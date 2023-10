Herberekening verzekeringspremies door klimaatverandering is ‘nattevingerwerk’

Half september kwamen de internationale herverzekeraars samen op een conferentie in Monaco. De grote maatschappijen kondigden de verhoging van de premies aan, naar eigen zeggen een gevolg van de stijgende schadekosten door klimaatgerelateerde rampen. 'Vorig jaar verhoogden we de prijzen voor de vastgoedverzekeringen met 40 tot 50 procent', meldt Jean-Paul Conoscente aan het gespecialiseerde medium Business Insurance. 'We verwachten niet dat de prijzen dit jaar even sterk zullen stijgen, maar het wordt wel een cijfer met twee getallen.' Geen excuusprijzen…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Half september kwamen de internationale herverzekeraars samen op een conferentie in Monaco. De grote maatschappijen kondigden de verhoging van de premies aan, naar eigen zeggen een gevolg van de stijgende schadekosten door klimaatgerelateerde rampen. ‘Vorig jaar verhoogden we de prijzen voor de vastgoedverzekeringen met 40 tot 50 procent’, meldt Jean-Paul Conoscente aan het gespecialiseerde medium Business Insurance. ‘We verwachten niet dat de prijzen dit jaar even sterk zullen stijgen, maar het wordt wel een cijfer met twee getallen.’

Geen excuusprijzen

‘Dit soort verhogingen is nattevingerwerk, omdat niemand exact kan inschatten wat het effect van de klimaatverandering zal zijn en hoe sterk de temperaturen stijgen’, redeneert verzekeringsexpert en docent economie Gertjan Verdickt (KU Leuven). Toch zal de klimaatverandering geen excuus kunnen zijn voor platte prijsverhogingen, voorspelt hij. ‘Dat kunnen de verzekeringsgroepen zich commercieel niet veroorloven. De competitie is te groot. Wij zijn prijzen kunstmatig optrekt, verliest marktaandeel.’

‘De kosten die verband houden met natuurrampen stijgen elk jaar met 5 en 7 procent’, weet Hein Lannoy, directeur van de verzekeringsfederatie Assuralia. ‘Elk jaar verhogen wereldwijde herverzekeraars de kostprijs. Uiteraard zal dat ook de premies in België beïnvloeden.’

Verdeling risico

Tussen 2019 en 2022 steeg de schade door storm- en overstromingsschade in ons land van 337 miljoen naar 650 miljoen, met een piek van 2,8 miljard euro in het rampjaar 2021. In België is er trouwens een specifiek probleem. Lannoy: ‘Het is voor Belgische verzekeraars moeilijker geworden om zich in te dekken bij herverzekeraars. Er is nog altijd geen evenwichtig akkoord tussen de sector en de overheden over de schaderegeling bij grote natuurrampen. De limieten van tussenkomst voor de verzekeraars werden eenzijdig opgetrokken. Er is evenmin een oplossing over de rol van de overheid, wanneer een limiet wordt overschreden. Dat creëert rechtsonzekerheid.’

Bij de overstromingen in Wallonië heeft de sector alle schade op zich genomen, ook degene waar ze wettelijk niet toe verplicht wordt. Maar er is een limiet aan die financiële mogelijkheden. Lannoy: ‘Als er nog eens zo’n overstromingsramp gebeurt als in 2021, leidt dat tot chaos.’ ‘Dat is voor een deel paniekzaaierij’, antwoordt Verdickt. ‘De berekening van dit soort risico’s is nu eenmaal het businessmodel van de sector.’

Onverzekerbaar

Wereldwijd zijn de verzekerde bedragen als gevolg van rampen door de klimaatverandering, in de eerste helft van 2023 op jaarbasis gestegen van 48 naar 50 miljard, berekende de herverzekeringsgroep Swiss Re. Bijna 70 procent van de premies zal uitgekeerd worden in gebieden die getroffen waren door de Amerikaanse weersperikelen. Een derde van de Amerikaanse huishoudens zag de verzekeringspremie voor hun huis stijgen door de hogere risico’s. ‘We evolueren naar een situatie waar bepaalde streken in de VS onverzekerbaar worden’, verwacht Dave Jones, directeur Climate Risk Initiative aan de University of California, in The Economist.

Ook in ons land houden verzekeraars rekening met de ligging van de verzekerde woning voor het risico op natuurrampen (overstroming, aardbeving, aardverschuiving, droogte). ‘De verzekeraar beschikt over eigen statistieken en analyses op basis van de schadegevallen in het verleden en checkt ook of de woning gevestigd is in een officiële risicozone voor overstromingen’, aldus Peter Wiels van Assuralia. ‘Voor zover we weten wordt er niet verschillend getarifeerd in de brandverzekering voor het risico van bijvoorbeeld stormen aan de kust.’

Het risico is klein dat verzekeringsmaatschappijen zich bij ons terugtrekken uit bepaalde regio’s die hogere risico’s inhouden, zoals aan de rivieren of langs de kust. Verdickt: ‘Geeft een verzekeraar forfait, staat er onmiddellijk een concurrent klaar om die klanten over te nemen.’