overigens niet alleen voor CO2, het gebeurt nu ook met stikstof. Als u de feiten op een rijtje wil hebben van een internationaal panel van natuurkundigen kunt u altijd even naar hier surfen: https://co2coalition.org

. De politieke recuperatie geldt overigens niet alleen voor CO2, het gebeurt nu ook met stikstof. Als u de feiten op een rijtje wil hebben van een internationaal panel van natuurkundigen kunt u altijd even naar hier surfen: https://co2coalition.org De opwarming sinds 1850 met 1% is volgens een recente Chinese studie toe te schrijven aan het urbanisatie effect en niet aan CO2: de alsmaar uitdijende steden zijn gigantische warmte-eilanden, door de verdichting (asfaltering) van de ondergrond.

Fata Morgana

Waar u en ik dus straks voor betalen, is een fata morgana, een luchtspiegeling, een probleem dat ons wordt aangepraat. Al sinds de Club van Rome in de jaren 70 regent het apocalyptische modellen. Nog eens flink aangezwengeld door Al Gore begin deze eeuw. Volgens zijn voorspellingen zou er nu geen ijs meer liggen op de noordpool. Spoiler alert: er heeft de laatste tien jaar nog nooit zoveel ijs gelegen op de noordpool als nu.

Er zouden meer bosbranden zijn. Klopt ook niet: volgens de cijfers van het Europees Copernicus project daalt het aantal bosbranden net. Er zouden meer doden vallen door het (on)weer. Realiteit: er vallen steeds minder doden door het weer én de frequentie van orkanen neemt niet toe, niet in aantal en niet in intentie. Het aantal rampen door het weer neemt ook al af.

Feit is dat het klimaat erg complex is en dat heel veel factoren er op inwerken. Niet in het minst waterdamp bijvoorbeeld of zonneactiviteit. Maar die kunnen of willen ze niet in de modellen steken. De analogie met de krukkige covid-modellen van Fergusson of, dichterbij, Molenberghs is frappant. De modellen worden niet op hun betrouwbaarheid gecheckt, maar wel op hoeveel paniek ze kunnen zaaien.

Jaarbudget voor vlees

En nu gaan dus weer belast worden. Belasting op energie op een moment dat de mensen hun verwarming niet meer kunnen betalen. Verder van de realiteit verwijderd dan de EU commissie is onmogelijk. Wat vorig jaar door de zogenaamde factcheckers nog werd afgedaan als onzin en samenzweringstheorie, wordt inmiddels bewaarheid. Voorlopig gaat het nog over uw verbruik van gas, benzine of diesel, maar ook uw persoonlijk CO2 budget zit al in de pijplijn. Ieder gezin zal in de toekomst een jaarbudget krijgen voor vervoer (vliegreizen en autorijden), vlees eten en energieverbruik in huis. A

ls u zich nog steeds afvraagt waarom men de CBDC (Central Bank Digital Currency, de digitale euro) er wil doordrukken dan heeft u nu zwart op wit het antwoord: om u een rood vinkje te kunnen geven als u het aandurft om te veel te vliegen/rijden naar Spanje, Griekenland of Italië. Als u daar dan toch bent geraakt en ook nog eens op restaurant een chateaubriand bestelt, kan het zijn dat uw garçon komt zeggen dat u alleen nog maar een bord sprinkhanen mag bestellen. Met de groeten van de Europese Centrale Bank.

Intussen stapelen de fraude en corruptieschandalen zich op. Van de hoogste EU-niveau’s in Brussel, over schimmige subsidies op Vlaams niveau tot het verduisteren van hulpgelden in door watersnood getroffen gemeentes. En in plaats van dat wij als burger de overheid grondig kunnen controleren, besluit die overheid dat ze haar burgers moet controleren en in toom houden: via drones die kwamen kijken of je niet met te veel volk aan de kerstdis zat, via slimme camera’s, gezondheidspassen, elektronische id’s, CO2 budgetten en digitale euro’s. Wie het koud heeft en een blokje hout op het vuur durft gooien, kan verklikt worden door een nieuw in het leven geroepen kliklijn. Misschien krijgt u dan wel een GAS-boete. Die is van 350 naar 500 euro verhoogd. Ondanks alles wens ik u en de uwen een vrolijk drone-loos kerstfeest. Voor wie in Leuven of Gent woont: dat is het winterfeest. Man, man, man…