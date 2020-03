Het gouden Kalf(o) van Groen

Soms lijkt iets een zegen, maar is het eigenlijk de hel. Dat is zo als ik Kristof Calvo hoort jeremiëren in het halfrond. Evenzeer is dat zo met Jan Jambon, die de Vlaamse regering niet leidt maar er onder lijdt en het is zeker zo met Marc Van Ranst, die ijlt en kwijlt als hij een camera ziet.

Maar ook thuis het ik me vergist. Zo dacht ik dat een voorjaar zonder sportcompetitie heilzaam zou zijn. Ik dacht dat verlost worden van de wekelijkse zuippartijen van mijn man op café, zaligmakend zou zijn. Ik dacht dat tijd vrij hebben voor intense diepgaande gesprekken met mijn man bijzondere waarde zou hebben voor onze relatie. Was ik even mis. Blijkt dat mijn man ambetante afkickverschijnselen van sport en alcohol vertoont en bovendien geen Venusiaans spreekt, laat staan het begrijpt. Vandaar begin ik met enkele lessen Venusiaans voor thuiszittende mannen die hun vrouw de boom injagen.

Als je vrouw je vraagt ‘is deze outfit mooi’ dan vraagt ze je mening niet, maar vraagt ze om bevestiging. Daarom beste mannen, aarzel nooit langer dan tien seconden, kijk haar recht in de ogen en zeg: ‘whaw, je ziet er beeldig uit’.

Als je vrouw je vraagt: ‘wat is er op tv?’, is het antwoord niet ‘stof’, noch een overzicht van heruitzendingen van voetbalwedstrijden. Neen, ze informeert hierbij naar haar lievelingsprogramma’s. Het juiste antwoord is dan ook een opsomming van haar favoriete tv-programma’s.

Als je vrouw met een emotioneel probleem naar je komt, dan wil ze geen oplossing, maar een luisterend oor, empathie, een knuffel en een man die er is voor háár.

Als alle mannen nu eens van de vrijgekomen coronatijd gebruik zouden maken om Venusiaans te leren, dan is deze coronacrisis de grootste zegen voor de mensheid.

33 miljard redenen om niet te juichen

De onzinnige opbodoorlog tussen politici om cadeaus uit te delen leidt tot absurde situaties waarbij thuisblijven lucratiever is geworden dan uit werken gaan. We scheppen, verblind door eurotekens, uit de hoorn des overvloeds, maar beseffen niet dat, post corona, wij via pestbelastingen en milieutaksen de put opnieuw moeten vullen. De overheid is een oplichter die voor elke euro die ze nu uitdeelt, straks een woekerbelastingen heft van vijf euro.

De Vivaldisten van het links-groene pseudosociaal type kondigen aan dat de volmachtenwet het verbod inhoudt om belastingen of taksen te verhogen. Maar sluw zoals politici zijn verbiedt de volmachtenwet niet om nieuwe coronabelastingen of -taksen te heffen, of mechanismen te instaleren die ze later mogelijk maken. Het begrotingstekort voor 2020 loopt hoogstwaarschijnlijk op tot 33 miljard euro. Dat zijn alvast 33 miljard redenen om niet te juichen, want het lachen zal ons vergaan. De kans is reëel dat we de komende jaren met de groen-linkse Vivaldisten groen zullen lachen en ons blauw betalen.

Jeune premier Calvo

Kristof Calvo presenteert zich in de Kamer als het gouden kalf, maar bij elke les die hij loeit of ideeënscheet die hij afvuurt, grijpen de parlementsleden naar het gasmasker omdat het mondmasker de lulkoekodeur niet neutraliseert. De man die gans België is een asociale LEZ-zone wil duwen, onze bedrijfswagens wil afpakken, en de snelheidslimiet in alle steden op een slakkengang van 30 km/u wil brengen, doet verwoede pogingen om enig staatsmanschap te etaleren. Als Wilmès premier kan worden, kan ik dat ook, denk hij luidop. En wellicht heeft hij gelijk, want waardeloze Wilmès is geen waardemeter. Als de coronamist optrekt en de zweren bloot komen te liggen, zal dat pas echt duidelijk worden.

Het land van Kalf(o)

Met het beleid in Mechelen krijgen we alvast een voorsmaakje van het land van Kalf(o). Mechelen heeft het hoogste aantal camera’s die de privacy en de bewegingsvrijheid herleiden tot nul, het heeft de op één na hoogste schuld per inwoner in Vlaanderen (met schuldmagneten in Wallonië vergelijken is zinloos) en het heeft een sluimerbeleid voor kansenparels en hoofddoekminnaars.

De amaxofobie of wagenvrees is bij Calvo zo groot dat hij zich zelfs geen rijbewijs aanschaft. Of laat zijn hand-voet-oog-coördinatie hem niet toe om een auto te besturen? Hopelijk wordt het land van Kalf(o) geen afspiegeling van Spanje, zijn land van herkomst, want een voorbeeld van goed bestuur of democratie kunnen we het bezwaarlijk noemen.

Het land van Kalf(o) wordt een groot open asielcentrum waarbij de Vlaming diepbuigend zijn onderbroek afgeeft aan vluchtelingen die van over de ganse wereld hier lamme-goedzak-vergoedingen komen opstrijken. Het wordt een land waar je best niet te veel werkt, want vanaf het moment dat je de stempel ‘rijk’ krijgt, moet je solidair elke euro afgeven. Het calvonisme staat voor een groen communisme, waarbij we met een lege portefeuille, zigzaggend tussen windmolens naar het werk fietsen en eten als konijnen tot de sojabonen ons het strot uitkomen. Het kan en mag anders, want als je een gedepriveerde asielzoeker bent, mag je met een dikke solidariteitsportefeuille in een hangmat een pita bestellen, en de ganse dag aan de waterpijp lurken of thee slurpen. Misschien een waarschuwing voor Kristof Calvo. Let op dat uw genodigden het gouden kalf niet ritueel slachten, want ik vrees dat ze de Dhabiha dan niet zullen respecteren.