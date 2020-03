Help, mijn hond zit in lockdown!

De coronapandemie houdt ons land in een lockdown light, met het vooruitzicht op nog minstens twee weken van hetzelfde. Buiten wandelen of fietsen wordt aangemoedigd, maar wat als de regels nog verstrengen? Van alle huisdieren worden honden door een eventuele verstrenging het hardst getroffen. Zij hangen namelijk heel erg van hun baasjes af voor hun dagelijkse beweging. Gelukkig zijn er genoeg activiteiten die je met ‘Bobby’* perfect binnenshuis kan doen. In deze reeks krijg je tips over hoe je je kwispelende kameraad kan bezighouden tijdens de lockdown.

De coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen hebben een heleboel gevolgen voor ons dagelijkse leven, en die gevolgen voelen ook onze huisdieren. Hoewel we nog mogen gaan wandelen en het duidelijk is dat we dat ook massaal doen, de kans bestaat dat de maatregelen nog verstrengen. Mocht het alsnog tot een volledige lockdown komen zijn er gelukkig manieren om de overtollige energie en verveling van onze geliefde viervoeters te laten afvloeien. Wat dacht je van spelletjes om binnenshuis met je hond te spelen?

Waarom samen spelen?

Spelen met je hond is zowel voor hem als voor jezelf voordelig. Het is een andere, intensievere manier om hem beweging te geven en het versterkt ook nog eens jullie band. Je maakt je hond slimmer en voorkomt dat hij uit verveling je huis gaat slopen of uit frustratie veel gaat blaffen.

In deze onzekere tijden zorgt het er bovendien voor dat jij een zinvolle, leuke en positieve bezigheid hebt om je af te leiden van het angstaanjagende nieuws dat constant op je afkomt (tip: leg je gsm weg tijdens het spel). Mentale uitdagingen zijn ook erg vermoeiend voor een hond: een kwartier intensief spelen kan vermoeiender zijn dan een uur wandelen!

Vandaag komt een spelletje aan bod dat het instinct van honden sterk aanspreekt: speuren.

Speuren

Speuren is zo mogelijk nog vermoeiender dan hersenspelletjes (waar we later op terugkomen), omdat je van je hond vraagt om niet alleen na te denken maar ook zijn zintuigen te gebruiken. Maak je de uitdaging nog wat groter met bijvoorbeeld hindernissen, dan moet hij dat ook nog eens combineren met de coördinatie van zijn poten. Een hele kluif!

De voorbereiding

Plaats, voor je start, je hond in een andere ruimte zodat je je rustig kan opstellen. Zodra Bobby veilig weg zit, neem je er wat eten of een favoriet speeltje bij. Elke hond is anders, en waar de ene heel erg ingesteld is op voer kan dat voor de andere minder zijn. Ga dus op zoek naar iets dat jouw hond heel graag krijgt zodat de motivatie zo hoog mogelijk ligt. Dat kunnen brokjes van zijn dagelijkse portie voer zijn, speciale snoepjes of lievelingsspeeltjes. Als je hond niet vertrouwd is met speuren is het een idee om voor snoepjes te kiezen die hij niet te vaak krijgt. Die hebben een andere geur dan zijn dagelijkse brokken en zullen hem extra hard motiveren om zijn neus te volgen.

Verstop de snoepjes of speeltjes van Bobby in de ruimte waar je gaat spelen. Let ook hier op dat je het niet te moeilijk maakt. Het moet leuk blijven en zeker geen bron van frustratie worden! Je kan altijd geleidelijk aan de moeilijkheidsgraad opbouwen als het goed gaat, we zitten nog wel even thuis…

Beloningen

Ga de beloningen in het begin dus niet te ver of op moeilijk te vinden plaatsen leggen, maar vrij dicht bij waar je hond zich bevindt en ook redelijk dicht bij elkaar. Je wil natuurlijk ook niet dat hij opgeeft zodra hij het eerste snoepje heeft gevonden.

