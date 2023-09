Op sociale media verscheen zogenaamd een boodschap van de Duitse regering over de miljoenenhulp aan Oekraïne. Het filmpje is vrij eenvoudig te herkennen als een product van Russia Today. Maar wat propaganda betreft, mag het Westen ook gerust de hand in eigen boezem steken. Heil Zelenski Russia Today verspreidde een propagandafilmpje over een 'doorsneegezin' in een huis in Duitsland dat leeggeroofd wordt door Duitse militairen. Alles dragen ze onder vrolijke marsmuziek het huis uit. Incluis de nog aangesloten televisie die…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Op sociale media verscheen zogenaamd een boodschap van de Duitse regering over de miljoenenhulp aan Oekraïne. Het filmpje is vrij eenvoudig te herkennen als een product van Russia Today. Maar wat propaganda betreft, mag het Westen ook gerust de hand in eigen boezem steken.

Heil Zelenski

Russia Today verspreidde een propagandafilmpje over een ‘doorsneegezin’ in een huis in Duitsland dat leeggeroofd wordt door Duitse militairen. Alles dragen ze onder vrolijke marsmuziek het huis uit. Incluis de nog aangesloten televisie die een schreeuwende Olaf Scholz laat zien. Daarna hangt het hoofd van de militairen een portret van Zelenski op. Ze gaat in de houding staan en roept ‘Heil Zelenski’. Als klap op de vuurpijl wordt een knuffelluipaard – ein Leopard! – uit de handen van het kind des huizes gerukt. De opname sluit af met de boodschap: ‘Meer dan 22 miljard euro zijn sinds begin 2022 uit het Duitse staatsbudget naar Oekraïne gegaan – pers- en voorlichtingsdienst van de Duitse regering.’ Tekst gaat verder onder de videoclip.

Overheids- of desinformatie

De Duitsers worden gespeeld door Russische acteurs. Er is veel geld gemoeid met de opname en verspreiding van dit soort filmpjes. Russia Today wekt de schijn dat dit een officiële boodschap bevat van de Duitse regering.

De Duitse inlichtingendienst BND waarschuwt: ‘Desinformatie is valse of misleidende informatie, opzettelijk verspreid om het publiek te verontrusten, de vorming van de publieke opinie te beïnvloeden, de eigen activiteiten te verbergen en ervan af te leiden, emoties rond controversiële debatten te versterken en sociale spanningen op te voeren, maar ook om het wantrouwen in overheidsinstellingen en overheidsacties aan te wakkeren.’

Het Westen doet niet veel beter

Toch zal het filmpje van het Kremlin zorgen voor onrust in Duitsland. De scenaristen spelen namelijk in op druk besproken thema’s. De geloofwaardigheid wordt bovendien versterkt door overheden en grote media in de westerse wereld. Te beginnen met misplaatste coronamaatregelen die geen enkele kritiek mochten krijgen tot de aanhoudende stroom doemberichten over het klimaat die via officiële weerdiensten en codes rood via smartphone en laptop bij de gebruiker binnenstromen.

Onder de titel ‘Zomer 2023 wereldwijd met afstand de warmste ooit gemeten’ berichtte de Nederlandse nieuwsdienst NOS: ‘De temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 16,77 graden en dat is 0,66 graden hoger dan het gemiddeld in de jaren 1991 tot en met 2020 was.’ Het bestuur van Copernicus, het ‘klimaatbureau van de EU’ verklaarde: ‘We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, die een impact hebben op de samenleving en op ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen’. De pr-machine die achter zulke berichten zit werd al uitgebreid besproken bij Doorbraak.

En zo zijn er meer voorbeelden van van bovenaf opgelegde ‘waarheden’ die de burger door de strot moeten worden geduwd. Russia Today besteedde als enig groot mediaplatform in westerse landen veel aandacht aan demonstraties tegen coronamaatregelen. Het propagandaorgaan van het Kremlin liet daarbij volop Europese en Amerikaanse tegenstanders van de overheidsrestricties aan het woord. Uiteraard vergaten ze daarbij te vermelden dat de maatregelen in Rusland harder en strenger waren dan in de meeste andere landen.

Betaalde feitencheckers

Om Russia Today en consorten te ‘ontmaskeren’ werd in Duitsland het onafhankelijke medium CORRECTIV opgericht. In Duitse huis-aan-huis bladen is steevast een halve pagina gereserveerd voor dit journalistencollectief. Op haar website schrijft de organisatie: ‘Gerichte desinformatie wordt gebruikt om onze samenleving te verdelen, haat te zaaien of zaken te doen. Als onderdeel van een internationaal netwerk van feitencheckers gaan we dit tegen en ontmaskeren we desinformatie, geruchten en halve waarheden.’

CORRECTIV vaart onder de vlag van onderzoeksjournalistiek. Een interessant begrip dat de ‘gewone’ journalist kennelijk een extra stempel van geloofwaardigheid moet verlenen. Het collectief zou rondkomen van donaties door privépersonen en stichtingen en daardoor ‘volkomen onafhankelijk zijn’. Maar naast de Luminate Omidyar Network Foundation geleid door de stichter van eBay maakt ook de EUR Climate Foundation volgens het jaarrapport deel uit van de gulle gevers die onafhankelijke journalistiek garanderen… Het propaganda-mes snijdt aan twee kanten.