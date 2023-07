Het gevaar van volksopstanden

Frankrijk verschijnt bij het begin van deze zomer als hemel en hel. Als hemel wanneer we via het tv-scherm meefietsen met het wielerpeloton langs de prachtige landschappen, statige kastelen en kunstige kathedralen. Maar Frankrijk is deze dagen ook hel. Onze blikken glijden ook met afschuw langs de straten in de grootsteden, bezaaid met uitgebrande personenwagens en autobussen. Op televisiebeelden zien we hoe massa's de ingangen van grootwarenhuizen met gestolen wagens rammen. We zien hoe het allochtone proletariaat van de Franse…

Frankrijk verschijnt bij het begin van deze zomer als hemel en hel. Als hemel wanneer we via het tv-scherm meefietsen met het wielerpeloton langs de prachtige landschappen, statige kastelen en kunstige kathedralen. Maar Frankrijk is deze dagen ook hel. Onze blikken glijden ook met afschuw langs de straten in de grootsteden, bezaaid met uitgebrande personenwagens en autobussen.

Op televisiebeelden zien we hoe massa’s de ingangen van grootwarenhuizen met gestolen wagens rammen. We zien hoe het allochtone proletariaat van de Franse steden zich ongegeneerd bedient, meestal met luxeartikelen uit de uitstalramen. Niets wordt gespaard: bibliotheken, scholen, klinieken, politiekantoren, gemeentehuizen, alles moet de fik in.

La France Insurrectionelle

Profetische gaven zijn niet nodig om de ritueel-victimistische verklaringen voor deze destructieve orgie te voorspellen. De Morgen, De Standaard, Knack zullen het zoals steeds hebben over de achterstelling van deze bevolking, het racisme van de politie, de ongelijkheid in de samenleving. Wie het toppunt van zulke verklaringen wil, verwijzen we naar de interviews met de Franse rode leider Jean-Luc Mélenchon. Volgens hem zijn de plunderingen de schuld van ‘de rijken’ die niet met de verongelijkte drommels van de ‘banlieues’ willen samenleven. Mélenchon is voorzitter van ‘La France Insoumise’. Een naamwijziging ‘La France Insurrectionelle’ zou gepast zijn.

mobocratie

Het Franse fenomeen laat zich best omschrijven als een mobocratische ontsporing van islamo-links. Van mobocratie (‘the rule of the mob’) is sprake wanneer ogenschijnlijk spontane massabewegingen, voornamelijk in steden, een ongelimiteerde terreur ontwikkelen naar de gevestigde orde. Daarbij laat men elke publieke en sociale discipline los. Men vernielt, steelt, verwondt, verkracht en vermoordt op een willekeurige manier. De momentane leider van de bende bepaalt ter plekke wie het slachtoffer zal zijn en aan welke terreur hij of zij zal onderworpen worden. Daarbij worden de normale ethische kwalificaties die men aan terreur geeft omgedraaid. Plunderen noemt men dan ‘extreme shopping’, het in elkaar slaan van burgers wordt dan ‘de uitoefening van de volksgerechtigheid’. En het vernielen van infrastructuur wordt dan ’de afbraak van de repressieve staat’.

De Franse mobocratische ontsporing is niet uniek in de geschiedenis. De volkse basis van links, geïndoctrineerd met het idee dat eigendom diefstal is, dat rijken criminelen zijn, dat ordediensten knechten van het kapitaal zijn of erger nog, fascisten zijn, brengt niet steeds het geduld op dat hun georganiseerde leiding van hen vraagt en zal, als er geschikte aanleidingen zijn, de daad bij het woord voegen en spontaan beginnen te onteigenen, de luxe en de statussymbolen van de ‘bourgeoisie’ vernielen en ‘volksgerechtigheid’ toepassen op (vermeende) volksvijanden. De mobocratische ontsporingen in de geschiedenis eindigden dikwijls op dezelfde wijze: de instelling van een autocratisch regime, waarbij de democratie voor jaren naar de zolder verhuisde.

