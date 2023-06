Het machtige zwijgen van Sahra Wagenknecht

De flamboyante politica Sahra Wagenknecht, dochter van een Iraanse vader en een Oost-Duitse moeder, heeft de links-radicale partij Die Linke groot helpen maken. Vandaag dreigt haar eigenzinnige houding het einde ervan te bespoedigen. Het botert al geruime tijd niet tussen Wagenknecht, lid van de Bondsdagfractie van Die Linke, en de partijtop. In de ogen van sommige partijgenoten is ze te ‘rechts’ (een ‘doodvonnis’ in Duitsland) omdat ze de lifestyle-linksen bekritiseert — dat deed ze in haar boek Die Selbstgerechten —…

De flamboyante politica Sahra Wagenknecht, dochter van een Iraanse vader en een Oost-Duitse moeder, heeft de links-radicale partij Die Linke groot helpen maken. Vandaag dreigt haar eigenzinnige houding het einde ervan te bespoedigen.

Het botert al geruime tijd niet tussen Wagenknecht, lid van de Bondsdagfractie van Die Linke, en de partijtop. In de ogen van sommige partijgenoten is ze te ‘rechts’ (een ‘doodvonnis’ in Duitsland) omdat ze de lifestyle-linksen bekritiseert — dat deed ze in haar boek Die Selbstgerechten — en sceptisch staat tegenover ongecontroleerde migratie. Zelf vindt ze dat de partijtop ‘groener dan de Groenen’ wil zijn, bijvoorbeeld door zich net zoals de groene regeringspartij voor wapenleveringen aan Oekraïne uit te spreken. Met het ‘Manifest für den Frieden’, dat ze samen met de beroemde feministe Alice Schwarzer heeft opgesteld, verdedigt ze een diplomatieke oplossing van de Russisch-Oekraïense oorlog. Dat laatste levert haar dan weer wel ruime sympathie op binnen de eigen partij.

Concurrerend partijproject

De verdeeldheid van Die Linke kwam vorig weekeinde weer aan de oppervlakte. Wagenknecht speelt al lang met de gedachte om een eigen partij op te richten. In een recent interview voedde ze weer geruchten in die richting, zonder voor het einde van het jaar een besluit daaromtrent te willen nemen.

Met dat zwaard van Damocles boven het hoofd ging het partijbestuur zaterdag in de tegenaanval. In een niet-bindende verklaring stelde het gremium dat Wagenknecht de herhaalde oproepen om afstand te nemen van een ‘concurrerend partijproject’ nog altijd niet gevolgd was. Onder het motto ‘Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht’ riep het bestuur haar op om haar Bondsdagmandaat terug te geven.

Stormweer

Het spel zat nu letterlijk op de wagen. Verschillende gezaghebbende leden van de Bondsdagfractie schaarden zich achter Wagenknecht. Ze zou ‘miljoenen mensen’ in Duitsland aanspreken en kunnen rekenen op de steun van duizenden partijleden. Als de populaire politica uit de partij zou stappen en toch in de Bondsdag als onafhankelijke zou blijven zetelen, en zelfs als ze maar door twee zogeheten ‘Wagenknechte’ zou gevolgd worden, zou dat Die Linke in zwaar stormweer doen belanden.

Hoezo? Het is zo dat Die Linke bij de Bondsdagverkiezingen van 26 september 2021 met 4,9 procent van de stemmen onder de vijfprocentkiesdrempel was beland. Normaal had dit het einde van de vertegenwoordiging van de partij in de Bondsdag betekend. Maar in het tot dan toe geldende kiessysteem kon een partij toch nog in het parlement geraken als ze in tenminste drie kiesdistricten een ‘Direktmandat’ in de wacht sleepte (op basis van de Erststimme, dus op een kandidaat van het eigen kiesdistrict uitgebrachte stem). Ze kreeg dan ineens zoveel mandaten als haar toekwamen op basis van de Zweitstimme (die afgegeven wordt op vaststaande deelstaatlijsten).

Oud-voorzitters Gregor Gysi en Gesine Lötzsch (overigens een neerlandica) en Sören Pellmann hadden er respectievelijk in Berlijn en Leipzig met een ‘Direktmandat’ voor gezorgd dat Die Linke dan toch in de Bondsdag terechtkwam, weliswaar met een gehalveerde fractie ten opzichte van de regeerperiode 2017-’21 (concreet 39 in plaats van 69 parlementsleden, omdat ze gezakt was van 10 naar 4,9 procent).

Doorgaan als ‘Gruppe‘?

Als Wagenknecht en nog twee andere mandatarissen hun partijkaart zouden afgeven, maar niet hun Bondsdagmandaat, zou de partij haar statuut als fractie verliezen en verder moeten gaan als ‘Gruppe’ met het daarmee gepaard gaande inboeten aan financiering en procedurele rechten.

‘Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht’ klinkt naïef en wrang. Wagenknecht is immers een stemmenkanon: ze trekt niet alleen linkse, maar ook rechtse kiezers aan. Zonder haar als boegbeeld tuimelt Die Linke in de afgrond. Wagenknecht weet dat goed genoeg en door niet in haar schild te laten kijken, kan ze — en wil ze dat misschien ook? — druk uitoefenen op de richting die de partij zou moeten inslaan. Ze reageerde dan ook niet op de verklaring van het partijbestuur. Haar zwijgen komt als machtig over, de oproep van het partijbestuur als machteloos, haast wanhopig.

AfD boven Die Linke

De zenuwen binnen Die Linke liggen bloot. Ooit was ze de partij van ‘het Oosten’, de partij die in de afzonderlijke Oost-Duitse deelstaten telkens gemiddeld tussen de 15 en 20 procent binnenhaalde. Ze kon in het begin nog teren op de wrok van vele gewezen DDR-burgers over het eenmakingsproces dat onder West-Duitse auspiciën verliep. Als opvolgster van de SED, de ‘leidende’ (marxistisch-leninistische) partij van de DDR, had ze zichzelf omgedoopt in Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS); pas in 2007 nam ze de naam ‘Die Linke’ aan.

Maar door te zetelen in Oost-Duitse deelstaatregeringen is ze zelf deel van het ‘establishment’ geworden. De Alternative für Deutschland (AfD) heeft vele vroegere kiezers van Die Linke naar zich toe kunnen trekken. (En in Oost-Duitsland haalt de AfD in opiniepeilingen zelfs 32 procent, een derde meer dan haar nationale gemiddelde.) Indien Wagenknecht toch een eigen partij zou oprichten, zou dit Die Linke nog verder verzwakken, maar wellicht ook de AfD. Haar standpunten over de migratiekwestie en de Russisch-Oekraïense oorlog worden immers ook ter rechterzijde gesmaakt.

Stervende partij

Eind jaren ’90 vertelde de extremisme-onderzoeker Eckhard Jesse, een autoriteit op het vlak van onderzoek naar extremistische bewegingen en partijen van zowel links als rechts, me bij een bezoek aan Antwerpen dat de PDS een ‘stervende partij’ was. Zovele jaren zou hij wel eens gelijk kunnen krijgen met betrekking tot haar opvolgster. ​