Hamas verbiedt moslims in Gaza om deel te nemen aan kerstvieringen

Hamas kwam in 2007 door middel van een staatsgreep aan de macht in de Gazastrook. Nu heeft de radicaalislamitische beweging aangekondigd dat het voor moslims verboden is om deel te nemen aan kerstvieringen. Er komt een fatwa om uit te leggen waarom, en moslimpredikers worden opgeroepen de boodschap te verspreiden. De maatregel heeft niks te maken met de strijd tegen het coronavirus. Hij komt wel bovenop de coronamaatregelen die alle Palestijnen toch al treffen. Voor een aantal mainstream moslims in het Midden-Oosten is het niet ongebruikelijk om deel te nemen aan de religieuze vieringen van christenen. Maar voor Hamas, een organisatie die behoort tot de internationale Moslimbroeders, is dit taboe.

Twee keer prijs

Als Palestijnse christen in de Gazastrook heb je twee keer prijs. Je lijdt immers — zoals elke Palestijn — niet alleen onder het apartheidsregime opgelegd door Israël, je ondergaat bovendien het repressieve regime van de reactionaire Hamas. Hamas bekijkt je vies omdat je een ongelovige bent. De Israëlische overheid kijkt dan weer op je neer omdat je een goyim bent die in de weg loopt. Momenteel zijn er nog ongeveer 1 000 christenen in de Gazastrook, op een totale bevolking van 2 miljoen. In 2009 waren er dat nog 3 000. En dat in de regio waar het christendom is ontstaan. Palestina was dus uiteraard al christelijk alvorens deze godsdienst Europa bereikte. 70% van de Palestijnse christenen is van Grieks-orthodoxe obediëntie, 30% is katholiek.

In 1948 werden 800 000 Palestijnen van hun land verdreven om de Joodse staat Israël te kunnen oprichten. Van die 800 000 waren meer dan 100 000 christelijk. In 1967, toen Israël de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroverde, kwam een nieuwe exodus van christenen op gang. Israël bezet de Gazastrook dan wel niet langer, maar het legt — net als Egypte — wel een strenge blokkade op tegen Gaza. Daardoor wordt de Gazastrook vaak terecht vergeleken met een openluchtgevangenis. En de bouw van Joodse kolonies op de Westelijke Jordaanoever maakt een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk. Net als een tweestatenoplossing.

Israëlische blokkade plus corona

Eind 2019, toen er nog helemaal geen sprake was van corona, verbood Israël de Palestijnse christenen uit Gaza al om naar Bethlehem te reizen om daar kerstmis te vieren. Dit is net hetzelfde als zou je omgekeerd Antwerpse Joden verbieden om van Antwerpen naar pakweg Brussel te reizen. Ondertussen beweren Israëlische politici in interviews met westerse media wel dat Israël en het Westen dezelfde Joods-christelijke waarden zouden verdedigen.

In het noorden van de Gazastrook heb je de Zeina Cooperative Association for Handicfraft. Deze organisatie produceert onder meer kerstmisartikelen die dan geëxporteerd worden naar Europa. Door de blokkade van Israël tegen de Palestijnen uit Gaza komt hun export echter in gevaar. Dat kondigde de vereniging onlangs nog aan. Israël vindt immers altijd wel een reden om de grenzen te sluiten.

Door corona ligt het toerisme volledig plat op de Westelijke Jordaanoever. Voor de vele christenen die van het toerisme moeten leven, is dit een ramp. Bovendien worden zij nog steeds gehinderd door de bestaande beperkingen die al dateren van lang voor corona. Zo heb je toestemming nodig van de Israëlische overheid om van Bethlehem naar Jeruzalem te reizen. En doorheen de Westelijke Jordaanoever loopt de Israëlische apartheidsmuur. Je komt er de ene na de andere Israëlische checkpost tegen. In 2019 bezochten 1,4 miljoen toeristen de Geboortekerk van Jezus in Bethlehem, in bezet Palestina. Door corona is dat cijfer dramatisch gedaald.

Zalige Kerstmis aan alle christenen in het Midden-Oosten…