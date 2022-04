Het AVROX debacle: de mondmaskermiserie

Herinnert u zich het schandaal met de AVROX-mondmaskers? Nadat toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block onze Belgische pandemiestock van miljoenen mondmaskers – opgeslagen in een militaire loods in Namen – had laten vernietigen, besloot de Belgische regering, als zowat enige in Europa, iedereen van een gratis mondmasker te voorzien.

Luxemburgse postbusfirma

Er werd via Defensie een aanbestedingsprocedure opgestart. Uiteindelijk won een frauduleuze Luxemburgse postbusfirma geleid door een louche Libanese miljonair en een al even louche Franse ex-voetbalspeler de gunning en werden – met de nodige vertraging – 15 miljoen mondmaskers ter waarde van een kleine 40 miljoen euro geleverd.

Giftig

We moesten ze gaan ophalen bij de apotheek, maar miljoenen mensen deden dat niet omdat ze intussen al lang voorzien waren, onder meer door de inspanningen van lokale besturen. Daarbij kwam het nieuws dat de mondmaskers niet veilig waren omdat er bepaalde giftige partikels in zouden zitten.

Groen

Collega en kamerlid Michael Freilich beet zich van bij het begin vast in het dossier. Hij vermoedde fraude en onregelmatigheden bij de toewijzing van AVROX als leverancier.

Hij werd overladen met kritiek en beschimpingen vanuit Defensiemiddens, maar ook door Groen Kamerlid Wouter Devriendt die 100% aan de kant van de meerderheid ging staan. Een voorbode op de groene regeringsdeelname.

Vrijwel zeker opgelicht

De kritiek verstomde toen vorig jaar op 4 mei het gerecht in meerdere landen huiszoekingen deed naar aanleiding van dit dossier. ‘Het Brusselse parket heeft vermoedens van oplichting, witwassen en fraude in het gerechtelijk onderzoek naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij het Luxemburgse AVROX.’ luidde de mededeling.

Op 7 december 2021 werden vier mensen officieel in verdenking gesteld. De Belgische staat werd ‘vrijwel zeker’ opgelicht.

Vernietiging

Defensie heeft nu de vernietiging gevraagd van het overschot van 7 miljoen mondmaskers die nooit werden opgehaald. Kostprijs: 17,3 miljoen euro, plus de vernietigingskosten.

De cirkel is rond. Het debacle compleet.