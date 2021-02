Het doek is gevallen over Aleksej Navalny

Op 2 februari veroordeelde een Moskouse rechtbank Navalny tot 2 jaar en acht maanden gevangenis. Dit gebeurde in een publieke zitting in aanwezigheid van twintig westerse diplomaten en zijn vrouw Joelia. Navalny wist dat dit zou gebeuren. Het maakt deel uit van zijn plan. Hij kreeg de gelegenheid zich zelf te verdedigen en maakte daar van gebruik om Poetin uit te dagen en belachelijk te maken. 'Gifmenger Poetin', die hem door middel van een met chemicaliën bewerkte onderbroek trachtte te…

Op 2 februari veroordeelde een Moskouse rechtbank Navalny tot 2 jaar en acht maanden gevangenis. Dit gebeurde in een publieke zitting in aanwezigheid van twintig westerse diplomaten en zijn vrouw Joelia. Navalny wist dat dit zou gebeuren. Het maakt deel uit van zijn plan. Hij kreeg de gelegenheid zich zelf te verdedigen en maakte daar van gebruik om Poetin uit te dagen en belachelijk te maken. ‘Gifmenger Poetin’, die hem door middel van een met chemicaliën bewerkte onderbroek trachtte te vermoorden! Neen Navalny is niet bang voor de dictator en daagt hem openlijk uit. Ik zie het in China nog niet gebeuren.

Meer dan een luis in de pels

Navalny is geen luis in de pels meer. Hij is de bekendste gevangene ter wereld en genomineerd voor de Nobelprijs. Hij zou weleens bijzonder gevaarlijk kunnen worden. Mocht hij aan de macht geraken, sleept hij Poetin en zijn trawanten voor een rechtbank. Voor Poetin is dat bijna een strijd op leven of dood. Maar ook corrupte siloviki (justitie, geheime diensten, het leger en de politie) verliezen dan hun macht en hun bezittingen. Zo ook de meeste oligarchen.

Toch denken de siloviki, die meer en meer het beleid in Rusland bepalen, Navalny meester te kunnen. Ze zijn goed beschermd door de diverse politiemachten en geheime diensten. Bovendien beschikken ze over de Nationale Garde van 350 000 man. En ook op het leger denken ze te kunnen rekenen. Ze slaagden er in de betogingen van 31 januari te beperken. Door te dreigen, bijzonder hardhandig op te treden en de organisatoren op voorhand op te sluiten, waren er inderdaad minder deelnemers dan vorige keer. De siloviki gingen hard te keer, 5754 deelnemers werden aangehouden. Indien ze die tactiek verder toepassen, met Wit-Rusland als voorbeeld, zal er inderdaad een zekere betogingsvermoeidheid optreden.

Navalny isoleren en zijn organisaties ontbinden

Hun grootste troef is dat ze Navalny nu kunnen isoleren door hem in een werkkamp ver van Moskou op te sluiten. Hem rechtstreeks vermoorden zullen ze niet durven, maar ze kunnen hem wel fysiek erg verzwakken of langzaam vergiftigen en bij ziekte niet laten verzorgen.

Belangrijker nog is dat ze zijn organisaties — waaronder het befaamde anti-corruptie fonds — en de in veertig steden aanwezige delegaties kunnen opdoeken. Door een reeks processen waarin de ‘kok’ van Poetin; Jefgeni Prigozin, een hoofdrol speelde zijn ze tot grote sommen veroordeeld en zijn er al heel wat goederen in beslag genomen. Ook de persoonlijke bezittingen van zijn medewerkers lopen gevaar.

Maar wie zal de beweging van Navalny nu leiden? Zijn stafchef Leonid Volkov is naar Litouwen gevlucht en is dus niet ter plaatse. De morele leidster is ongetwijfeld zijn vrouw Joelia Navalny. Maar zal ze die rol willen of kunnen opnemen? Ze is verantwoordelijk voor twee tieners en zal ook voor inkomsten moeten zorgen. Bovendien staat ze dag en nacht onder controle. Het regime zou haar liefst naar het buitenland zien verhuizen en zal haar daarom het leven onmogelijk maken.

Door bedreiging en eventueel omkoping zullen de siloviki proberen het Navalny-netwerk te ontmantelen. Er is al een belangrijke overloper. Roman Tregoebov, coördinator van de regio Nizhny Novgorod, nam in een videoboodschap ontslag en riep op om niet te betogen. Vermoedelijk gebeurde dit onder zware druk. Trouwens: alle leidinggevenden worden beschouwd als buitenlandse agenten en staan derhalve onder controle en kunnen gemakkelijk opgepakt worden.

Doemaverkiezingen september

De eerste doelstelling van het regime is de doemaverkiezingen van september winnen. Eenmaal Navalny en zijn slimme stemmethode uitgeschakeld, is er schijnbaar geen vuiltje meer aan de lucht. Het kiesvee bestaande uit de meer dan 50% van de bevolking die voor hun berichtgeving afhankelijk zijn van de staatstelevisie, zullen wel voor Verenigd Rusland stemmen. Zo niet kan een en ander aangepast worden. Wel kan dan een betoging van de verwende westersgezinde stedelijke burgerij worden verwacht. Maar dat kan stevig aangepakt worden. Zodoende kan het regime nog een hele tijd verder, desnoods met een nieuwe ‘Poetin’ als het niet anders kan.

De Koude Oorlog met het Westen verder laten opflakkeren is ook een idee om de natie te verenigen. President Biden en zijn Democraten zijn daar toe bereid. Nancy Pelosi en Hillary Clinton, die denken dat Poetin via zijn handpop Trump de bestorming van het Capitool heeft bevolen, willen daar graag een voorname rol in spelen. Om te beginnen zal het in ieder geval sancties regenen tegen de vrienden van Poetin.

Poetinisme delft eigen graf

Uiteindelijk bieden al deze methoden geen oplossing. Het poetinisme delft zijn eigen graf. Het is verstard en heeft behoefte aan nieuw bloed. De siloviki zijn niet in staat het land, dat steeds armer wordt, te besturen. De inkomsten van gas en olie zullen vrij snel verminderen. Er moet overgeschakeld worden op een nieuwe hoogtechnologische economie. Door de sancties mag men niet veel buitenlands investeringen verwachten. Door de rechteloosheid groeit het aantal kleine en middelgrote ondernemingen niet aan. De staatsbedrijven zijn in handen van corrupte bestuurders die vooral hun eigen belangen nastreven. Er zijn te veel ambtenaren en ze zijn te corrupt.

Dit alles zal uiteindelijk tot grotere armoede en zware ontevredenheid bij de bevolking leiden. Dan kan het uur van Navalny slaan. Hopelijk leeft hij dan nog. Tot nu toe loopt alles zoals gepland, maar verder kan hij niet vooruitzien. Hij kan niet weten wanneer Rusland een beroep op hem zal doen.