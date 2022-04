Het cordon hypocriet van Magnette, Prévot en Nollet

Het doel van dit cursiefje is de draak steken met de politiek en politici. Ik doe dit door de vinger op stinkende wonden te leggen en zo de radertjes in de bovenkamer van de lezers te oliën. Maar er zijn van die momenten waar ik, geraakt door medeleven, mijn missie uit de weg ga. Het menselijk drama ten huize Wilmès is daar een voorbeeld van. Mag ik bij deze Sophie Wilmès, haar man en haar gezin veel sterkte schenken en…

Het doel van dit cursiefje is de draak steken met de politiek en politici. Ik doe dit door de vinger op stinkende wonden te leggen en zo de radertjes in de bovenkamer van de lezers te oliën. Maar er zijn van die momenten waar ik, geraakt door medeleven, mijn missie uit de weg ga. Het menselijk drama ten huize Wilmès is daar een voorbeeld van.

Mag ik bij deze Sophie Wilmès, haar man en haar gezin veel sterkte schenken en vooral een goede afloop toewensen. Kanker is een sluipende moordenaar die in zijn bestrijding alle aandacht, inzet en steun meer dan verantwoordt. Het siert u, Sophie, dat u onbezoldigd verlof neemt, maar eerlijk, als er nu één situatie is waarop u het recht op behoud van wedde hebt, dan is het deze wel.

Als Sihame El Kaouakibi gedurende meer dan één jaar, door een geveinsde ziekte, blijvend onterecht 5000 euro per maand op zak mag steken, dan hebt u overvloedig het recht om uw wedde te behouden om de strijd van uw man tegen deze vreselijke ziekte samen met hem aan te gaan. Ik mag hopen dat zelfs Poetin-boys Raoul Hedebauw en Jos D’haese deze empathische mening delen. Maar kom asjeblief ook snel terug ,Sophie! Want uw vervanger, Mathieu Michel – de door nepotisme omhoog gepiloteerde beleidsanalfabeet – kan geen drie zinnen zeggen zonder dat er vier verkeerd zijn.

De paasuitstap van De Croo.

Alexander de kleinen van de De Croo’s, koos deze paasvakantie voor een rondreis in Europa. Vorig jaar ging hij in den duik skiën in Courcheval betaald door mediamagnaat Christian Van Thillo. Dit jaar besliste hij om, open en bloot, op kosten van onze lege schatkist, zich te goed te doen aan een snoepreisje naar Slovakije, Polen, Roemenië en Moldavië. Naar goede liberale traditie van zijn illustere voorgangers Guy Verhofstadt en Charles Michel, is hij er de grote jan gaan uithangen en sinterklaas gaan spelen met óns geld.

In zijn zog huppelden een roedel uitverkoren persjockeys met hem mee. Deze hondstrouwe schrijfyuppies kregen een eigen vliegtuig – dat waarschijnlijk op hernieuwbare energie vloog – om de blauwe glamourboy van de liberale elite de hemel in te schrijven op de juiste bladzijden van de geschiedenisboeken. De Croo sloot zijn paasvakantie af met een Thallasso-weekendje in Gent. Hij had nog een Bongobon liggen van voor corona die dringend opgesoupeerd moest worden. Voor dat verwenweekendje nam hij zijn federale regering en de ganse Nederlandse regering mee. Tussen de sauna en de massage deden de potverterende staatsruiveniers zich te goed aan champagnebraspartijen waar ze in hogere sferen lage discussies voerden. Het wellnessweekend werd afgesloten met een groepsfoto en een vacuüm gezogen besluit, dat ze de banden tussen beide landen nauwer gingen aansluiten.

Het cordon hypocriet

In de Waalse woke wereld is een langeafstandsraket met zestien kernkoppen ingeslagen op de partijhoofdkwartieren. De man met de vinger aan de trekker: Tom Van Grieken. Toen hij donderdagavond op TerZake in debat ging met George-Louis Bouchez, feliciteerde sluwe Tom hem met het doorbreken van het ‘cordon sanitaire’. In Franstalig België is het not done om in debat te gaan met het Vlaams Belang.

Nochtans in het parlement wordt er tijdens commissiezittingen en plenaire vergaderingen door parlementsleden van Ecolo, PS, PTB, Les Engagés en Défi duchtig gedebatteerd met het Vlaams Belang. Geen Waalse haan die er om kraait. En toch kan elke Waal deze debatten live volgen of uitgesteld bekijken via de videoverslagen van www.dekamer.be. Er ligt een ‘cordon hypocriet’ rond Wallonië.

Elke Waal kon in zijn moedertaal het 3 uur durende presidentieel debat van Le Pen en Macron integraal via Waalse zenders volgen. Geen probleem voor de hersenstam van de drie musketiers: Magnette, Prévot en Nollet. Maar een 20 minuten durend debat, op een Vlaamse zender, amper voor de helft in het Frans, tussen Van Grieken en Bouchez, kan niet. Tegen het hypocriet stinkend zweet van linkse zwanspolitici biedt een mondmasker van logica en realiteitszin geen soelaas. Helaas. Er is, denk ik, maar één deodorant voor en dat heet: bye bye Belgium.

Over bruine apen en steenezels

Terwijl wielrenner Yves Lampaert zich moest verontschuldigen omdat hij een onoplettende toeschouwer een ‘kalf’ noemde, werden voetbalsupporters die ‘bruine aap’ riepen naar Vincent Kompany vrijgesteld van vervolging. De woke-etiquette van de snowflake generatie schrijft voor dat mensen beledigen door vergelijking met dieren niet mag. Scheldwoorden zoals: ezel, kalf, steenezel, koe, uilskuiken, aap, olifant enz. moeten uit ons scheldpatrimonium geschrapt worden.

Maar een politieke partij en zijn 800.000 kiezers isoleren in wat bekendstaat als een schutskring rond zwijnen, koeien en ander vee, dat is geen probleem. De allegorie van het cordon sanitaire zou dus perfect een gepaternosterd zwijn kunnen zijn of een koe met neusring aan een schandpaal geketend. Dergelijke beledigende dierenterm en beeldspraak gebruiken is voor de wokies dan weer acceptabel. Zalig de armen van geest, want zij verliezen hun stem aan links.

