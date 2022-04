Herstelbetalingen voor zwarte Amerikanen

Op 29 maart vond een interessante stemming plaats die het debat over herstelbetalingen aan zwarte Amerikanen nieuw leven inblaast. De reparations task force (‘werkgroep herstelbetalingen’) van de staat Californië stemde voor een aanbeveling waarbij zwarte Amerikanen die hun afstamming kunnen herleiden tot een in slavernij gehouden man of vrouw in aanmerking komen voor nog nader te definiëren herstelbetalingen. Ook zwarte Amerikanen zonder voorouder-slaaf die in de 19de eeuw in de Verenigde Staten arriveerden vallen onder het toepassingsgebied omwille van het…

Op 29 maart vond een interessante stemming plaats die het debat over herstelbetalingen aan zwarte Amerikanen nieuw leven inblaast. De reparations task force (‘werkgroep herstelbetalingen’) van de staat Californië stemde voor een aanbeveling waarbij zwarte Amerikanen die hun afstamming kunnen herleiden tot een in slavernij gehouden man of vrouw in aanmerking komen voor nog nader te definiëren herstelbetalingen. Ook zwarte Amerikanen zonder voorouder-slaaf die in de 19de eeuw in de Verenigde Staten arriveerden vallen onder het toepassingsgebied omwille van het gevaar op illegale gevangenneming dat zij ervaarden.

Herstelbetalingen

Het debat over de noodzaak en wenselijkheid van een – al dan niet monetaire – vergoeding voor zwarte Amerikanen maakt deel uit van het breder debat over historisch en actueel, werkelijk en vermeend, systematisch of ‘institutioneel’ racisme in de VS. Vier van de negen leden van de task force verkozen immers een toepassing die alle Afro-Amerikanen omvatte, ongeacht hun afstamming, omwille van de raciale discriminatie die zij doorheen de gehele wordingsgeschiedenis van het land ervaarden.

De werkgroep nam nog geen aanbevelingen aan over de vorm en inhoud van de herstelbetalingen. De meest evidente manier is een cash betaling van een nader te bepalen bedrag aan nakomelingen van zwarte slaven. Alternatieven zijn het rentevrij aanbieden van woningleningen om zwart woningbezit en intergenerationeel vermogen te stimuleren, het kosteloos aanbieden van middelbaar en/of hoger onderwijs en het creëren van een overheidsfonds dat uitsluitend investeert in ondernemingen van afstammelingen van zwarte slaven.

Kwantificatie

Het principe van herstelbetalingen stoot op heel wat weerstand. Ten eerste omdat het bijzonder moeilijk is om te kwantificeren in welke mate een nakomeling in 2022 lijdt onder het loutere feit dat zijn voorouder slaaf was. Bovendien is vermogensdifferentiatie een netelige kwestie: moeten afstammelingen van slaven die het ondertussen ‘gemaakt hebben’ in Amerika nog steeds de begunstigde zijn van herstelbetalingen? En zo ja, moeten zij evenveel ontvangen – in cash of in natura – als een slavennakomeling die nog steeds of opnieuw arm is?

Het strookt niet met het rechtvaardigheidsgevoel van heel wat mensen dat een rijke Afro-Amerikaan wiens voorouders slaven waren, maar die nu goed boert, zou kunnen rekenen op financiële bijstand, terwijl arme blanke, Latino of Aziatische Amerikanen niet kunnen genieten van dit voordeel. Een ‘vermogenstoets’ zou een oplossing kunnen bieden, met als risico evenwel dat het leed van slaven met welvarende nakomelingen geminimaliseerd dreigt te worden.

Gerechtigheid

Bovenstaande vormt een probleem vanuit het perspectief van het slachtoffer, zijnde de zwarte slaaf en zijn afstammelingen. Een vergoedingsmechanisme impliceert evenwel niet enkel een vergoede partij, maar ook een vergoeder, zijnde de dader van onrecht. En het is daar dat het schoentje het meeste knelt. Het moderne strafrecht gaat immers uit van een duidelijke dader-slachtofferband. Begaat de dader een strafbaar feit, dan is het aan hem of haar om zijn slachtoffer(s) te vergoeden. Is er geen slachtoffer, dan is geen vergoeding mogelijk. Idem als er geen dader is, of als die er niet meer is.

Tegenstanders van herstelbetalingen argumenteren dat er geen slavenhouders meer zijn in de Verenigde Staten. Bijgevolg zal de vergoedingsplicht op de schouders vallen van Amerikanen die niets te maken hebben met het in 1865 afgeschafte instituut. Bovendien zou het niet enkel een verbintenis zijn voor Amerikanen die afstammen van slavenhouders (en minstens indirect profiteerden van slavenarbeid), maar zouden alle Amerikanen gebonden zijn de rekening te vereffenen.

Groepen of individuen

Blanke Amerikanen in het zuiden van het land vrezen dat zij gestraft zullen worden voor de zonden van hun voorouders. Niet geheel onterecht, aangezien de meest logische groep die zal moeten opdraaien voor een herstelbetalingsplan die is met een familiale bloedband met de ‘zondaars’. Maar dat zij, samen met de rest van de Verenigde Staten die niet binnen het toepassingsgebied van het herstelplan vallen, (indirect of direct) financieel nadeel zouden ondervinden om een historisch onrecht te remediëren, gaat in tegen de typisch Westerse definitie van ‘gerechtigheid’.

Het Westerse idee van gerechtigheid of rechtvaardigheid gaat immers uit van de premisse dat iedereen opdraait voor zijn eigen, en enkel voor zijn eigen, misdaden, wettelijk of moreel. De idee dat men als groep verantwoordelijk is voor de misbruiken van een andere groep omdat men bepaalde karakterkenmerken met hen deelt, leunt dicht aan bij ‘collectieve verantwoordelijkheid’, een (juridisch) concept met een lelijke geschiedenis.

Positieve discriminatie

Blanke Amerikanen halen – niet onterecht – aan dat iedere herstelbetaling die de vorm aanneemt van ‘positieve’ discriminatie ten voordele van zwarte Amerikanen ook ‘negatieve’ discriminatie van blanke Amerikanen betekent. En naast collectieve verantwoordelijkheid kent ook raciale discriminatie een verontrustende voorgeschiedenis.

Het advies van de Californische werkgroep is nog onvolledig en in ieder geval niet bindend. Maar in de progressieve ‘Golden State’, waar een Democratisch – grote ‘d’ – parlement en een Democratische gouverneur de plak zwaaien, zal er meer dan waarschijnlijk voldoende politieke animo zijn om de aanbevelingen van de task force te implementeren. En wat in Californië – een staat met zo’n 40 miljoen inwoners, de vijfde grootste economie ter wereld en cultuurtempel Hollywood – gebeurt, heeft hoe dan ook een impact op de rest van de Verenigde Staten en op de westerse wereld.