Zonder de belangrijke historische verschillen te negeren, kunnen we een gelijkaardig patroon zien in de gebeurtenissen in het Italië van 1919-1920, het Spanje van 1936, het Chili van 1970-1973.

‘Biennio Rosso’ in Italië

De jaren 1919-1920 staan gekend als de rode jaren in Italië. Linkse milities van landarbeiders trokken in de Povlakte van boerderij naar boerderij om daar de eigenaars met geweld te verdrijven en bezit te nemen van de ‘latifundia’ (grote agrarische landgoederen, nvdr). In de industriesteden zoals Milaan en Turijn namen bedrijfsraden van arbeiders de controle over door bezetting. Dit niet om betere arbeids- en loonvoorwaarden af te dwingen, maar wel om de bedrijven van hun eigenaars af te nemen en ‘arbeiderscontrole’ in te stellen. De chaos die eruit voortvloeide ergerde niet alleen de getroffen eigenaars maar ook grote delen van de bevolking.

De klassieke vakbonden deden hun best om wat orde te brengen in de beweging, maar dikwijls tevergeefs. De brave burgers deden dan maar beroep op de ‘Fasci Italiani di Combattimento’, de knokploegen van de ex-socialist Mussolini. In tegenstelling tot de politie slaagden zij er namelijk vaak in de bezetters te verdrijven en de boerderijen en fabrieken aan hun eigenaars terug te geven. Twee jaar later waren de fascisten aan de macht in Italië.

Anarchosyndicalisme in Spanje

In 1936 kwam een volksfront van linkse partijen aan de macht in Spanje. Binnen deze coalitie vormde de Federación Anarquista Ibérica (FAI) een belangrijke fractie. Die was gelieerd aan de anarchosyndicalistische vakbond Confederación Nacional de Trabajo (CNT). Deze fractie had een sympathieke kant, namelijk het verzet tegen het bureaucratisch communisme. Anderzijds oefenden hun milities op een totaal willekeurige wijze geweld uit in het republikeinse gebied.

Ook hier werden boerderijen en bedrijven bezet en willekeurig onteigend, duizenden mensen met rechtse sympathieën, priesters en nonnen werden standrechtelijk geëxecuteerd. Alhoewel meer gedisciplineerde linkse krachten, zoals de socialistische en communistische partijen, hun best deden om de willekeur van FAI/CNT te beteugelen dreef hun actie veel burgers in het kamp van Franco’s nationalisten. Die wonnen in 1939 de burgeroorlog en tot 1976 bleven zij aan de macht.

MIR-terreur in Chili

In Chili werd, na de verkiezingsoverwinning van Allende in 1970, de vroegere guerilla-beweging Moviemente de Izquierdia Revolucionaria (MIR) gelegaliseerd. Ook deze beweging ging volledig willekeurig te werk. Tussen november 1970 en december 1971 ‘onteigenden’ zij 1458 boerderijen. Zij reden met vrachtwagens, volgeladen met ‘strijders’ rond en zetten de eigenaars uit hun bedrijf. Wie weerstand bood, werd neergeknald. Allende legde de MIR geen strobreed in de weg. Hun acties hebben veel bijgedragen tot de aanvankelijke sympathie bij een groot deel van de bevolking voor de staatsgreep van Pinochet, die aan de macht bleef tot 1990.

Weerbare democratie

Met deze drie historische voorbeelden in het achterhoofd zou de explosie van mobocratisch geweld in Frankrijk de politici van de ‘burgerlijke’ partijen aan het denken moeten zetten. Als zij dit verder laten betijen hebben we binnen een paar jaar geen democratie meer maar een soort poetinistisch regime, waarin recht en orde, politioneel optreden en een ‘big brother is watching you’-geheime dienst de voornaamste politieke goederen zijn geworden.

Willen we dat voorkomen, dan zijn doortastende maatregelen nodig, zoals strengere repressie van geweld, inhouden van sociale uitkeringen bij deelname aan rellen, sterkere integratievereisten voor nieuwkomers, een sterkere migratiestop en nadenken over geografische spreiding van allochtone bevolking om broeihaarden van geweld zoals de ‘banlieues’ te vermijden.