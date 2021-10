Het ‘Covid STOM Ticket’ van Vivaldioot Vandenbroucke

De socialisten van Vooruit introduceerden deze week de ‘Big Shit’. Een mislukt circus van Connerie Rousseau. De rode ijdeltuit is stilaan de Pipo de clown van de Belgische politiek geworden. Conner is de nar en slippendrager van Freaky Frank Vandenbroucke die politieke spelletjes en communicatiestratego speelt. Zonder de baxter van intelligentie van Frank is Rousseau niets meer dan een populistische woke-janet met rode neus en fake-smile. Hij hoopt een brug over de Rubicon te bouwen om zo de niet racistische…

De socialisten van Vooruit introduceerden deze week de ‘Big Shit’. Een mislukt circus van Connerie Rousseau. De rode ijdeltuit is stilaan de Pipo de clown van de Belgische politiek geworden. Conner is de nar en slippendrager van Freaky Frank Vandenbroucke die politieke spelletjes en communicatiestratego speelt. Zonder de baxter van intelligentie van Frank is Rousseau niets meer dan een populistische woke-janet met rode neus en fake-smile. Hij hoopt een brug over de Rubicon te bouwen om zo de niet racistische kiezers van het Vlaams Belang terug te winnen. Het is duidelijk. Rousseau wil geen betere maatschappij. Geen beweging die de systeemfouten van de huidige generatie politici herstelt, maar… meer kiezers. En het liefst Vlaams Belang-kiezers. Le nouveau shit est arrivé.

Het rijk van de beperktheid.

Het rijk van de vrijheid is het rijk van beperktheid geworden. Een dictatuur waar een communistische professor van volksmennerij de niet-gevaccineerden of zerovaxers stigmatiseert, discrimineert en verbant naar de vier muren van hun woning.

Straks krijgen we aparte cafés en restaurants voor zerovaxers. Ook aparte bussen voor zerovaxers, of aparte filmvoorstellingen voor zerovaxers. Met andere woorden een apartheidsbeleid op basis van denken en vrije wilsbeschikking. Is dat niet erger dan apartheid op basis van ras of gender?

Papieren vaccins

We krijgen een opsluiting en verbanning van zerovaxers vergelijkbaar met deze van de communards uit Parijs die in een andere vorm van democratie geloofden. Een verbanning van andersdenkenden die zich niet wilden vaccineren met een papieren vaccin welke geen besmetting voorkomt, geen ziekte vermijdt en het overlijden aan corona niet uitsluit. De coronavaccins zijn condooms waar je toch zwanger van wordt, een airbag die in je gezicht ontploft of een regenjas waar je druipnat van wordt.

Onze pornopremier wil nu een epidemiologische noodtoestand uitroepen en de pandemiewet activeren terwijl in Vlaanderen 92% van de volwassen bevolking gevaccineerd is. Als je nu de zwaarste medische noodtoestand moet uitroepen, beken je dan niet dat de vaccins kut zijn? Ook ik liet me trouw vaccineren. Waarom, vraag ik me nu af.

Covid Stom Ticket

Het Covid Safe Ticket(CST) is helemaal niet safe. Op café, in de fitness, in de bioscoop… loop ik evenveel kans om besmet te worden door een gevaccineerde als door een niet-gevaccineerde. Trouwens, het grootste aantal besmettingen komt voor bij kinderen tussen 0 en 12 jaar. Kinderen onder de 16 jaar hebben geen Covid STOM Ticket nodig in de Horeca.

Het CST remt in geen geval de besmettingen af. Het enige wat je bereikt is dat minder niet-gevaccineerden besmet geraken. Daar ben ik als gevaccineerde vet mee. Ik loop nog steeds evenveel kans op besmetting. Is dat mijn beloning om me te laten vaccineren?

De N-VA-val

De valse beloften die men ons inlepelde om ons tot vaccineren aan te zetten waren niets meer dan politieke communicatiespelletjes. Ik kan mij trouwens niet van de gedachte ontdoen dat deze coronacrisis geënsceneerd is omdat De Croo nog eens een ministerraad zou kennen waar iedereen aan het zelfde zeel trok.

Een CST-bocht van 180 graden liberale constipatie, met als toetje Jan Jambon en de N-VA met de broek aan de enkels zetten en aan de schandpaal nagelen. Mission accomplished.

Slappe Jan

Aan welke slappe pijp Jan Jambon hing in Dubai om Vlaanderen te verlappen aan het Covid STOM Ticket weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker. Als Bart De Wever naar de VRT moet afzakken om met deflatoire argumenten de inflatie van N-VA te stoppen, dan weet je dat er mega geblunderd werd. Bij een echec van kleinere omvang zendt de partij Peter De Roover of Valerie Van Peel. Het is maar een electorale ramp wanneer De Wever de schade moet herstellen.

Hoelang nog slikken de N-VA’ers de fratsen van Jambon? Tot wanneer zullen alle hardwerkende N-VA’ers de electorale belasting van Jambon nog betalen? De existentiële paradox van Jan is de keuze tussen de partij en zijn ijdelheid en portemonnee. De ervaring leert mij dan politici voor het laatste kiezen. Verras me Jan.

