Het broeikaseffect van Zuhal Demir en Tinne Van der Straeten

O België, klein België. Triangel gewrongen tussen kaasstolpen en champagnekurken. Land van leeuwen en hanen. Land van de eeuwige consensus van flets beleid. Waar koningen arm zijn aan een koninkrijk en armen rijk zijn aan armoedebeleid. O België, klein België. Berg uw ambitie tot wereldverbeteraar. Wees stil! Supervrouwen van oorverdovend snertgekakel. Zit neer! Pedante tafelspringende stemmenronselaars. Buig! Protserige feldwebels van het zevende knoopsgat. O België, klein België. Werk samen. Bestuur. Realiseer. Verbeter. Kutfederalisme Het samenwerkingsfederalisme wordt tegenwerkingsfederalisme omwille van dictaatfederalisme…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

O België, klein België. Triangel gewrongen tussen kaasstolpen en champagnekurken. Land van leeuwen en hanen. Land van de eeuwige consensus van flets beleid. Waar koningen arm zijn aan een koninkrijk en armen rijk zijn aan armoedebeleid. O België, klein België. Berg uw ambitie tot wereldverbeteraar. Wees stil! Supervrouwen van oorverdovend snertgekakel. Zit neer! Pedante tafelspringende stemmenronselaars. Buig! Protserige feldwebels van het zevende knoopsgat. O België, klein België. Werk samen. Bestuur. Realiseer. Verbeter.

Kutfederalisme

Het samenwerkingsfederalisme wordt tegenwerkingsfederalisme omwille van dictaatfederalisme of uit wraakfederalisme. De neologismen vliegen ons om de oren in deze pathetische politieke kolder van energieabsurdisme. Het is gewoon kutfederalisme. Hoe zit het nu ook alweer?

De federale gasminister Tinne Van der Straeten heeft in 2025 extra gas nodig voor nieuwe gascentrales. Prompt voorziet Vlaams minister voor leefmilieu Zuhal Demir extra gas voor haar federale collega door in Vlaanderen het privéverbruik in 2025 serieus te beperken. Tot daar een leuk één-tweetje.

Pro global warming

Tinne Van der Straeten heeft voor haar groen klimaat(on)bewust beleid ook gascentrales nodig die CO2-uitstoten – de pipi-langkousstaartjes van Greta Thunberg krullen hierbij van groene woede. Zuhal Demir weigert de bouw van de gascentrale. Niet omwille van de klimaatverstorende CO2-uitstoot. Neen. Daar zit ze op dezelfde lijn van pro global warming als federale Tinne. Zuhal weigert de vergunning omdat de gasfabriek te veel stikstof uitstoot.

Maar zonder die gascentrale kan Tinne dan weer de CO2-neutrale kerncentrales niet sluiten. Of het nu tegenwerkingsfederalisme, dictaatfederalisme of wraakfederalisme is, het is een doorgeslagen klimaatprofilering van eco-fundi’s en eco-realo’s. Hun bullshit-uitstoot zorgt voor het aliëneren van de kiezer en de verelendung van de politiek. Het Vlaams Belang en de PVDA danken u, voor deze electorale groeispurt.

Speelplaatsspektakel

Het intrieste van dit politiek speelplaatsspektakel is dat Vivaldi al lang een oplossing heeft voor dit probleem. Er is misschien geen planeet B, maar geen kat die gelooft dat Van der Straeten geen plan B heeft. Al zeker niet als je weet dat Zuhal Demir en de N-VA deze demarche reeds vorig jaar breed lachend en zelfvoldaan aankondigden. Vivaldi wil nu eerst de N-VA maximaal beschadigen door linkse inktkoelies in te huren voor een karaktermoord op Zuhal Demir.

Daarna, binnen een week of zo, komt dan de grote peripetie waar Van der Straeten als deus ex machina de oplossing brengt voor haar broeikasbeleid van CO2-uitstotende gascentrales. Zowaar de groenste realisatie van de groenste regering ooit. Bla, bla, bla.

Uit de kernuitstap stappen

Voor mij is de discussie over de kerncentrales eenvoudig. De Vivaldioten hebben in hun regeerlitanie vooropgesteld dat ze de kerncentrales zouden sluiten tenzij de bevoorradingszekerheid in gedrang kwam of de impact op de elektriciteitsprijzen te groot werd.

Wel! De gasfactuur is verdriedubbeld. De elektriciteitsprijzen verdubbeld. Meer energie produceren met gas is bijgevolg een Vivaldiotisme. Als de federale regering zijn eigen akkoord wil respecteren kan ze niet anders dan uit de kernuitstap stappen en geen nieuwe gascentrales bouwen.

3B-beleid

Na de groene LEZ-oplichterij plaatsen geldgeile burgemeesters nu ook commerciële doe-het-zelf-flitspalen, die ons met GAS-boetes verstikken. Verkeerssmurf Lydia Peeters laat sinds 1 februari van dit jaar de steden en gemeenten toe om alle geflitste snelheidsovertredingen beneden de 50km/u in de gemeentelijke schatkist te storten. Onmiddellijk zagen we een wildgroei van zones 30-50 km/u. Er is sprake van ongeveer 1000 extra zones waar sinds 1 februari niet sneller mag gereden worden dan Wout Van Aert.

Onze geldzuigende overheden voeren een ‘3B’-beleid: belastingen, boetes, betalen. Om de burger maximaal te pluimen worden nu contracten afgesloten met boetejagende privébedrijven. Voor het vergroten van de pakkans en om de boetejagers te faciliteren worden zelfs verkeersremmers zoals: verkeersdrempels, straatjuwelen en verkeerssluizen, verwijderd. Door de commercialisatie van de flitsmanie staar ik meer op mijn kilometerteller dan naar de weg. Veilig? Uiteraard niet. Het privatiseren van geldgeile boetejagers verschuift het doel van verkeersveiligheid naar winstmaximalisatie. Kassa, kassa! Katsjing, katsjing!

Dit was niet op de afbraak: