Herfstbooster wordt onterecht aanbevolen in vaccinatie-uitnodiging

Tienduizenden Vlamingen tussen 18 en 64 jaar kregen de voorbije weken een brief waarin de herfstbooster hen onterecht werd aanbevolen. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is de fout te wijten aan een programmatiefout in de automatische opmaak van de uitnodigingsbrieven. Het agentschap heeft die fout ondertussen rechtgezet en plaatste een correctie met excuses op de website.

Groot was de verbazing toen ondergetekende dit weekeinde zijn uitnodigingsbrief opende en vaststelde dat de herfstbooster voor hem werd aanbevolen. Volgens de richtlijnen geldt een expliciete aanbeveling enkel voor 65-plussers met immuniteitsproblemen. Na een vraag om uitleg maandag aan Zorg en Gezondheid – ondergetekende is jonger dan 65, zonder immuniteitsproblemen en woont niet alleen – kwam dinsdagochtend een antwoord van woordvoerder Joris Moonens.

Programmeerfout

‘Er zijn inderdaad verkeerde uitnodigingsbrieven verstuurd naar de mensen tussen 18 en 64 jaar die verwezen worden naar een vaccinatiecentrum waar niet automatisch een afspraak wordt gemaakt. Door een programmatiefout in het drukklaar maken van de brieven voor die centra staat daar foutief vermeld dat de vaccinatie aanbevolen is. Voor alle duidelijkheid, in de brieven waarin al een automatische afspraak verwerkt is, staat de informatie wel correct. Daar wordt het vaccin alleen aangeboden, niet aanbevolen.’

‘Deze programmeerfout kwam dus enkel voor in de uitnodigingen voor vaccinatiecentra die geen automatische afspraak voorzien, en dat voor de leeftijdsgroep 18 tot 64. Door een foutieve codering kregen die brieven de verkeerde inleiding mee, waarin dan de zin staat dat het vaccin wordt aanbevolen. Ik moet daar bij zeggen dat de informatie op de achterkant wél correct vermeld staat voor wie de vaccinatie wordt aanbevolen. Het gaat hier om een spijtige vergissing.’

Over hoeveel foute uitnodigingen er verstuurd zijn, blijft Moonens vaag. ‘Het gaat toch over ongeveer de helft van de tot nu toe verstuurde uitnodigingen.’

Bij het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) is men intussen ook op de hoogte. Woordvoerster Carmen De Rudder meldt dat Zorg en Gezondheid ondertussen alles in het werk heeft gesteld om de fout te herstellen. ‘Er is een rechtzetting gepubliceerd op de website laatjevaccineren.be. Het agentschap biedt ook excuses aan voor de fout. Wij werden maandag op de hoogte gebracht door Zorg en Gezondheid. Zij hebben ondertussen de fout rechtgezet waardoor vanaf maandag enkel nog brieven met de correcte inleiding vertrekken. We sturen wel geen nieuwe brieven met een rechtzetting naar de ontvangers van de foute versie. Dat zou alleen maar voor verwarring zorgen. Voor het merendeel van die mensen is het vaccinatiemoment ook al achter de rug.’

Fout al langer gekend

Opmerkelijk: de fout was al langer bekend. Enkele weken geleden kwam er al een melding binnen bij Zorg en Gezondheid, zo vertrouwde Moonens ons toe. Vreemd genoeg stelde Elke Sleurs (N-VA) dinsdag in de commissie Volksgezondheid een vraag over de uitnodigingsbrieven met onterechte aanbeveling. Zowel het kabinet Crevits als Zorg en Gezondheid waren dus al geruime tijd op de hoogte van het feit dat er foutieve brieven werden verstuurd. Een fout die als medische fout beschouwd kan worden.