Het nekschot voor Jan Jambon valt reuze mee

De mainstreammedia (MSM) dirigeren de perceptie en stuurt ons denken. Het brainwashen door journalisten is een na-apende tsunami waarbij stellingen ontstaan in een linkse denkbubbel en vervolgens kopiërend onze hoofden overspoelen. Neem nu deze week.

De versie van de MSM

Vorige week vrijdag neemt De Croo op presidentiële wijze dringende en hoognodige maatregelen. Hij doet dit ondersteund door zijn briljante minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Een verantwoordelijke Waalse minister-president verstrengt in Wallonië de maatregelen en doet dit op basis van zeer slechte cijfers in zijn regio.

Vlaams minister-president Jan Jambon reageert te laat en neemt pas dinsdag uilig extra maatregelen. In zijn dwaasheid beslist Jambon om de maatregelen pas drie dagen later te laten ingaan. Daarop overrulet Alexander De Croo hem in het belang van de bevolking, door ze quasi onmiddellijk te laten ingaan. Vrijdag jongstleden scherpt een verantwoordelijke premier opnieuw maatregelen aan en legt een lockdown op, die pas drie dagen later ingaat. Deze drie dagen zijn nodig om het ministerieel besluit op te maken.

Ook deze versie was mogelijk

Vorige week vrijdag beslist een steggelende federale regering om maatregelen te nemen die ruimschoots te kort schieten en daarmee onze economie, maatschappij en volksgezondheid ernstig in gevaar brengen. De dag daarna fluit de Waalse minister-president Elio Di Rupo de dwaze federale deficiëntie terug en neemt onmiddellijk hardere maatregelen. In de Vlaamse regering staan Open Vld en CD&V op de rem om het gezicht van hun federale ministers te redden, tot Jambon er genoeg van heeft en dinsdag ook voor Vlaanderen strengere regels afkondigt.

Om de gezichten van De Croo en Vandenbroucke te redden beslist de federale regering om iets te doen waar ze bij federale maatregelen nooit in slagen. Ze laten de Vlaamse maatregelen de dag nadien ingaan. Opnieuw laten ze onbegrijpelijk na om zelf hardere broodnodige maatregelen voor België op te leggen en laten ze aanmodderen.

Onder zware druk van de zorgsector, de wetenschappers en coronacommissaris Facon plooien De Croo en Vandenbroucke en leggen vrijdag laatstleden schaamrood een lockdown op. Een lockdown die pijnlijk blootlegt dat ze gefaald hebben en België niet konden vrijwaren van een tweede golf die iedereen voorspeld had en van mijlenver zag aankomen. Tot overmaat van ramp begaan ze opnieuw de onvergeeflijke fout om de extra maatregelen pas drie dagen later te laten ingaan, wat het virus de kans geeft om nog drie dagen lang tal van doden te maken.

In de laatste versie, welke evenzeer realistisch is, valt het nekschot voor Jan Jambon reuze mee en staan de federale helden in hun onderbroek.

Het leugenpaleis staat in brand

Het VRT-leugenpaleis brandt al jaren. Geen enkele poco- of fake-journalist greep naar het blusapparaat, maar graaide integendeel hypocriet naar het deksel van de doofpot. Bij de VRT wordt al jarenlang geld door ramen en vensters gegooid, tiert corruptie en vriendjespolitiek er welig, terwijl de politieke beheerraad erbij stond en er naar keek.

De koningin van de Vlaamse media is zo transparant als een betonnen muur en de bescherming van de mesthoop door politici wijst op een politiek electorale belangenvermenging. Over de verkwisting van tientallen miljoenen euro’s belastinggeld die verbrand werden in de oven van nepotisme zullen we dit keer geen Pano-reportage zien. De eigen vuile was zal het daglicht niet zien. Gelukkig hebben we nu mondmaskers om de stank ervan te maskeren.

Islamo-terrorisme

Volgens Erdogan zijn Geert Wilders en Emmanuel Macron fascistische racisten. ‘Niets van’, zegt Charles ‘Marrakesh-ik-sta-aan-de juiste-kant-van-de-geschiedenis’ Michel en steunt Macron openlijk. De Franse president voert een Vlaams Belangdiscours tegen islamo-fascisme, waarbij hij de scheiding tussen kerk en staat en de vrije meningsuiting verdedigt, en het religieus separatisme van de islam verwerpt.

Benieuwd of ook Kristof Calvo, Paul Magnette en Conner Rousseau president Macron steunen en het islamitisch separatisme veroordelen. Helaas is het stil aan de overkant.

Wie zijn nek uitsteekt krijgt een schot

Hoewel, wanneer een Vlaams parlementslid zegt wat Franse politieagenten in de praktijk doen, namelijk terroristen die mensenlevens bedreigen afmaken, dan is het kot te klein. Want zoals zo vaak bij pocopolitici zijn woorden reuzen als Vlamingen ze uitspreken maar dwergen als IS-strottensnijders via moorddadige fatwa’s alle moslims tot ontzielen aanzetten.

Religieus-juridische terdoodveroordelingen voor een spotprent, een kritisch boek, Miss World-verkiezingen of een geschiedenisles ontvangen een linkse palliatie. Gespiegelde Vlaamse verontwaardiging krijgt dan weer een cultuurmarxistisch nekschot. Zeg mij alstublieft: waar is de grote verontwaardiging voor de moordende uitspraak van een Maleisische ex-president die alle moslims oproept om de Fransen uit te moorden?

Elk leven is dierbaar en moord is en blijft moord. Daarbij is elke terdoodveroordeling, of ze nu door een religieuze of seculaire overheid opgelegd wordt, niet goed te keuren. Maar wie het slagveld van terrorisme betreedt, moordend oorlog voert en onschuldige burgers in kerken de keel oversnijdt, moet geen kussengevecht verwachten. Neen! Ik verwacht van de overheid dat ze mijn kinderen en alle onschuldige burgers te wapen beschermt. Ik reken er op dat ze hard en decisief optreedt tegen religieus of ideologisch extremistische moordenaars, tot welke godsdienst of strekking deze ook moge behoren. Daarbij mag ze het kind met het badwater niet weggooien, moet ze de vrijheid van mening en godsdienst respecteren en enkel wieden waar moorddadig onkruid staat.