Het Marrakeshpact van Theo Francken en Tom Van Grieken

Opgepast dit is geen satire! Tom Van Grieken en Theo Francken zijn pro migratie van Oekrainers, zelfs al zijn het moslims. Ze roepen iedereen op die een kamer vrij heeft om een Oekraïens gezin op te vangen. Net zoals alle hypocriete woke-parlementsleden hebben zij toevallig zelf geen kamer vrij. Tedju toch. Van Grieken en Francken volgen hierbij verbatim et literatim het VN-migratiepact, voluit ‘Mondiaal Pact Voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie’, of beter gekend als het Marrakeshpact. Het pact was tot voor kort voor hen nog een duivelspact van hellehonden. Nu is het plots engelenliteratuur. Sinds kort kweken ze in allerijl Vlaamse vredesduiven die ze zullen loslaten boven Kiev in een poging om Poetin tot andere gedachten te brengen. Als blaffende honden niet bijten, dan doen miauwende het zeker niet.

Ongelijke strijd

Belgische mannen die naar Oekraïne vertrekken om mee te gaan strijden geven ze best een medaille voor ze vertrekken. Want met molotovcocktails strijden tegen tanks is zelfmoord op bestelling. Als ze geluk hebben mogen ze er vechten met beschimmelde wapens van de Duitsers. De vijfendertig jaar oude Strela-luchtafweerraketten werden tien jaar geleden afgekeurd omdat ze wel eens in je gezicht konden ontploffen. Deze bompakketten werden cynisch genoeg naar de troepen van Zelenski gestuurd. Het best hangen ze er wat molotovcocktails aan en gooien ze de raketten naar de Russen. Dit is geen David-tegen-Goliath-verhaal, maar de smurfen tegen de Borg: resistance is futile you will be assimilated.

Fake-news

Sinds kort weten we ook dat fake news hetgeen is wat de machtshebbers van uw land beslissen dat het is. In Rusland is fake news alles wat Poetin zegt dat fake is. Ze hebben zelfs een website ‘Fake war news’, waar ze wetenschappelijk en met bewijzen weerleggen dat het nieuws wat het Westen brengt een leugen is. Als de factcheck fake news is en het fake news juist, wie check dan of de factcheckers gelijk hebben. Quis custodiet ipsos custodes? Of who watches the watchmen? Propaganda en counterpropaganda. Wie brainwasht het efficiëntst? Zoals vaak zal de echte waarheid komen bovendrijven op het einde van de oorlog.

Zo is het ook met corona. Terwijl alle wetenschappers en politici de coronavaccins bejubelden en de neveneffecten minimaliseerden, noem het prikdwangpropaganda, kwam deze week in Duitsland aan het licht dat 2,5 tot 3 miljoen gevaccineerden nevenverschijnselen vertoonden waar ze een behandeling voor nodig hadden. Vierhonderdduizend hadden zware nevenverschijnselen en 31.000 mensen overleden. In Duitsland wonen ongeveer achtmaal zoveel mensen.

Kweekdrang

Dankzij de oorlog in Oekraïne is corona verdwenen. Uit het oog, uit het hart. Frank Vandenbroucke moet nu iets nieuws vinden om ambetant over te doen. Zijn showaanhangsel Connerie Rousseau mag weer vrijelijk de verborgen kamertjes van de VRT opzoeken zonder risico om enige ziekte op te lopen.

De après-corona start maandag 07/03/2022, het belooft een geweldige knal te worden. De drang naar het knallen is bij velen enorm groot. Historici verwijzen naar de decadente feesten volgend op epidemieën. De knaldrang werd een kweekdrang om de populatie zo snel mogelijk te herstellen. Tip voor investeerders: Durex en Interbrew.

