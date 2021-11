Het Ippon van Dedecker en de coma van Vivaldi

De vite-valt-ie-regering is een polyamoureuze relatie van drie koppeltjes en een van tafel en bed gescheiden pastoor. Het prostituant fladderen van de premier werd door alle partners aanvaard als stress decompresserende coitustherapie. Het vreemdgaan van Bouchez werd dan weer getolereerd zolang hij enkel in Wallonië schreeuwlozingen twitterde. Maar nu ook Magnette vreemdgaat om de nomenklatoera van de Waalse vakbonden te bevredigen, is het duidelijk dat aan de poten van het procrustesbed wordt gezaagd. De coma van Vivaldi Vivaldi heeft de…

De vite-valt-ie-regering is een polyamoureuze relatie van drie koppeltjes en een van tafel en bed gescheiden pastoor. Het prostituant fladderen van de premier werd door alle partners aanvaard als stress decompresserende coitustherapie. Het vreemdgaan van Bouchez werd dan weer getolereerd zolang hij enkel in Wallonië schreeuwlozingen twitterde. Maar nu ook Magnette vreemdgaat om de nomenklatoera van de Waalse vakbonden te bevredigen, is het duidelijk dat aan de poten van het procrustesbed wordt gezaagd.

De coma van Vivaldi

Vivaldi heeft de grenzen van zijn smeedbaarheid en ductiliteit bereikt. De pijnbank strekt zich nu ook uit tot het Covid-beleid. Een logisch gevolg van het feit dat de ideologische splijtzwam zich manifesteert in de vaccinatiecijfers en in de visie op het mondmaskerbeleid op school. Helaas voor Vivaldi beschermt het paarsgroen vaccin als een zeef en werken de derdewegmedicijnen voor geen meter. Gevolg: Vivaldi ligt in coma aan het beademingstoestel op de afdeling intensieve zorgen van de Wetstraat 10. De dokters vrezen voor zijn leven en betwijfelen of hij de kernenergiegolf, de pensioengolf, de langdurig ziekengolf, de hongerstakingsgolf en de begrotingsgolf überhaupt kan overleven. De grootste uitdaging van het medische team wordt om het lijk na zijn overlijden in een constante situatie van schijndood te houden, tot er na verkiezingen en minimum 500 dagen onderhandelen een nieuwe regering zijn intrek neemt.

Ippon voor Dedecker

Nu hij sneller van mening verandert dan van mondmasker verloor Vandenbroucke deze week zijn status van slimste van de klas. In het parlement is hij de pedalen zelfs zozeer kwijt dat hij zich moet verlagen tot persoonlijke aanvallen. Hij lanceert scudraketten met Bolsonaro en Darwinverwijten naar elkeen die hem durft tegen te spreken. Is er de facto nog een debat als een minister op elke vraag repliceert met denigrerende, laatdunkende en beledigende haatspraak? Neen is het antwoord. Dan zijn we in het communisme of andere dictatuur terecht gekomen. Jean Marie Dedecker, zwierde het Darwin-verwijt als een boemerang in Vandenbroucke’s tronie terug. ‘Ik geloof meer in Darwin, dan in Stalin’, brieste hij. Ippon voor Dedecker. Ja, ik weet het, ze vechten niet in dezelfde gewichtsklasse. Een mammoet tegen een pluimgewicht. Niet fair!

King con

Conner Rousseau, in Franstalig België smalend ‘King Con’ genoemd, hakt ongenadig in op de ongevaccineerden en belaadt hen met alle zonden van Israël. In Wallonië is 18% van de kiezers een zogenaamde anti-vaxxer. Verkeerd gekozen naam. Het is een foute veralgemening. Want in feite betreft het anti-coronavaxxers. Twijfelen aan één bepaald vaccin betekent niet dat je alle vaccins weigert. Dit ter zijde. +/- 470.000 kiezers blijven zich is Wallonië verzetten tegen het coronavaccin. Het ligt politiek gevoelig. Want in Wallonië halen maar twee partijen meer dan 18%: MR en PS. Het gaat dus best over veel kiezers, die men niet blindelings wil schofferen. Maar daar trekt King Con zich in Vlaanderen niets van aan. Daar betreft het amper 8%, de grootte van de partij Groen zeg maar. Electoraal te verwaarlozen dus.

De ongevaccineerden een politieke of ideologische stempel geven is voor King Con helaas onmogelijk. Hen wegzetten als domme extreemrechtsen is onmogelijk want in Wallonië is er geen Vlaams Belang en stemt 75% groenlinks. Ergo minimum 13,5% van de Waalse anti-coronavaxxers zijn groenlinksen. Ze zijn woke omtrent de coranavaccins. Het zijn coronavaccinwokies.

Mag ik nog even het volgende meegeven aan de Vivaldioten en believers van 100% vaccinatie als rijk van de vrijheid. In Gibraltar is elke inwoner 100% dubbelgeprikt en kreeg 28% een boosterprik. Als grensarbeider kom je Gibraltar niet binnen zonder een dubbele prik. Maar ook daar kennen ze een vierde golf. Ook in Gibraltar worden evenementen afgelast en is sprake van beperkte kerst en nieuwjaarsfeestjes.

Het slim rijk van de rijkdom

De prikkomanen van de Vivaldi-regering roeptoeteren nu dat de boosterprik de vrijheid garandeert. Wie gelooft die mensen nog. Het is voor mij overduidelijk. Mocht dé pil maar zo pover beschermen als coronavaccins, mochten condooms zaadcellen in horden doorlaten zoals coronavaccins dat doen, wel dan had de Bond voor Grote Gezinnen een ledenexplosie en was gynaecoloog een knelpuntberoep. De huidige coronavaccins zijn echter als schoenen van den Aldi of onderbroeken van de Primark. Ze gaan zes maanden mee en dan moet je nieuwe kopen. Het rijk van de vrijheid zal enkel bereikt worden als de rijken van de Big Pharma rijk genoeg zijn.

