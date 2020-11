Het cryptofascisme van Van Quickenborne

Stickie Quickie wil de muilkorf rond vrije meningsuiting verder aanspannen. De high van de Wetstraat doet zijn ballen naar links slaan en zijn hersencellen vreemd gaan.

In Frankrijk en Oostenrijk kelen islamo-fascisten onschuldigen, maar volgens onze minister van Justitie zijn deze horrortaferelen ónze schuld. Het is omdat wij haat uit ons klavier laten vloeien en er sociale media mee overspoelen dat zeloten op moordtocht trekken. Volgens de grootste idioot die Kortrijk ooit als burgemeester heeft gekend, is de vrije meningsuiting een van de fundamenten van onze democratie en mogen uitspraken en geschriften kwetsen, provoceren en zelfs beledigen.

Edoch, volgens stickie Quickie mag ik enkel provoceren, kwetsen en beledigen als ik iets of iemand liefheb en niet als ik iets of iemand haat. Stickie Quickie wil een beetje zwanger zijn van vrijheid terwijl hij een condoom over de islam schuift. Deze lallende klucht van Kortrijk hoort in zijn echo de uilen van Minerva dementeren en denkt dat hij het warm water heruitgevonden heeft.

Haat is gelijk voor iedereen

Haat is opgekropte woede, een diepgewortelde boosheid die geen uitweg kent. Het vloeit voort uit een onvermogen tegenover een maatschappelijk of persoonlijk misprijzen. Als we die haatgevoelens geen uitweg bieden ontploffen ze in agressie of imploderen ze in depressie. De vrije meningsuiting voorkomt deze drama’s, net omdat ze een catharsis vormt voor deze haatgevoelens.

Antwoord me deze eens Vincent: als straks een Vlaams Belanger een links parlementslid vermoordt, is dat dan de schuld van het haat zaaien tegen Vlaams-nationalisten van liberalen, socialisten, communisten en groenen? Zal je dan het rechtsisme en de haat jegens Vlaams-nationalisten bestrijden en correctioneel strafbaar maken? Of is niet elke haat gelijk naar de Q-grondwet?

Het recht op angst

Volgens stickie Quickie mogen we een religie die onschuldigen de keel oversnijdt, vrouwen als boksbal gebruikt, homo’s van appartementsgebouwen gooit en verkrachte vrouwen stenigt, níet haten. Neen wacht! Islamofobie is een rechtmatige angst voor homofobe mysogyne beulen. Wie ons het recht wil ontnemen om die angst te uiten en haatgevoelens daartegen te veruitwendigen voedt islamo-fascisme en installeert een dictatuur rond het vrije woord.

Vlak na de tweede wereldoorlog zei Joods historicus professor Jacques Presser: ‘Het fascisme, als het ooit terugkeert, zal zich ongetwijfeld aandienen in het gewaad van het anti-fascisme’. Beste Vincent Van Quickenborne, een door normen en waarden begrensde vrijheid is de gevangenis van een brainwashend despotisch establishment.

De Croo Alexander: ‘Alles voor mij, belastingen voor een ander’

Terwijl de economie met een coronaknock-out op het canvas ligt, wil de belastingregering De Croo I ons een vermogensbelasting (effectentaks) en een kilometerheffing (koolstoftaks) door de strot jagen. De stempel van de Groenen op deze regering is de zegel voor een diefstal van rechtswege. De groene bakfiets- en bakvisdromen van Zakia Khattabi voor een koolstoftaks botsen echter op verzet van de koning. Hij en zijn kroost verbranden elk jaar 1,25 miljoen liter stookolie voor de verwarming van de paleizen in Laken en Brussel.

Maar Fluppe vergist zich, want die koninklijke sukkelaar moet dit niet van zijn dotatie betalen. De olie- water- en elektriciteitsrekening betaalt de belastingbetaler via de Regie der Gebouwen. Vrijdag laatstleden besliste deze monarchistische Vivaldi-regering dat de koning opnieuw 12,5 miljoen euro dotatie krijgt en ook Albert, Astrid en Laurent zien hun federale cadeaus weldra in de bus vallen. Het woonzorgcentrum van Albert II krijgt 187 000 euro zakgeld plus 793 000 euro personeels-en werkingskosten. 1 miljoen euro om 2 gepensioneerden te verzorgen. Hoeveel subsidies krijgen de rusthuizen ook al weer?

Terwijl de ganse horeca- en cultuursector doodbloedt en er nog steeds geen beslissing is gevallen over de steunpremies, werd de beslissing voor het zakgeld van de koninklijke familie in snel tempo toegekend. Terwijl steeds meer mensen naar de voedselbank moeten en smeken om een pakje boter en een dozijn eieren, plopt de champagnekurk in Laken.