Je kan bijvoorbeeld brokjes eten achter de tafelpoten leggen, met eventueel een spoortje ertussen zodat hij zeker goed zijn neus volgt en het andere vindt. Laat die stoelen maar staan, daar tijdens de speurtocht ook nog eens over en rond moeten stappen is een extra uitdaging en maakt het spelletje nog wat vermoeiender. Elke hond zal dit ook anders oplossen. Sommigen zullen onder de stoelen doorkruipen, anderen vinden wel een manier om er omheen te raken.

En start!

Eens de beloningen verstopt zijn, kan je je hond gaan halen. Je kan hem, voor je hem de ruimte in laat, een commando geven dat je telkens koppelt aan het speuren, zoals ‘zoek’. Dan heeft Bobby tegen het einde van de crisis ineens ook een nieuw trucje geleerd!

Probeer je hond rustig zelf te laten zoeken en ga bijvoorbeeld niet constant dat commando herhalen. Door die herhaling wordt je commando gewoon een hol geneuzel, een soort van ruis waar Bobby niet meer gaat op letten. Lijn je commando’s altijd goed af, en vertrouw je hond; hij is hier letterlijk voor gemaakt.

Krijg je hem niet gestart omdat hij het niet begrijpt, het niet kent of te klein is (denk aan een puppy), dan is er helemaal niets mis met hem op weg te zetten door het hem te tonen. Laat hem je hand volgen door die voor zijn snoet te presenteren en dan rustig naar de plek te gaan waar je Bobby wil hebben. Verhoog eventueel de motivatie om je hand te volgen door een koekje vast te houden en dat neer te leggen op de plek waar je hem naartoe wil brengen.

Doorzoeken of onderbreken

Eens je hond de eerste beloning heeft gevonden, kan je op twee manieren verder spelen. Of je laat hem zelf verder zoeken tot alles op is, of je gaat zijn spelletje onderbreken door hem na een vondst telkens terug naar de andere ruimte te lokken, daar te laten kalmeren en hem dan weer in de spelruimte te laten (vergeet je commando niet voor je hem weer aan het speuren zet).

Blijft je hond rustig verder zoeken, dan kan je hem gerust zelf laten doen. Veel honden raken echter wat te enthousiast, waardoor ze vergeten hun neus te volgen en al eens gefrustreerd kunnen raken. In dat geval is het een goed idee om het spel even te onderbreken en eerst die rust te vragen voor hij nog eens mag zoeken. Het is ook nog een pak uitdagender zo, want ook van grote opwinding naar rust gaan is iets dat focus vraagt van je hond, en hem dus energie kost. Blijf vooral zelf kalm wanneer je van je hond verwacht dat hij rustig wordt. Breng hem naar de andere ruimte en negeer hem even tot hij zelf kalmeert.

Stop tijdig

Lang zoeken is voor een hond erg uitputtend, en wanneer een hond uitgeput raakt kan dat tot frustraties leiden. Zo ver wil je het niet laten komen, want dan is er voor geen van jullie beiden nog lol aan. Het moet een positieve ervaring zijn voor Bobby, zodat hij de volgende keer zeker opnieuw wil meespelen en gemotiveerd zal zijn wanneer je het een beetje uitdagender maakt. Blijf dus geen beloningen verstoppen wanneer je ziet dat het goed gaat, maar stop tijdig en op een positieve noot.

Heeft hij dat laatste snoepje gevonden? Prima! Pak ‘m eens goed vast, kroel even over zijn hoofd, vertel hem wat een flinke Bobby hij is geweest en ga met hem naar zijn favoriete slaapplekje. De kans is groot dat hij zelf gaat liggen en prompt in slaap valt, maar je kan hem ook helpen door erbij te gaan zitten en nog even te knuffelen of hem een groot kauwbot te geven. Opnieuw, geef het voorbeeld en wees vooral zelf heel rustig als je dat van je hond verwacht.

Na zo’n leuk moment samen zal Bobby waarschijnlijk snel heerlijk liggen dromen van zijn leuke ervaring. De kans is groot dat jij intussen zelf zit te grijnzen omdat je je beste vriend zo een leuk moment hebt bezorgd. Een zorgeloos moment, zonder de stress van de constante stroom aan doemberichten. Zo komen jullie samen deze beproeving door, en kunnen jullie voor je het weet weer samen op avontuur trekken.

*of Fido, Max, Brutus, Pluisje, Ygor…